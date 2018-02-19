Англоязычные СМИ снова оживленно обсуждают тему вмешательства России в американские выборы. Поводом послужили новости о том, что американское следствие вынесло обвинение против ряда российских игроков, прямо заявив о том, что они якобы пытались влиять на исход президентских выборов в США в 2016 г. Актуальность теме придает тот факт, что в этом году в США должны пройти парламентские выборы. Это позволяет также порассуждать о новой угрозе российского вмешательства.

Американское следствие, писала Financial Times, вынесло обвинение против более десятка российских граждан и организаций, вменив им, что они вмешивались в выборы 2016 г. Предполагаемое вмешательство, согласно обвинительному документу, началось еще давно: в 2014 г. С тех пор и по настоящее время злоумышленники различными методами скрывали свою идентичность, прикидываясь американскими гражданами, и распространяли дискредитирующую информацию обо всех кандидатах в президенты США за исключением Берни Сандерса и Дональда Трампа, которых они, наоборот, поддерживали.

Берни Сандерс

The Atlantic по этому поводу писал, что Трамп вскоре после публикации документа опубликовал твит о своей непричастности к сговору с российскими агентами, так как кампания по влиянию началась тогда, когда он еще не объявил о своем намерении участвовать в президентской гонке. В материале также оговаривается, что обвинения в адрес российских деятелей не содержат каких-либо суждений о том, насколько их кампания сказалась на результатах выборов, как не содержат и никаких заключений о сговоре между предвыборным штабом Трампа и российской стороной.

Позднее Wall Street Journal опубликовал статью, в которой уже говорится о перспективах вмешательства России в следующие выборы. История с обвинением российских организаций и граждан, считают авторы, свидетельствует о том, насколько уязвимы технологические гиганты к такого рода агрессивным кампаниям. А это значит, что и в преддверии выборов в конгресс, до которых осталось менее девяти месяцев, тоже следует ожидать такого рода воздействия. Речь идет, прежде всего, о воздействии посредством соцсетей, принадлежащих таким компаниям, как Facebook, Google и Twitter.

У этих компаний в совокупности более ста тысяч сотрудников, а доход в общей сложности составляет $150 млрд. в год. И при этом их платформы пали жертвами манипуляций, проводимых группой в менее чем 100 человек, которые просто хорошо разбираются в соцсетях и владеют набором широко известных технических инструментов. За счет этого такая небольшая группа оказалась способной «годами сеять раздор» в США, по крайней мере, такой вывод следует из обвинений.

Конечно, отмечают авторы, наибольший ажиотаж вызывают сообщения о российской кампании непосредственно в 2016 г., когда проходили выборы. Однако гораздо важнее, по их мнению, что процесс подрыва сплоченности в американском обществе начался гораздо раньше. Это значит, что Россия сможет вмешаться и в парламентские выборы, а сопротивляться этому будет трудно.

Экран ноутбука

На самом деле разговоры, пусть тогда еще и не оформленные в виде формальных обвинений, о влиянии России на американских техногигантов начались еще осенью. С тех пор гиганты стали встречно сообщать о принятии новых мер по противодействию этому влиянию. Facebook пообещал нанять 10 000 новых специалистов в сфере безопасности, а также сотрудничать с другими компаниями и федеральным правительством. Twitter заявил об усовершенствовании своих аналитических алгоритмов для выявления твитов с нежелательной информацией. Google пообещал повысить прозрачность происхождения рекламы.