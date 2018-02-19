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19 февраля 2018, понедельник, 12:35
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19 февраля 2018, 08:39
Биньямин Нетаньяху Дагестан дети Олег Дерипаска Павел Дуров ритейл США фармакология Эммануэль Макрон
Илья Карпюк

Заголовки утра. 19 февраля

Логотипы Коммерсант, Блумберг, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru
Логотипы Коммерсант, Блумберг, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru

«Коммерсантъ»: «Олег Дерипаска решил не быть президентом». Миллиардер отойдет от управления En+ и «Русалом».

«Аптеки готовятся к закрытию»: половина их может уйти с рынка из-за магазинов.

«Опасные объекты перегруппируют»: владельцев заставят перестраховать производства.

«Ведомости»: «Павел Дуров привлек $850 млн на блокчейн и мессенджер Telegram». Среди инвесторов с российскими корнями есть известные люди.

«"Суперджет" переделают под нужды S7»: авиакомпания готова заказать 100 самолетов в укороченной версии — на 75 кресел.

«У россиян растут аппетиты и долги»: потребление в долг обеспокоило аналитиков ЦБ и Минэкономразвития.

РБК в материале «У "Магнита" сменились полюса» объясняет, зачем ВТБ купил 29,1% крупнейшей розничной сети.

«Кизлярский след ведет в ИГ»: в Дагестане убиты пятеро прихожан православного храма.

«Реновация дошла до конкурса»: определены проектировщики 20 домов по программе сноса пятиэтажек.

«Известия»: «Все медработники пройдут аккредитацию до 2021 года». Министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказала об экзаменах для медиков, борьбе с нехваткой врачей и очередях в поликлиниках.

«Жизнь — соль»: по новому ГОСТу в продукте должно быть больше хлорида натрия.

«Дело — табак»: в правительстве не исключили повышения штрафов за продажу сигарет подросткам.

«С 14 лет — во взрослую жизнь»: в Госдуме разработали инициативу о снижении возраста самостоятельности для детей-сирот.

«Газета.ru» в материале «Мировой шатдаун: биткоин запустит энергокризис» пытается предсказать, как из-за майнинга вырастут цены на электричество.

«Пантера без оттенков»: кинокомикс «Черная пантера» стал лидером проката США.

The Economist: «Роберт Мюллер обвинил русских во вмешательстве в выборы» (Robert Mueller charges Russians with election interference). Глава американского следствия по вмешательству России в президентские выборы в США Роберт Мюллер обвинил российских агентов в том, что они поддерживали Дональда Трампа и подрывали авторитет его оппонентки на выборах Хиллари Клинтон.

Bloomberg: «Главная битва Макрона — это борьба со скепсисом избирателей» (Macron's Biggest Battle Is With Voter Skepticism). Когда Эммануэля Макрона выбрали президентом Франции, многие считали, что его политическое выживание зависит от его экономических успехов. Парадокс в том, что экономические успехи есть, а недовольство его правлением растет.

The Wall Street Journal: «Техногигантам будет нелегко противостоять вмешательству России» (For Tech Giants, Halting Russian Meddling Won’t Be Easy). В США приближаются парламентские выборы: до них осталось меньше 9 месяцев. В связи с этим начались разговоры о необходимости противостоять предполагаемой российской кампании, призванной повлиять на результаты этих выборов.

CNBC: «Google поиграл мускулами, продемонстрировав новые правила по блокировке рекламы, и некоторых игроков послабее обеспокоило его могущество» (Google flexed its muscles with new ad-blocking rules, and some smaller players are concerned about its power). Google обнародовал новый план по блокировке рекламы в своем браузере Chrome. Эта новость вызвала противоречивую реакцию.

BBC: «Выжившие во Флориде планируют наступление на Вашингтон» (Florida survivors to march on Washington). Ученики школы в американском штате Флориде, где на прошлой неделе имела место стрельба, требуют внесения изменений в законы, определяющие контроль над огнестрельным оружием.

Al Jazeera: «Нетаньяху: Иран — крупнейшая угроза для всего мира» (Netanyahu: Iran is the greatest threat to the world). Словесная война набирает обороты: израильский премьер-министр Биньмин Нетаньяху сравнил Иран с нацистской Германией.

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