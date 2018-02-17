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17 февраля 2018, 09:00
ЮАР
Анна Сакоян

ЮАР: смена президента

Джейкоб Зума, президент ЮАР
Джейкоб Зума, президент ЮАР

В четверг президент ЮАР Джейкоб Зума объявил, что уходит в отставку. Почти сразу после этого ему на замену был назначен Сирил Рамафоса, в прошлом его вице-президент. СМИ обсуждают ситуацию, которая сложилась в стране по итогам этой истории.

Зума, пишет The Economist, отказывался от компромиссов до самого конца. Он вообще годами игнорировал недовольство граждан, которым уже давно надоели почти непрерывные коррупционные скандалы. В последние дни Зума так же точно игнорировал призывы своих однопартийцев добровольно уйти в отставку. В результате дело дошло до угрозы вынесения вотума недоверия 15 февраля. Только после такого ультиматума Зума согласился на добровольную отставку.

При этом он дал интервью, в котором намекнул, что уходит под давлением и что он оказался жертвой, невинно пострадавшей от злого умысла. Впрочем, вопрос невиновности, вероятно, скоро получит развитие в виде судебного разбирательства по многочисленным коррупционным делам. Собственно, полиция уже начала рейды на недвижимость, принадлежащую предполагаемым коррупционным соучастникам Зумы.

 
Сирил Рамафоса с черепом обезьяны

Главным победителем в этой истории сейчас оказался Рамафоса, который был избран председателем правящей партии «Африканский национальный конгресс» в прошлом декабре, и теперь занял пост президента. Но это разве что статусная победа, потому что в действительности в наследство от Зумы ему остался огромный беспорядок. Почти по всем показателям страна сейчас находится в худшем положении, чем десять лет назад, когда Зума возглавил партию (а в 2009 г. он стал президентом). Экономический рост почти замер, в прошлом году даже имела место короткая рецессия. Уровень безработицы достиг 36%.

Но прежде чем Рамафоса сможет перейти к работе над многочисленными структурными проблемами, которые тормозят рост (в том числе проблемой низкой квалификации работников), ему придется заняться репутационной работой — очисткой правительства от кадров, причастных к коррупционным скандалам. И сделать это будет значительно труднее, чем сместить Зуму с президентского поста.

Wall Street Journal тоже пишет, что Рамафосе предстоит столкнуться с трудными задачами, на решение которых у него мало времени. У него есть год на то, чтобы убедить избирателей в том, что не все правительство погрязло в коррупции и что партия осознает необходимость установить расовое равенство, которое спустя четверть века после окончания апартеида все еще остается в стране.

 
Пригород Кейптауна

Признаки скорого отстранения Зумы от власти появились в декабре, когда Рамафосу сделали председателем партии. В связи с этим южноафриканская валюта выросла в цене, а банки начали корректировать свои экономические прогнозы с учетом вероятного ускорения роста. Некоторые бизнесмены даже заговорили о некоторых уже видимых симптомах улучшения ситуации.

По мнению автора, одной из самых трудных задач для Рамафосы будет проведение трудовой реформы, которая обещает быть крайне непопулярной среди граждан, потому что должна быть направлена в сторону либерализации рынка труда, то есть большей свободы работодателям в плане увольнения сотрудников. К общей непопулярности таких мер добавляются ассоциации с одиозным Зумой. Все это должно происходить в течение года. В 2019 г. в ЮАР должны быть выборы, где Рамафоса попытается получить уже полноценный президентский срок. Между тем, есть риск, что правящая партия впервые со времен Нельсона Манделы (1994 г.) потеряет абсолютное большинство в парламенте.

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