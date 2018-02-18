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18 февраля 2018, 09:00
кредиты Россия ФССП
Катерина Норсеева

Долговая яма

Федеральная служба судебных приставов (ФССП)
Федеральная служба судебных приставов (ФССП)
АГН "Москва"

У Федеральной службы судебных приставов России прибавилось работы — за последние пять лет сумма взысканий по исполнительным листам выросла более чем в два раза, с 2,1 трлн рублей в 2013-м до 4,87 трлн на конец 2017-го. Такие данные опубликовала ФССП в проекте доклада по итогам работы в прошлом году на своем официальном сайте

«В 2017 году продолжилась тенденция роста количества исполнительных документов, поступающих на принудительное исполнение в ФССП России», — говорится в документе. 

В нем также сказано, что в 2017 году удалось взыскать 663 млрд рублей, это на 72,8 млрд рублей больше, чем в 2016-м. 

При этом ранее сообщалось, что средняя задолженность на душу населения в России по итогам первого полугодия 2017 года составила 150 тысяч рублей. Такие данные публиковала «Газета.ру» со ссылкой на обзор МФО «Домашние деньги». 

Россияне в прошлом году продолжали активно брать кредиты, несмотря на падение реальных располагаемых доходов. За девять месяцев 2017-го объемы выдачи заемных средств на покупку потребительских товаров выросли треть. Об этом сообщало издание Finanz со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй. Общий объем кредитов за этот срок составил 1,55 трлн рублей.

Рынок ипотечного кредитования также продолжал расти. В 2017-м было выдано на 12% кредитов больше.

«Мы сейчас опережаем самый лучший исторический 2014 год, и у меня нет сомнений, что 2017 год будет с точки зрения объемов выдачи ипотечных кредитов лучшим годом за всю историю», — цитировало издание EurasiaNet президента банка ВТБ 24 Михаила Задорнова. 

Аналитики пришли к выводу, что россияне встали на «американский путь», когда рост покупательской способности начал происходить именно из-за большего объема кредитных средств, а не за счет увеличения числа людей, получающих стабильную и достаточно высокую зарплату. 

«Видимо, избрана стратегия, которая воспроизводит американскую уловку 70-х годов, действующую поныне. Вместо того чтобы повышать доходы среднему классу (они расти перестали), верхушка бизнеса и государство стали стимулировать потребительский кредит и ипотеку. В сфере ипотеки это привело к мировому финансовому кризису 2007-2008 гг. А долгосрочно — к крайне высокой закредитованности домохозяйств», — пишет журнал «Эксперт». 

Такая тенденция, согласно прогнозам финансистов, созранится и в 2018 году, что вызывает определенную тревогу.

«Россия во II полугодии 2018 года может столкнуться с серьезными проблемами — от продолжения банкротств банков, в том числе и крупных, до массовых банкротств физических лиц», — сказала агентству Regnum заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

В Госдуме РФ сейчас думают над тем, чтобы снизить закредитованность россиян. 

«Зачастую так случается, что заемщики выплачивают довольно большие суммы, иногда многократно превышающие тело кредита и даже проценты по нему, но при этом долг не уменьшается. У многих людей просто опускаются руки, и они перестают платить. Они видят, что бесполезно выполнять свои обязательства — долг только растет», — пояснил ТАСС председатель комитета Госдумы по финансовому рынку и глава Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков. 

В Думу внесен законопроект, согласно которому будет утвержден новый порядок погашения задолженности по потребительским кредитам. 

«Из той суммы, которую человек смог внести, погашаются в первую очередь проценты, во вторую — основная сумма долга, а уже потом — неустойка», — уточнил в интервью ТАСС глава думской фракции «Единая Россия» Сергей Неверов. 

Ранее сообщалось, что долг россиян перед банками составляет порядка 11 трлн руб. На начало прошлого года потенциальное банкротство грозило 3 млн россиян.  

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