На Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Петр Порошенко сделал заявление относительно отношений с Россией.

«Обещаю вам: несмотря на то что это, возможно, непопулярно в этой аудитории, но на следующий день после того, как россияне заберут своих солдат с моей земли, с украинской территории, на следующий день после возобновления территориальной целостности моей страны включительно с Крымом мы будем готовы начать переговоры по различным другим вопросам», — цитирует слова Порошенко издание «Гордон.uа».

В ответ на то заявление модератор украинского ланча Стивен Сакур на конференции спросил его, не хочет ли Петр Порошенко поискать новый подход, «потому что иначе этот конфликт не закончится».

«Как я как главнокомандующий украинской армией, президент Украины, имеющий конституционную обязанность защищать территорию моей страны, как должен реагировать на российскую агрессию? Каким образом я должен реагировать на тысячи российских солдат, которые приходят убивать украинцев? У вас могла бы быть другая реакция? Или у кого-то в мире может быть другая реакция? Абсолютно нет», — приводит возмущенную реплику украинского политика RT.

На заявление Петра Порошенко отреагировал председатель комиссии по информационной политике Совета Федерации Алексей Пушков.

«Порошенко что-то спутал: Украине переговоры нужны больше, чем России. Киев не в том положении, чтобы ставить условия. Эмоции — не политика», — написал он в своем твиттере.

Так или иначе, но СМИ сообщают, что слова украинского политика не наделали много шума, поскольку интерес к его фигуре в Германии заметно спал.

«Особенно после того, как в немецкой прессе появились сообщения о том, что президент Украины нарушил закон ФРГ о борьбе с отмыванием денег. Порошенко, будучи бенефициаром немецкой компании Interstarch GmbH, не был внесен в реестр прозрачности и таким образом нарушил действующее в Германии законодательство», — напоминает «Газета.ру».

Кроме того, как пишут СМИ, риторика украинского политика начинает надоедать европейским коллегам, поскольку ничего нового Порошенко не говорит.

«Что Петр Алексеевич мог нового сказать в Мюнхене? Ничего. Год за годом мы слышим набор мантр о скорой победе и что Россия агрессор, которого нужно остановить. Запад больше интересует какой прогресс достигнут Украиной. Достигнута устойчивость? Нет. Может ли жить страна без кредитов? Нет. Повышена ли эффективность государственных институтов? Нет. Наконец, базовый вопрос — что с коррупцией? Все так же плохо. Отсюда вытекает базовый вопрос как со стороны Запада, так и рядовых украинцев — способен ли Порошенко обеспечить реальный прогресс Украины? Очевидно, что нет. За год до выборов Порошенко все более похож на Ющенко 2009 года», — приводит слова руководителем политических программ Украинского института будущего Юрия Романенко портал «Главред».

Тем не менее, накануне Порошенко встретился с министром обороны США Джеймсом Мэттисом и специальным посланником президента США по Украине Куртом Волкером.

«Порошенко поблагодарил Вашингтон за важные решения в вопросе укрепления потенциала Вооруженных сил Украины и обороноспособности Украины. По его словам, последние решения США являются сигналом агрессору против любых намерений эскалации ситуации на Донбассе, которая, при имеющихся у Украины новых оборонных возможностях, в разы увеличит цену такой вероятной агрессии», — пишет издание «Корреспондент» со ссылкой на пресс-службу президента Украины.

Ранее Порошенко обвинил Россию в попытке «разрушить демократии» и призвал повсеместно запретить российский флаг. Это заявление вызвало бурю негодования.

«Россия — это государство, объединяющее многонациональный народ историей тысячелетнего созидания и самого большого подвига в истории человечества — победой над фашизмом, поэтому фашистские заявления Порошенко в адрес нашей страны можно квалифицировать только двумя признаками: нацизм, помноженный на ничтожность личных качеств», — сказала РИА Новости вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.