Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
17 февраля 2018, суббота, 18:11
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

«Моя идея» продолжится в Тюменской области
Летевший в Тюмень самолет экстренно приземлился в аэропорту Курумоч
Президент Украины призвал запретить российский флаг во всем мире
#Культура
Хоккеисты сборной России разгромили США на ОИ-2018
#Разное
Ученые объяснили равнодушие женщин к сексу
Архангельский «Водник» вновь переиграл «Строитель»
В п. Искателей несовершеннолетние совершили правонарушение
Лыжница из Коми завоевала вторую бронзу на Олимпиаде
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Открытое государство
Документы
О проекте
Партнеры
17 февраля 2018, 15:01
мобильные приложения Павел Дуров Роман Абрамович
Елена Сычева

Роман с Дуровым

Роман Абрамович
Роман Абрамович
ФК Chelsea

Основатель популярного мессенджера Telegram Павел Дуров представил отчет Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Согласно документу, разработчику социальных платформ удалось привлечь средства от 81 инвестора на развитие новой блокчейн-платформы Telegram Open Network с собственной криптовалютой.

В общей сложности 850 миллионов долларов получат компании Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc. Обе они зарегистрированы на Британских Виргинских островах, руководителями обеих числятся сам Павел Дуров и его брат Николай.

Полный список инвесторов в документе не раскрыт, однако некоторые из имен известны. Так, ранее сооснователь Qiwi Сергей Сологин сам рассказал о том, что вложил в проект Дурова 17 миллионов долларов.

«Компания интересная, развивается, команда у них хорошая, вот и решил инвестировать. В следующем раунде ICO планирую сделать вложения еще на сумму до 10 миллионов долларов. Хочу, чтобы Telegram был российской компанией», — цитирует его заявление, сделанное на Российском инвестиционном форуме в Сочи, РБК

Еще 10 миллионов долларов в обмен на токены проекта вложил и сооснователь «Вимм-билль-данна» Давид Якобашвили, о чем писали «Ведомости». 

Наконец, третий известный и самый крупный на текущий момент инвестор — это Роман Абрамович, который, по данным издания, стал одним из первых россиян, кому Дуров позволил вложиться в проект. Он инвестировал, по некоторым данным, 300 миллионов долларов. Об этом также сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией и крупными участниками ICO. 

Раннее издание Financial Times со ссылкой на собственные источники писало, что в ICO Telegram готовы участвовать такие венчурные инвесторы, как Kleiner Perkins Coufield & Byers, Benchmark и Sequoia Capital. Причем каждая из этих компаний готова была вложить по 20 миллионов долларов, хотя сами компании информацию не комментировали. Как, впрочем, и многие другие предполагаемые участники сделки. 

«Представитель Millhouse (эта компания управляет активами Абрамовича) Джон Манн отказался от комментариев. Павел Дуров отказался отвечать на вопросы «Ведомостей», отправленные через его мессенджер. Telegram проводил не ICO в привычном смысле. Скорее, это закрытое размещение ценных бумаг в обычной валюте — долларах и евро. Инвесторы покупают права на внутреннюю криптовалюту проекта, так называемые Grams, но по другому соглашению: пока не будет запущен TON, это просто ценные бумаги, которые подразумевают участие в будущем распределении токенов», — пишет издание

Так или иначе, ICO платформы вызвало небывалый ажиотаж. Аналитики предполагали, что Дуровы могут собрать от трех до пяти миллиардов долларов. 

«То, что заявлено, — это просто параллельный интернет на блокчейне. Это полноценная штука, где есть свой DNS, своя валюта. Я бы это назвал, скорее, не блокчейн 3.0, потому что еще не известно, что получится, а что не получится у разработчиков из заявленного. Но то, что Telegram строит внутренний независимый и децентрализованный интернет — это да», — пояснил BFM создатель satoshi.fm, интернет-эксперт Антон Меркуров. 

Ранее Forbes признал Павла Дурова долларовым миллиардером, оценив его состояние примерно в 1,7 миллиарда и отметив, что «возможности роста еще не исчерпаны». 

