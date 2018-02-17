Основатель популярного мессенджера Telegram Павел Дуров представил отчет Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Согласно документу, разработчику социальных платформ удалось привлечь средства от 81 инвестора на развитие новой блокчейн-платформы Telegram Open Network с собственной криптовалютой.

В общей сложности 850 миллионов долларов получат компании Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc. Обе они зарегистрированы на Британских Виргинских островах, руководителями обеих числятся сам Павел Дуров и его брат Николай.

Полный список инвесторов в документе не раскрыт, однако некоторые из имен известны. Так, ранее сооснователь Qiwi Сергей Сологин сам рассказал о том, что вложил в проект Дурова 17 миллионов долларов.

«Компания интересная, развивается, команда у них хорошая, вот и решил инвестировать. В следующем раунде ICO планирую сделать вложения еще на сумму до 10 миллионов долларов. Хочу, чтобы Telegram был российской компанией», — цитирует его заявление, сделанное на Российском инвестиционном форуме в Сочи, РБК.

Еще 10 миллионов долларов в обмен на токены проекта вложил и сооснователь «Вимм-билль-данна» Давид Якобашвили, о чем писали «Ведомости».

Наконец, третий известный и самый крупный на текущий момент инвестор — это Роман Абрамович, который, по данным издания, стал одним из первых россиян, кому Дуров позволил вложиться в проект. Он инвестировал, по некоторым данным, 300 миллионов долларов. Об этом также сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией и крупными участниками ICO.

Раннее издание Financial Times со ссылкой на собственные источники писало, что в ICO Telegram готовы участвовать такие венчурные инвесторы, как Kleiner Perkins Coufield & Byers, Benchmark и Sequoia Capital. Причем каждая из этих компаний готова была вложить по 20 миллионов долларов, хотя сами компании информацию не комментировали. Как, впрочем, и многие другие предполагаемые участники сделки.

«Представитель Millhouse (эта компания управляет активами Абрамовича) Джон Манн отказался от комментариев. Павел Дуров отказался отвечать на вопросы «Ведомостей», отправленные через его мессенджер. Telegram проводил не ICO в привычном смысле. Скорее, это закрытое размещение ценных бумаг в обычной валюте — долларах и евро. Инвесторы покупают права на внутреннюю криптовалюту проекта, так называемые Grams, но по другому соглашению: пока не будет запущен TON, это просто ценные бумаги, которые подразумевают участие в будущем распределении токенов», — пишет издание.

Так или иначе, ICO платформы вызвало небывалый ажиотаж. Аналитики предполагали, что Дуровы могут собрать от трех до пяти миллиардов долларов.

«То, что заявлено, — это просто параллельный интернет на блокчейне. Это полноценная штука, где есть свой DNS, своя валюта. Я бы это назвал, скорее, не блокчейн 3.0, потому что еще не известно, что получится, а что не получится у разработчиков из заявленного. Но то, что Telegram строит внутренний независимый и децентрализованный интернет — это да», — пояснил BFM создатель satoshi.fm, интернет-эксперт Антон Меркуров.

Ранее Forbes признал Павла Дурова долларовым миллиардером, оценив его состояние примерно в 1,7 миллиарда и отметив, что «возможности роста еще не исчерпаны».

«Исследование аналитической компании App Annie дает более скромную картину: Telegram приблизился к 100 миллионам пользователей лишь в IV квартале 2017 года. Именно столько пользователей было у Snapchat, когда в ходе IPO компанию оценили в 24 миллиарда долларов. Впрочем, у Snapchat и Telegram разная аудитория, поэтому напрямую их сравнивать нельзя. Но даже по самым консервативным оценкам Forbes, Telegram стоит более миллиарда долларов, а его создатель Павел Дуров — долларовый миллиардер», — пишет Forbes.