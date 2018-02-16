Топ новостей 16 февраля
Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня российские спортсмены завоевали еще три олимпийские медали, Верховный суд и Генпрокуратура не нашли нарушений в регистрации Владимира Путина кандидатом на выборах-2018, СМИ продолжают подсчитывать погибших в Сирии россиян.
Россия завоевала седьмую медаль ОИ-2018
Российский лыжник Денис Спицов завоевал бронзовую медаль в индивидуальной гонке на 15 км на Олимпийских Играх 2018 года в Пхёнчхане. Спицов преодолел дистанцию за 34 минуты 6,9 секунды.
No, 'OAR' isn't a new country. Here's the story behind the 'OAR' Winter Olympics team https://t.co/HkrCNEsXiM— TIME (@TIME) 16 февраля 2018 г.
Российский скелетонист Трегубов завоевал серебро Олимпиады
Никита Трегубов стал серебряным призером Игр-2018 в Пхёнчхане в соревнованиях по скелетону. «Я так кричал, что чуть-чуть сорвал голос. Скорее всего, это моя заслуженная награда, на Олимпиаде просто так ничего не бывает. Но я был готов к любому исходу событий», — отметил спортсмен.
Российская конькобежка Воронина завоевала бронзу Олимпийских игр
Россиянка Наталья Воронина завоевала бронзовую медаль на дистанции 5000 м на Олимпийских играх в Пхенчхане.
Верховный суд отклонил иск Собчак по регистрации Путина
Верховный суд России признал законной регистрацию действующего президента Владимира Путина на президентских выборах, которые пройдут в марте этого года. Регистрацию Путина оспаривала кандидат на выборах Ксения Собчак.
Если бы на месте Владимира Путина сегодня находился любой другой политик, будь то Алексей Навальный, Михаил Ходорковский, Ксения, или, простите, даже Анатолий Собчак, то вне зависимости от моих личных симпатий или антипатий, я все равно обратилась бы в суд, поскольку считаю, что столь длительное нахождение одного человека на посту Президента является неправильным, вредит долгосрочным интересам России, препятствует ее нормальному политическому развитию и противоречит требованиям ее Конституции. Смысл соответствующей статьи Российской Конституции в том, чтобы ограничить пребывание одного человека у власти, верховной власти в России. Любому юристу и гражданину очевидно, что ограниченная временем власть – залог ответственности чиновника, ограничение власти – защита от произвола, волюнтаризма, коррупции, культа личности.
Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Фев 16, 2018 в 1:59 PST
ГП не нашла нарушений в регистрации Путина кандидатом в президенты
Генпрокуратура РФ попросила Верховный суд отказать в иске кандидата в президенты Ксении Собчак к действующему президенту Владимиру Путину с требованием признать незаконным выдвижение в президенты действующего главы государства.
Журналисты назвали имя еще одного погибшего в Сирии «вагнеровца»
Среди погибших в Сирии участников водруженного формирования Вагнера был житель станицы Крыловская Краснодарского края Олег Терещенко. Эту информацию подтвердили четверо его знакомых. Всего, по данным различных источников, в ходе той операции погибли от полутора десятков до сотен россиян. Пострадавшие в конфликте, по неофициальной информации, проходят лечение в госпиталях Минобороны РФ.
СМИ назвали имя еще одного погибшего в Сирии россиянинаhttps://t.co/vE90kQvDoR pic.twitter.com/XGOJQMJQOD— Лентач (@oldLentach) 16 февраля 2018 г.
1. Козленок, который умел считать до десяти. Пересчитал всех зверей на борту кораблика.— Vitauskas 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) 15 февраля 2018 г.
2. Мария Захарова, которая умела считать до пяти. Насчитала в Сирии только пять российских наемников. pic.twitter.com/D5SYreyGWP
Кадыров пожелал Путину оставаться у власти пожизненно
Президенту России Владимиру Путину следует пожизненно оставаться у власти. Такое пожелание выразил глава Чечни Рамзан Кадыров: «Желаю нашему Президенту, Верховному Главнокомандующему, долгих лет жизни, чтобы он пожизненно управлял государством. А мы будем всегда преданно служить ему и решать все поставленные задачи на высшем уровне!».
и попросил ещё денег https://t.co/XdZk5qySAq— недруги за бугром (@Lndcalling) 16 февраля 2018 г.
СМИ рассказали о поручении Медведева создать молодежный телеканал
Глава российского кабмина Дмитрий Медведев по итогам Форума действий ОНФ, состоявшегося в конце 2017 года, поручил Минкомсвязи, Минобрнауки, Росмолодежи и Минкульту представить предложения по созданию федерального телеканала для освещения молодежной политики.
СМИ узнали о ссоре пилотов Ан-148 перед крушением
Официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что данные параметрического и речевого самописцев самолета Ан-148, потерпевшего крушение в Московской области 11 февраля, приобщены к уголовному делу. Источники издания утверждают, что запись разговоров оказалась короткой. Сначала пилоты читают контрольную карту, проверяя работу различных приборов. В карте записано включение обогрева приемников полного давления (ППД), но этого почему-то не сделали. После взлета пилоты обращают внимание на различные и критически низкие показания приборов и начинают ругаться, одновременно пытаясь увеличить скорость и наклонить самолет к земле. Столкновение с землей происходит под нечленораздельные крики пилотов.
«Почта России» может заняться доставкой товаров из «Магнита»
«Почта России», ВТБ и «Магнит» подписали меморандум о сотрудничестве. «"Почта России" и "Магнит" планируют рассмотреть возможность создания совместного сервиса по доставке товаров населению через курьерскую службу "Почты России", а также скоординированно использовать мощности распределительных и сортировочных центров обеих компаний, транспорт по широкой сети маршрутов в России», — говорится в сообщении.
заказываешь молоко, получаешь простоквашу https://t.co/DnTp53WlXE— недруги за бугром (@Lndcalling) 16 февраля 2018 г.