«Исследование аналитической компании App Annie дает более скромную картину: Telegram приблизился к 100 миллионам пользователей лишь в IV квартале 2017 года. Именно столько пользователей было у Snapchat, когда в ходе IPO компанию оценили в 24 миллиарда долларов. Впрочем, у Snapchat и Telegram разная аудитория, поэтому напрямую их сравнивать нельзя. Но даже по самым консервативным оценкам Forbes, Telegram стоит более миллиарда долларов, а его создатель Павел Дуров — долларовый миллиардер», — пишет Forbes

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

FIFA
ФИФА сняла с российских футболистов подозрения в допинге
Петр Порошенко
МИД РФ сравнил Порошенко с лоточницей
Лыжная гонка
Россиянки выиграли олимпийскую бронзу в лыжной эстафете 4x5 км
Зигмар Габриэль
МИД Германии призвал к постепенному снятию санкций с России
Светлана Петренко
Названа причина смерти ребенка в детсаду Новой Москвы
18:09 Британская скелетонистка Ярнольд завоевала золото ОИ-2018
16:45 Лавров рассказал о начале тяжб с США из-за дипсобственности
15:57 «Ласточка» протаранила пассажирский автобус под Лугой
15:08 Встреча «нормандской четверки» в Мюнхене окончательно сорвалась
14:47 ФИФА сняла с российских футболистов подозрения в допинге

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Петр Шмидт
Лейтенант Петр Шмидт
17 февраля 1867 года родился «красный лейтенант» Петр Шмидт.
14:37 СКР опроверг смерть девочки от переохлаждения в детсаду Новой Москвы
14:01 МИД Германии призвал к постепенному снятию санкций с России
13:45 Россиянки выиграли олимпийскую бронзу в лыжной эстафете 4x5 км
13:14 МИД РФ высмеял призыв Порошенко к запрету российского флага
12:51 Американский фигурист первым в мире сделал шесть четверных прыжков
12:28 На «Пионер» составили три новых протокола за показ «Смерти Сталина»
12:01 После смерти ребенка в детсаду Новой Москвы завели второе дело
11:01 Чемпион сочинских Игр завоевал золото Олимпиады-2018 в одиночном катании
10:23 Danone подала в суд на Россельхознадзор за выводы об антибиотиках
10:10 Порошенко призвал ввести всемирный запрет на российский флаг
10:01 В аэропортах Москвы задержали и отменили 35 рейсов
09:50 Захарова назвала «абсурдом» обвинение США в адрес 13 россиян
09:35 Российские хоккеистки впервые вышли в полуфинал Олимпиады
16.02 21:08 СК расследует смерть девочки на прогулке в детском саду в Москве
16.02 20:47 Бывшую жену Пескова могут уволить из Россотрудничества за сокрытие бизнеса
16.02 20:35 Российский сноубордист перенес операцию после травмы на Играх-2018
16.02 20:11 Рособрнадзор приостановил действие лицензии института телерадиовещания
16.02 20:00 Суд отстранил гендиректора самарского РКЦ «Прогресс»
16.02 19:45 Обвинение попросило для Шакро Молодого 10 лет колонии
16.02 19:18 Правительство Украины решило запретить поставки программ и оборудования из РФ
16.02 18:57 Верховный суд отказался рассматривать новые жалобы на регистрацию Путина
16.02 18:42 Первые москвичи получили ключи от новых квартир по программе реновации
16.02 18:23 В Белом доме пообещали России последствия за атаку вируса NotPetya
16.02 17:47 Экс-депутат Госдумы заявил о более 330 погибших при атаке США «вагнеровцах»
16.02 17:25 «ВКонтакте» объяснила сбой аварией в дата-центре
16.02 17:08 CAS опубликовал мотивировочную часть решений по россиянам
16.02 17:05 «Почта России» предложила доставлять товары из «Магнита» по всей России
16.02 16:41 Пользователи «ВКонтакте» столкнулись со сбоем
16.02 16:27 «Гознак» передал ЦИК бюллетени для голосования россиян за рубежом
16.02 16:24 Закон о кассационных и апелляционных судах прошел первое чтение
16.02 16:16 Эксперты предупреждают об опасности самостоятельной фекальной трансплантации
16.02 16:07 Уровень газификации в России приблизился к 70%
16.02 16:07 Москалькова предложила принять «закон о законах»
16.02 15:55 В Санкт-Петербурге угнали грузовик с хлебом
16.02 15:39 В Минтруде предложили отказаться от досрочных пенсий
16.02 15:27 Российская конькобежка Воронина завоевала бронзу Олимпийских игр
16.02 15:24 ВЦИОМ провел опрос об открытости органов власти
16.02 15:12 Беспилотник «Яндекса» проехал по заснеженной Москве
16.02 14:56 Жириновский призвал отменить регистрацию Грудинина из-за зарубежных счетов
16.02 14:44 Верховный суд отклонил иск Собчак по регистрации Путина
16.02 14:32 Медведев назвал самую популярную фамилию среди глав регионов
16.02 14:17 ЦБ предложил запретить публикацию курсов валют на уличных табло
16.02 14:12 ЦИК заявил о минимальных нарушениях в избирательной кампании-2018
16.02 14:10 Тиллерсон рассказал о поставках оружия сирийским курдам
16.02 13:44 110 миллионов лет назад ящерицы для спасения жизни встали на две ноги
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Яндекс.Метрика
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.