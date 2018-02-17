Репетиция с огоньком

Участники запрещенной в РФ украинской националистической группировки С14 (входит в состав запрещенной в РФ экстремистской организации «Правый сектор») совершили нападение на здание Россотрудничества (Российского центра науки и культуры) в Киеве.

Организация C14 («Сич») внесена в международный реестр Terrorism Research & Analysis Consortium TRAC, где названа «военизированной правой радикальной группой, имеющей тесные связи с националистической украинской партией "Свобода"».

По фотографиям и видеороликам, опубликованным в Facebook, можно сделать вывод, что в атаке участвовали несколько десятков человек. Судя по сообщениям в том же паблике, там были представители нескольких украинских националистических организаций.

Размахивая горящими файерами и выкрикивая «Геть ФСБ» и «Мы с Донбасса — смерть Кремлю», они вскрыли ворота болгаркой, ворвались внутрь, разгромили выставку в честь певца Федора Шаляпина, сорвали, растоптали и сожгли флаг РФ, расписали стены своими лозунгами.

«Свободу Сенцову», — гласит один из них. Олег Сенцов — украинский режиссер, задержанный российскими правоохранительным органами по подозрению в терроризме в Крыму после воссоединения полуострова с Россией в 2014 году и летом 2015 года приговоренный к 20 годам колонии строгого режима.

В момент погрома, устроенного украинскими экстремистами, в здании Россотрудничества находились около 100 взрослых и детей в возрасте от 5 до 15 лет — они пришли в местную театральную студию на репетицию детского спектакля «Ревизор».

«Радикалы ворвались в здание, нанесли материальный ущерб, угрожали физической расправой. В это время в здании находились около 50 детей, они очень напуганы», — цитирует ТАСС главу представительства Россотрудничества Константина Воробьева. По его словам, нападавшими руководил депутат Радикальной партии Украины Андрей Лозовой.

Кроме того, к собравшимся возле здания журналистам от имени националистов обратился лидер запрещенной в РФ группировки С14 Евгений Карась: он заявил, что Россотрудничество действует на Украине незаконно, а его работники являются агентами Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

Поскольку на видеозаписях и фото можно опознать конкретных участников и руководителей погрома, Россотрудничество намерено, подав заявление в полицию, добиться от них компенсации нанесенного зданию ущерба.

Стражей порядка вызвали на место происшествия, как только находившиеся в здании люди поняли, что происходит. «Полиция оперативно среагировала, приехала. Они активно не вмешивались в развитие событий и не препятствовали нанесению материального ущерба», — пояснил Воробьев.

По его словам, после погрома в здание прибыли также представители мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине.

«В результате события никто не пострадал, также никто не был задержан. Сообщение об инциденте зарегистрировано в журнале единого реестра заявлений и сообщений. Устанавливаются обстоятельства события и принимаются меры для привлечения к ответственности лиц, которые совершили данное правонарушение», — заявили украинскому изданию LIGA.net в пресс-службе киевской полиции.

Отметим, что целый ряд украинских националистических организаций анонсировали в соцсетях нападение на здание Россотрудничества с целью «прекратить деятельность центра» — оно намечено на завтра, 18 февраля.

Ранее группа деятелей культуры и представители киевской общественности направила письменные обращения президенту Украины, мэру Киева, международным организациям, в которых представлена Украина, и послам стран «большой семерки» на Украине, призвав предотвратить погромы.

Киевские СМИ иронизируют, называя сегодняшнее ЧП «фальстартом» и попыткой запрещенной в РФ радикальной организации С14 оказаться впереди всех, чтобы привлечь внимание. Однако глава представительства считает, что на самом деле ситуация куда серьезнее. «Это была абсолютно экстремистская акция запугивания. Они сказали, что предупреждают, а в следующий раз уже будет другой разговор», — сказал Воробьев.

Украинские националисты не впервые нападают на Россотрудничество: например, летом 2016 года они забросали здание организации файерами и дымовыми шашками, требуя таким образом освобождения летчицы Надежды Савченко (ее как раз тогда судили в России по обвинению в соучастии в убийстве военнослужащих). В апреле 2017 года, когда в центре должны были проводить «Тотальный диктант», радикалы заблокировали вход и окружили здание.