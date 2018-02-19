До дня голосования осталось меньше месяца, с понедельника кандидаты вправе начинать агитацию. Правда, еще в выходные в социальных сетях «завирусились» видеоролики с призывом голосовать — кто их снял, пока так и не удалось выяснить.

В роликах нет символики Центризбиркома и каких-либо выходных данных — зато сюжет намного интереснее традиционной агитации за явку. В одном девушка в клубе отказывается общаться с молодым человеком, так как тот не ходил на выборы. В другом таксист везет беременную женщину, как выясняется, не в роддом, а на избирательный участок. В третьем, самом нашумевшем, муж просит жену не заводить будильник и не идти на выборы, а затем просыпается в некоем будущем, в котором призывной возраст повышен до 60 лет, в стране гиперинфляция, а в его квартире теперь живет гомосексуал. Проснувшись по-настоящему, герой ролика сам будит жену, чтобы проголосовать.

Если ролик про молодых людей в клубе, в целом, попадает в аудиторию, видео с беременной женщиной достаточно забавное, то сюжет с не желающим голосовать мужчиной выглядит довольно странно: хотя бы потому, что в нем типичный российский избиратель показывается далеко не с лучшей стороны.

В ЦИКе уже прокомментировали ролики. Глава ЦИКа Элла Памфилова объяснила «Коммерсанту», что «все ролики, которые наши, — с нашим логотипом». Не занимается таким продвижением в интернете и агентство «ИМА-консалтинг», сотрудничающее с ЦИКом, сказала госпожа Памфилова. Не могут это делать и региональные избиркомы: «У нас единая кампания, самодеятельности у нас нет со стороны комиссий из регионов», — сказала Памфилова.

Между тем стали известны темы агитационных роликов Владимира Путина для телевидения. Упор будет делаться на идее целостности и укрепления страны, улучшении жизни граждан и социальной справедливости. Также будет говориться о движении России вперед, уважении традиций и укреплении обороноспособности. Об этом, как пишет РБК, рассказал пресс-секретарь избирательного штаба президента Андрей Кондрашов. «Путин на протяжении всей своей работы всегда руководствовался прежде всего этими задачами, и поэтому темы роликов естественны», — пояснил Кондрашов.

Правда, по словам Кондрашова, Владимир Путин отказался от съемок и записи реплик для собственных предвыборных видеороликов. Вместо этого в роликах, которые покажут по основным телеканалам в выделенное для агитации время, будут записи выступлений Путина и другая хроника.

Главным лозунгом предвыборных роликов станет тезис «Сильный президент — сильная Россия», этот же слоган ранее появился на билбордах с изображением Путина по всей стране.

Президент уже отказался от бесплатного эфирного времени для проведения теледебатов. Официально это решение никак не комментировалось, но источник РБК заметил, что президенту нет необходимости дебатировать с теми, кто значительно уступает ему в рейтинге.

Заседание ЦИК РФ cikrf.ru

Между тем ЦИК продолжает добиваться того, чтобы выборы прошли без нарушений. Так, Элла Памфилова заявила, что зафиксированы единичные случаи давления на избирателей на отдельных предприятиях. По ее словам, их руководители заставляют подчиненных голосовать на определенных избирательных участках.

«Сейчас это передано в администрацию президента. У нас есть руководители некоторых предприятий, которые, по нашим данным, очень настойчиво предлагают своим сотрудникам написать заявление и проголосовать где-то там, где, по их представлениям, каким-то образом они могут на это влиять. Имейте в виду, групповой сговор — новая статья Уголовного кодекса», — заявила Панфилова на заседании ЦИКа.