Совладельцы «Норникеля» вновь на грани конфликта акционеров. «Русал» Олега Дерипаски сообщил, что Crispian Investments Романа Абрамовича, которой принадлежит 4,95% акций компании, получила предложение продать свою долю в ГМК другому акционеру «Норникеля», Bonico Holding Владимира Потанина (владеет 30,4% ГМК). Самому «Русалу» принадлежат 27,8% акций «Норникеля».

Разобраться во всей истории взаимных претензий акционеров, одним из результатов которых стало идущее сейчас разбирательство в одном из судов Лондона, крайне сложно. Одно приятно: несмотря на идею возвращения «лихих 90-х», спор решается в правовом поле, причем не только России, но и Англии. Все это благотворно сказывается и на самом «Норникеле», и на качестве российских правовых институтов.