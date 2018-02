«Коммерсантъ»: «Олег Дерипаска решил не быть президентом». Миллиардер отойдет от управления En+ и «Русалом».

«Аптеки готовятся к закрытию»: половина их может уйти с рынка из-за магазинов.

«Опасные объекты перегруппируют»: владельцев заставят перестраховать производства.

«Ведомости»: «Павел Дуров привлек $850 млн на блокчейн и мессенджер Telegram». Среди инвесторов с российскими корнями есть известные люди.

«"Суперджет" переделают под нужды S7»: авиакомпания готова заказать 100 самолетов в укороченной версии — на 75 кресел.

«У россиян растут аппетиты и долги»: потребление в долг обеспокоило аналитиков ЦБ и Минэкономразвития.

РБК в материале «У "Магнита" сменились полюса» объясняет, зачем ВТБ купил 29,1% крупнейшей розничной сети.

«Кизлярский след ведет в ИГ»: в Дагестане убиты пятеро прихожан православного храма.

«Реновация дошла до конкурса»: определены проектировщики 20 домов по программе сноса пятиэтажек.

«Известия»: «Все медработники пройдут аккредитацию до 2021 года». Министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказала об экзаменах для медиков, борьбе с нехваткой врачей и очередях в поликлиниках.

«Жизнь — соль»: по новому ГОСТу в продукте должно быть больше хлорида натрия.

«Дело — табак»: в правительстве не исключили повышения штрафов за продажу сигарет подросткам.

«С 14 лет — во взрослую жизнь»: в Госдуме разработали инициативу о снижении возраста самостоятельности для детей-сирот.

«Газета.ru» в материале «Мировой шатдаун: биткоин запустит энергокризис» пытается предсказать, как из-за майнинга вырастут цены на электричество.

«Пантера без оттенков»: кинокомикс «Черная пантера» стал лидером проката США.

The Economist: «Роберт Мюллер обвинил русских во вмешательстве в выборы» (Robert Mueller charges Russians with election interference). Глава американского следствия по вмешательству России в президентские выборы в США Роберт Мюллер обвинил российских агентов в том, что они поддерживали Дональда Трампа и подрывали авторитет его оппонентки на выборах Хиллари Клинтон.

Bloomberg: «Главная битва Макрона — это борьба со скепсисом избирателей» (Macron's Biggest Battle Is With Voter Skepticism). Когда Эммануэля Макрона выбрали президентом Франции, многие считали, что его политическое выживание зависит от его экономических успехов. Парадокс в том, что экономические успехи есть, а недовольство его правлением растет.

The Wall Street Journal: «Техногигантам будет нелегко противостоять вмешательству России» (For Tech Giants, Halting Russian Meddling Won’t Be Easy). В США приближаются парламентские выборы: до них осталось меньше 9 месяцев. В связи с этим начались разговоры о необходимости противостоять предполагаемой российской кампании, призванной повлиять на результаты этих выборов.

CNBC: «Google поиграл мускулами, продемонстрировав новые правила по блокировке рекламы, и некоторых игроков послабее обеспокоило его могущество» (Google flexed its muscles with new ad-blocking rules, and some smaller players are concerned about its power). Google обнародовал новый план по блокировке рекламы в своем браузере Chrome. Эта новость вызвала противоречивую реакцию.

BBC: «Выжившие во Флориде планируют наступление на Вашингтон» (Florida survivors to march on Washington). Ученики школы в американском штате Флориде, где на прошлой неделе имела место стрельба, требуют внесения изменений в законы, определяющие контроль над огнестрельным оружием.

Al Jazeera: «Нетаньяху: Иран — крупнейшая угроза для всего мира» (Netanyahu: Iran is the greatest threat to the world). Словесная война набирает обороты: израильский премьер-министр Биньмин Нетаньяху сравнил Иран с нацистской Германией.