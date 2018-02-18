Запрещенный след

Сегодня днем газета «Спорт-Экспресс» сообщила, что в допинг-пробе российского керлингиста Александра Крушельницкого обнаружены следы мельдония. Ранее Крушельницкий завоевал на Олимпиаде в Пхенчхане бронзовую награду в паре с Анастасией Брызгаловой.

Как пояснил журналист издания Дмитрий Зеленов, 19 февраля будет вскрыта вторая допинг-проба Крушельницкого.

Для всех, кто пишет, что гоним чушь. Проба А положительная. Пробу Б вскрывают завтра в присутствии Крушельницкого. Что это значит? 99% хана — Dmitriy Zelenov (@ZelenovZ) 18 февраля 2018 г.

Сейчас два сценария. Первый - "нас подставили, провокация" и вся сборная едет домой в знак протеста. Второй - сдаём Крушельницкого, показательно осуждаем и остаёмся. Все последние месяцы наши чиновники действовали в логике второго сценария. — Dmitriy Zelenov (@ZelenovZ) 18 февраля 2018 г.

После того, как СМИ опубликовали данную информацию, сам спортсмен заявил РИА Новости: «Я не в курсе всего этого». Его тренер Дмитрий Мельников также сообщил, что он не знает о результатах анализа. «Александр закончил прием мельдония еще в 2016 году, когда препарат был запрещен. С тех пор никогда не принимал. Потом он проходил допинг-контроль на чемпионатах мира 2016 и 2017 годов, и никаких проблем не было никогда. Надеюсь, это какая-то ошибка», — отметил Мельников в комментарии «Спорт-Экспрессу».

Как заявил глава Федерации керлинга России Дмитрий Свищев ТАСС, сейчас спортивные чиновники пытаются разобраться в ситуации. «Нас, мягко говоря, удивила эта информация. Разговаривал с Александром, он мне еще раз подтвердил, что ничего не принимал. Я уверен в своих спортсменах и докторах», — отметил он.

Между тем бывший президент Федерации керлинга России Ольга Адрианова расценила информацию об обнаружении мельдония в допинг-пробекак провокацию. «Я не химик и не знаю, сколько мельдоний выводится из организма. Если вдруг такое несчастье случилось, только если кто-то где-то специально подмешал и дал. Спортсмен не использовал, врачи не давали, в федерации инструктировали всех. Спортсмены знают о терапевтическом использовании препаратов. Они не болели, в больнице не лежали, никаких препаратов не использовали. Не верю, что эта пара могла использовать допинг, потому что они затратили массу сил, энергии, здоровья, времени, чтобы выиграть эту медаль», — поведала Андрианова.

По словам экс-главы федерации, Брызгалова и Крушельницкий на протяжении последних двух лет демонстрировали высокие результаты. «Ребята понимают, что медаль стоит больше, чем эти препараты. Не думаю, что хоть один российский спортсмен пойдет на такое, учитывая сложившуюся ситуацию. Ведь это просто как подписать себе приговор. Это утка и провокация», — заключила она.

Спустя несколько часов руководитель пресс-службы Олимпийского комитета России Константин Выборнов заявил, что Международный олимпийский комитет официально уведомил страну о возможном нарушении допинговых правил одним из российских спортсменов. «Мы не называем имя спортсмена или спортсменки, а также вид спорта до результатов вскрытия пробы "Б", которые станут известны, предположительно, в течение 24 часов», — пояснил, однако, он.

В самом МОК так прокомментировали информацию о допинге в сборной России: «Допинг-тестирование и наказания на Олимпиаде в Пхенчхане проходят независимо от МОК. МОК не может давать комментариев, пока расследование продолжается. Тем не менее мы примем к сведению заявление представителя делегации Олимпийских атлетов России».

«С одной стороны, очень жаль, когда кто-то использует запрещенную субстанцию, но с другой - это показывает эффективность антидопинговой системы, защищающей чистых атлетов. Если информация подтвердится, ее рассмотрит рабочая группа по допуску российских атлетов по руководством члена исполкома МОК Николь Хевертс. Отчет будет передан исполкому МОК в конце Олимпиады», - пояснили в организации.

Первый вице-президент федерации керлинга России Андрей Созин не поверил информации о мельдонии в допинг-пробе Крушельницкого. Он заявил НСН, что это «зависть». «Это просто выглядит некрасиво. Мы думали, что уже все прошло. Бах сказал, что пройдет Олимпиада и мы все снова будем дружить, но спецслужбы нам дружить не дадут», — сказал Созин.

По данным «Советского спорта», сам Крушельницкий опасается, что ему могли подмешать мельдоний в напиток кто-то из членов сборной России, который не попал на Игры в Пхенчхане. Inside The Games уточняет, что спортсмен заявил об этом представителю российской делегации на ОИ.

Напомним, что мельдоний включили в список запрещенных веществ Всемирного антидопиногового агентства с 1 января 2016 года. С этого момента допинг-пробы почти 300 российских спортсменов дали положительный результат, а позднее WADA опубликовало данные промежуточного исследования по срокам вывода вещества из организма, и большую часть россиян и иностранных спортсменов оправдали.