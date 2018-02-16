После сообщений гибели российских бойцов от авиаударов возглавляемой США коалиции англоязычные СМИ снова заинтересовались темой российских частных военных компаний. Предыдущий всплеск интереса имел место прошлой осенью. Сейчас комментаторов больше всего занимают ассоциации с холодной войной, навеянные этими новостями.

Telegraph представляет этот сюжет как «первое смертоносное столкновение в Сирии между двумя ядерными державами». Сколько именно было убитых, неизвестно: по некоторым сообщениям, несколько человек, по другим — более сотни, но это не так важно. Важно то, что это был первый с окончания холодной войны прямой конфликт между США и гражданами России. Правда, эти граждане не были представителями российской армии, а были наемниками из группы «Вагнер», «крайне таинственной частной военной компании, предполагаемый глава которой был сфотографирован с Владимиром Путиным в 2016 г.».

Боец Правительственных войск Асада sana.sy

Сведения о потерях ЧВК, подчеркивает Telegraph, радикально расходятся. Но если правы те, кто сообщает цифры, превышающие сотню, то это обстоятельство с легкостью может затмить риторику о практически бескровном участии России в сирийской войне. Впрочем, эта тема, судя по опросам, не слишком живо занимает российских граждан. В иных обстоятельствах, предполагает автор, этот эпизод, скорее всего, привел бы к дипломатическому кризису, но сейчас, в преддверии президентских выборов в России, российские власти не хотят заострять внимание на потерях.

При обсуждении цифр Telegraph ссылалась, в частности, на Bloomberg, который, в свою очередь, ссылался на неназванное американское официальное лицо и «трех русских, знакомых с ситуацией». По этой версии, погибли более 200 наемников, в основном из России, воевавших на стороне сирийского президента Башара Асада. Ниже, правда, уточняется, что официальное лицо оценило число погибших в сто человек и указало, что было от 200 до 300 раненых. При этом оно не смогло сказать, сколько среди них было граждан России.

Возможно, комментирует Bloomberg, этот эпизод был по большому счету случайностью, лишний раз напоминающей о том, насколько сложна сейчас расстановка сил в сирийской войне и насколько зыбкая здесь граница между гражданским конфликтом и опосредованной войной между внешними региональными игроками, в которой участвуют исламские экстремисты, курды, Иран, Турция, а теперь еще и Израиль.

САА обнаружила в Дейр-эз-Зоре склады с ракетами, произведенными в Израиле sana.sy

В прошлый раз интерес к ЧВК «Вагнер» у англоязычных СМИ обнаружился в связи с появлением видеозаписи с двумя русскими, взятыми в плен террористами из группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). The Economist тогда подчеркнул, что российское минобороны отрицало, что кто-либо из его военных попадал в плен. Зато появились сообщения о том, что это были представители «находящейся в тени наемной группы, известной под именем "Вагнер"».

Эта группа, писал тогда The Economist, была ключевым игроком в российских операциях в Сирии. Официально российский закон запрещает частные военные компании, но появились сообщения о том, что такая компания существует и что она, среди прочего, сыграла большую роль в операциях по освобождению Пальмиры в 2016 г. Российская армия, между тем, не признает эту группу и, соответственно, не принимает на свой счет то, что происходит с ней.

Когда Россия вступила в сирийскую войну в сентябре 2015 г., комментирует автор, ее правительство говорило только о военно-воздушной операции. Военное присутствие на земле позиционировалось как недопустимое, что закономерно на фоне свежей памяти о дорогостоящей войне СССР в Афганистане. В таких обстоятельствах ЧВК представляется достойным выходом из положения: это частная компания, не имеющая отношения к государственным решениям.