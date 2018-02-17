Министерство юстиции США обнародовало список, в который попали три компании и 13 российских граждан. Всех обвиняют во вмешательстве в выборы президента. В перечень, доступный на сайте ведомства, вошли Агентство интернет-исследований, «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» и «Конкорд Кейтеринг», а также Евгений Пригожин, Михаил Быстров, Михаил Бурчик, Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда, Роберт Бовда, Джейхун Асланов, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина и Владимир Венков. Им предъявлено обвинение «в сговоре с целью обмана США», включая разведывание информации, использование соцсетей и компьютерной инфраструктуры, а также похищение личных данных и размещение политической рекламы.

«Они участвовали в операциях, в основном предназначенных для публикации уничижительной информации о Хиллари Клинтон, чтобы очернить других кандидатов, таких как Тед Круз и Марко Рубио, и поддержать Берни Сандерса и Дональда Трампа, который на тот момент был кандидатом», — говорится в документе, который подписал специальный прокурор Роберт Мюллер.

В докладе сказано, что все американские «помощники» обвиненных россиян не знали, чем на самом деле занимаются, они были введены в заблуждение и действовали неосознанно, поэтому к ним таких претензий, как к гражданам РФ, нет. Американский минюст теперь будет добиваться экстрадиции всех 13 обвиняемых.

Документ изучили в Белом доме. Его уже прокомментировал президент США Дональд Трамп, который ожидаемо сообщил о том, что вмешательства в выборы со стороны Кремля не было.

«Россия начала свою антиамериканскую кампанию в 2014 году, задолго до того, как я объявил о том, что буду баллотироваться в президенты. Влияния на результаты выборов не было. Кампания Трампа не сделала ничего плохого — никакого сговора!» — написал он в своем твиттере.

Реакция на слова Дональда Трампа была незамедлительной. Журналисты тут же обвинили его во лжи.

«Пожалуйста, прекратите лгать. Ваши деловые отношения с Россией начались задолго до этого. Еще когда вы хотели построить Трамп-тауэр в Москве. Обвинительные акты доказывают, что русские действительно вмешивались [в выборы в США]. Вопрос теперь состоит в том, были ли вы активным участником сговора или просто были обмануты», — написал в твиттере в ответ на комментарий Трампа журналист из британской The Guardian Джек Шофилд.

Кстати, сама компания Twitter также отреагировала на доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера, заявив, что продолжит сотрудничество по расследованию о российском вмешательстве в выборы в Штатах.

«Российские усилия по подрыву выборов в США в 2016 году, в том числе путем неверного использования платформ соцсетей, идут вразрез всему тому, во что мы в Twitter верим. Любая деятельность подобного рода недопустима, и мы должны сделать все, чтобы это предотвратить», — цитирует МК представителя компании.

Готовность сотрудничать с ФБР и другими ведомствами продекламировала и социальная сеть Facebook.

«Мы направляем на это значительные средства, в частности, увеличиваем число людей, которые работают в сфере безопасности, с 10 до 20 тысяч [долларов] в этом году. Мы также продолжаем тесно взаимодействовать с ФБР, министерством внутренней безопасности и другими компаниями, чтобы разработать методы защитить страну и людей, пользующихся нашей соцсетью», — приводит заявление вице-президента компании Джоэла Каплана ТАСС.

Сами фигуранты спецдоклада Роберта Мюллера прокомментировали обвинения в свой адрес без эмоций.

«Американцы очень впечатлительные люди, они видят то что хотят видеть. С большим уважением отношусь к ним. Я совсем не расстроен, что оказался в этом списке. Если они хотят видеть дьявола — пусть видят», — заявил бизнесмен Евгений Пригожин РИА Новости.

В Государственной думе РФ обвинения американского минюста назвали бездоказательными.

«Обвинения 13 россиян во вмешательстве в американские выборы, очевидно, — часть русофобской кампании и истерии, процветающих в западном обществе. Пока все это голословно, абсолютно нелепо и похоже на бред», — цитирует РИА Новости главу комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого.

Аналогичную позицию заняли и в российском МИДе. Там подчеркнули, что в докладе не приводится никаких доказательств.

«Их, оказывается, было 13, по мнению Минюста США. 13 человек осуществляли вмешательство в выборы в США?! 13 против миллиардных бюджетов спецслужб? Против разведки и контрразведки, против новейших разработок и технологий?.. Абсурд? Да. Но это современная американская политическая реальность. Кстати, а почему 13? Видимо, с остальными цифрами нет плохих ассоциаций, а в данном случае на них вся надежда», — написала в своем фейсбуке представитель министерства Мария Захарова.

Политологи склонны видеть в публикации документа попытку продемонстрировать видимость бурной работы. Эксперты подчеркивают, что ранее все обвинения выдвигались против граждан США — бывшего главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта, его бизнес-партнера Рика Гейтса или экс-советника по национальной безопасности Майкла Флинна.

«Выдвигая обвинения против российских граждан, во-первых, Роберт Мюллер таким образом пытается как-то связать свое расследование с Россией. Во-вторых, Мюллер показывает, что его деятельность дает какие-то результаты, что он не бездействует, что его расследование, в рамках которого работают десятки следователей, юристов и других сотрудников, приносит результаты. Доказательств никаких нет, они в этом даже не обвиняются, но спецпрокурор Мюллер понимает, что таким образом он вдыхает новую жизнь в эту тему и создает специфический образ американского президента», — заявил ведущий эксперт Центра актуальной политики Виктор Олевич Russia Today.