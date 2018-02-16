Топ новостей 16 февраля

Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня российские спортсмены завоевали еще три олимпийские медали, Верховный суд и Генпрокуратура не нашли нарушений в регистрации Владимира Путина кандидатом на выборах-2018, СМИ продолжают подсчитывать погибших в Сирии россиян.

Российский лыжник Денис Спицов завоевал бронзовую медаль в индивидуальной гонке на 15 км на Олимпийских Играх 2018 года в Пхёнчхане. Спицов преодолел дистанцию за 34 минуты 6,9 секунды.

No, 'OAR' isn't a new country. Here's the story behind the 'OAR' Winter Olympics team https://t.co/HkrCNEsXiM — TIME (@TIME) 16 февраля 2018 г.

Никита Трегубов стал серебряным призером Игр-2018 в Пхёнчхане в соревнованиях по скелетону. «Я так кричал, что чуть-чуть сорвал голос. Скорее всего, это моя заслуженная награда, на Олимпиаде просто так ничего не бывает. Но я был готов к любому исходу событий», — отметил спортсмен.

Наталья Воронина

Россиянка Наталья Воронина завоевала бронзовую медаль на дистанции 5000 м на Олимпийских играх в Пхенчхане.

Ксения Собчак / АГН "Москва" / фото: Авилов Александр

Верховный суд России признал законной регистрацию действующего президента Владимира Путина на президентских выборах, которые пройдут в марте этого года. Регистрацию Путина оспаривала кандидат на выборах Ксения Собчак.

Генпрокуратура РФ попросила Верховный суд отказать в иске кандидата в президенты Ксении Собчак к действующему президенту Владимиру Путину с требованием признать незаконным выдвижение в президенты действующего главы государства.

Олег Терещенко

Среди погибших в Сирии участников водруженного формирования Вагнера был житель станицы Крыловская Краснодарского края Олег Терещенко. Эту информацию подтвердили четверо его знакомых. Всего, по данным различных источников, в ходе той операции погибли от полутора десятков до сотен россиян. Пострадавшие в конфликте, по неофициальной информации, проходят лечение в госпиталях Минобороны РФ.

СМИ назвали имя еще одного погибшего в Сирии россиянинаhttps://t.co/vE90kQvDoR pic.twitter.com/XGOJQMJQOD — Лентач (@oldLentach) 16 февраля 2018 г.

1. Козленок, который умел считать до десяти. Пересчитал всех зверей на борту кораблика.

2. Мария Захарова, которая умела считать до пяти. Насчитала в Сирии только пять российских наемников. pic.twitter.com/D5SYreyGWP — Vitauskas 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) 15 февраля 2018 г.

Р.Кадыров / kremlin.ru

Президенту России Владимиру Путину следует пожизненно оставаться у власти. Такое пожелание выразил глава Чечни Рамзан Кадыров: «Желаю нашему Президенту, Верховному Главнокомандующему, долгих лет жизни, чтобы он пожизненно управлял государством. А мы будем всегда преданно служить ему и решать все поставленные задачи на высшем уровне!».

и попросил ещё денег https://t.co/XdZk5qySAq — недруги за бугром (@Lndcalling) 16 февраля 2018 г.

Дмитрий Медведев, премьер-министр / Фото: Михаил Терещенко/фотохост-агентство ТАСС

Глава российского кабмина Дмитрий Медведев по итогам Форума действий ОНФ, состоявшегося в конце 2017 года, поручил Минкомсвязи, Минобрнауки, Росмолодежи и Минкульту представить предложения по созданию федерального телеканала для освещения молодежной политики.

Официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что данные параметрического и речевого самописцев самолета Ан-148, потерпевшего крушение в Московской области 11 февраля, приобщены к уголовному делу. Источники издания утверждают, что запись разговоров оказалась короткой. Сначала пилоты читают контрольную карту, проверяя работу различных приборов. В карте записано включение обогрева приемников полного давления (ППД), но этого почему-то не сделали. После взлета пилоты обращают внимание на различные и критически низкие показания приборов и начинают ругаться, одновременно пытаясь увеличить скорость и наклонить самолет к земле. Столкновение с землей происходит под нечленораздельные крики пилотов.

Почта России. Запуск проекта «Почта без очередей» / АГН "Москва" / фото: Авилов Александр

«Почта России», ВТБ и «Магнит» подписали меморандум о сотрудничестве. «"Почта России" и "Магнит" планируют рассмотреть возможность создания совместного сервиса по доставке товаров населению через курьерскую службу "Почты России", а также скоординированно использовать мощности распределительных и сортировочных центров обеих компаний, транспорт по широкой сети маршрутов в России», — говорится в сообщении.