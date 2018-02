Топ новостей 16 февраля

Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня российские спортсмены завоевали еще три олимпийские медали, Верховный суд и Генпрокуратура не нашли нарушений в регистрации Владимира Путина кандидатом на выборах-2018, СМИ продолжают подсчитывать погибших в Сирии россиян.

Российский лыжник Денис Спицов завоевал бронзовую медаль в индивидуальной гонке на 15 км на Олимпийских Играх 2018 года в Пхёнчхане. Спицов преодолел дистанцию за 34 минуты 6,9 секунды.

No, 'OAR' isn't a new country. Here's the story behind the 'OAR' Winter Olympics team https://t.co/HkrCNEsXiM