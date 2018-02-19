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19 февраля 2018, 11:27
здравоохранение в России Минздрав Минпромторг ФАС
Василий Власов

Магазины и угроза закрытия аптек

Аптека
Аптека
АГН "Москва"

Безрецептурные лекарства в России могут начать продавать в продовольственных магазинах – такое предложение выдвинул Минпроторг. В результате аптек в России может стать меньше, предупреждают ритейлеры. Причем, по их мнению, не исключено и резко сокращение числа аптек, в особенности небольших.

Возможно, в ряде случаев крупным аптечным сетям придется закрыть до половины своих аптек, приводит газета «Коммерсантъ» мнение представителей этих сетей. Как заявил, например, в ходе обсуждения законопроекта Минпромторга на заседании «Деловой России» генеральный директор сети аптек «Ригла» Александр Филиппов, сети придется закрыть свыше 700 аптек. Всего «Ригла» владеет более чем 1850 аптеками.

У сети аптек «Неофарма» (аптеки «Неофарм» и «Столичка») риск закрытия в этом случае нависнет над почти половиной аптек, пишет газета. «В небольших городах у нас 143 аптеки, которые точно закроются, если закон будет принят», – подчеркнул генеральный директор сети Евгений Нифантьев. Всего у «Неофарма» 262 аптеки.

 
В аптеке
АГН "Москва"

 

Напомним: идея передачи продовольственным магазинам права торговли безрецептурными лекарствами обсуждалась в правительстве с 2014 года. Ее выдвинул вице-премьер Игорь Шувалов. В конце 2017 года Минпромторг разработал соответствующий законопроект.

Минздрав выступает против идеи передать продовольственным магазинам права продавать безрецептурные лекарствам, мотивируя свою позицию тем, что магазины с немалой вероятностью не смогут обеспечить препаратам должные условия хранения.

В Федеральной антимонопольной службе к идее относятся положительно, предполагая, что такие шаги могут привести к снижению цен на лекарства, так как усилится конкуренция. Однако участники обсуждения законопроекта Минпромторга полагают, что в результате произойдет не снижение, а рост цен, поскольку аптеки вынуждены будут повысить цены на рецептурные средства, чтобы компенсировать сокращение прибыли вследствие перехода безрецептурых лекарств в магазины.

Участники рынка оценили вероятный рост стоимости в 11–16%. Как подчеркивает издание, в этом случае покупатели будут вынуждены переплатить в год от 51,5 млрд до 74,9 миллиарда рублей. 

Обсудить с «Полит.ру» предложение Минпромторга и вероятные последствия его реализации согласился Василий Власов, профессор НИУ ВШЭ, президент Общества доказательной медицины. По его словам, этот принцип хорошо известен и реализуется в ряде стран мира. Если в России пойдут по такому пути, то не исключено даже, что это приведет к снижению цен на лекарственные средства.

 
Прилавок с лекарствами

«Прежде всего, не надо забывать, что аптека – это тоже магазин, только специализированный, в котором созданы необходимые условия и трудятся работники с определенной степенью подготовки. Но эту ситуацию, потребность в специально обученных работниках не следует доводить до безумия. 

В обсуждении этой проблемы – проблемы расширения условий продажи лекарств – периодически разговор до безумия доходит. Например, когда обсуждался вопрос о продаже лекарств через интернет, были предложения, чтобы лекарства, заказанные на сайтах интернет-аптек гражданам доставляли на дом работники с фармацевтическим образованием. Словом, всякую разумную мысль можно довести до безумных форм.

Что касается продажи лекарств вне специализированных магазинов, называемых аптеками, то прежде всего надо помнить, что так делается во всем мире. И делается это на основе простого правила: в простых магазинах продаются те лекарства, которые называют безрецептурными – то есть те, в отношении которых нет больших проблем безопасности и которые люди сами, на основе разумного школьного образования, могут безопасно применять.

То же самое относится и к условиям хранения: все-таки значительная часть лекарств (например, таблетки аспирина) не требуют никаких особых условий хранения кроме того, что должно быть сухое и чистое место, где эти таблетки не замерзают и не размокают. В итоге такая передача прав продажи должна состояться, как бы ни сопротивлялись этому аптеки.

Нужно ли это реально россиянам сегодня? Кажется, поскольку сейчас у нас в больших городах (да и не только в больших) чуть ли не в каждом доме по две аптеки, что в этом нет необходимости. В действительности же необходимость есть: дело в том, что маленькие аптечные пункты и аптеки сплошь и рядом являются местом продажи поддельных лекарств. И именно поэтому мы не знаем даже масштаба этого явления.

Так что в результате передачи продаж безрецептурных лекарств в магазины мы получим не только возможное улучшение качества продаваемых лекарств, но, весьма вероятно, еще и снижение цены. Что важно для потребителей.

 
Супермаркет "Ашан"
Авилов Александр/ АГН "Москва"

Что касается возможности того, что аптеки в ответ могут поднять цены на рецептурные препараты, то такая угроза существует. Но эта угроза наличествует и реализуется и сейчас: и сегодня аптеки поднимают цены настолько, насколько это возможно, если в соседней аптеке лекарства не продаются дешевле. В этом смысле у нас нет оснований оглядываться на аптеки: нет такого лекарства, цену на которое не пытались бы поднять.

Так что разрешить продажу лекарств без рецепта в магазинах – это абсолютно нормальное предложение. Я уверен, что этим предложением судьба России не решается, но конкретно в этой области от реализации такого предложения не случится ничего плохого – а может быть, получится и хорошее», – считает Василий Власов.

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