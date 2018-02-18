Перед китайским Новым годом открылось железнодорожное сообщение между городом Линьи в восточной провинции КНР Шаньдун и Россией. По маршруту уже были пущены первые грузовые поезда с китайскими товарами. В частности, в Россию было отправлено 26 тонн яблок из Поднебесной и столько же чеснока. Часть груза пошла в Беларусь.

Железнодорожный маршрут позволяет доставлять грузы существенно быстрее, чем морем — на 30 дней.

«Раньше мы не имели возможности осуществлять экспорт своей продукции в РФ. Транспортировка яблок в Россию и Белоруссию по морю занимала слишком много времени и существенно увеличивала логистические расходы. После открытия железнодорожного маршрута мы надеемся выйти на высокий уровень поставок», -приводит агентство «Синьхуа» слова менеджера компании Yiyuan Country Чжан Шаньцюаня.

В год китайцы намерены отправлять в Россию не меньше 30 тысяч тонн яблок. Для этого на территории нашей страны даже будет построен спецсклад для хранения овощей и фруктов.

Согласно статистике, объем перевозок по железной дороге из Китая в европейском направлении неуклонно растет. ТАСС со ссылкой на данные Государственной комиссии по развитию и реформам уточняет, что за прошлый год показатель вырос на 116%.

Интересно, что фрукты и овощи из Китая в Россию возят и из других провинций, например, еще два года назад из Ганьсу в РФ ввозили около 160 тонн сельхозпродукции ежедневно.

«Среди сельскохозяйственной продукции, экспортируемой из провинции Ганьсу, фрукты и овощи составляют большую часть. Особым спросом пользуются такие распространенные на заграничном рынке продукты как репчатый лук, картофель, яблоки. У большого количества продукции прослеживается тенденция увеличения объема поставок и финансовых потоков», — заявил ChinaNews сотрудник управления провинции Ганьсу по контролю качества.

Предполагается, что китайские яблоки заменят на российском рынке продукцию из Польши, попавшую под действие продуктового эмбарго. С 2014 года фрукты из этой страны попали под запрет для ввоза в РФ, поскольку Польша поддержала антироссийские экономические санкции. Впрочем, российские власти не намерены давать зеленый свет слишком большому количеству фруктов из КНР. Согласно последней редакции Доктрины продовольственной безопасности России, доля отечественных фруктов и ягод на рынке не должна быть меньше 70%. Об этом ранее писали «Известия» со ссылкой на документ, предоставленный Минсельхозом РФ.

При этом надо отметить, что не всегда сельхозтовары из Китая соответствуют стандартам качества. В Приморье периодически задерживают партии фруктов из КНР, которые не имеют документов, подтверждающих фитосанитарное состояние продукции. Так, в 2011 году Россия наложила временное ограничение на ввоз продукции китайских мясоперерабатывающих предприятий из-за использования ими антибиотиков.

Более того, нередко китайцы интересуются российскими овощами и фруктами, хотя выращивают свои.

«Что интересно Китаю? Конечно, экспорт из РФ — минеральные ресурсы, дерево, металл, продукты сельского хозяйства — овощи, фрукты, макароны, кондитерские изделия, наши спиртные напитки и даже минеральная вода», — цитирует «АиФ» директора АНО «Агентство инвестиционного развития города Челябинска» Татьяну Степанову.