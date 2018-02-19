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19 февраля 2018, 15:26
допинг керлинг МОК Олимпийские игры Россия суды
Николай Пешин

Мельдоний в Пхенчхане

Александр Крушельницкий
Александр Крушельницкий
youtube.com

На Зимней Олимпиаде в Пхенчхане может начаться новая часть допингового скандала, связанного с российскими спортсменами. Российский атлет, ставший призером ОИ-2018, заподозрен в применении допинга. Международный олимпийский комитет и Спортивный арбитражный суд в Лозанне намерены разбираться в его деле в конце Олимпиады.

О том, что российский керлингист Александр Крушельницкий заподозрен в применении допинга, стало известно вечером 18 февраля. 

Крушельницкий, в паре с Анастасией Брызгаловой выигравший бронзовую медаль в дабл-миксте, категорически отрицал, что принимал какие-либо запрещенные препараты. Когда же стало известно, что речь идет о мельдонии, который в России долгое время не считали запрещенным, спортсмен заявил, что ему могли подмешать средство кто-то из соотечественников, товарищей по сборной. 

Скип женской команды по керлингу на Олимпиаде Виктория Моисеева назвала эту идею неправдоподобной. «Невозможно поверить, что кто-то мог подсыпать ему допинг. Мы все очень близки. Для меня невероятно, что кто- то может спокойно спать по ночам, испортив жизнь не только одному человеку, но и большому количеству людей. Завистники у людей, наверное, есть всегда, но я не могу поверить в эту версию», – сказала Моисеева.

 
Виктория Моисеева
Sergei Kazantsev/Wikimedia Commons

В ночь на 19 февраля СМИ сообщили, что Крушельницкий якобы покинул Олимпийскую деревню в Пхенчхане. Как передало информационное агентство Reuters со ссылкой на представителя российской делегации, Крушельницкий также сдал олимпийскую аккредитацию.

Международный олимпийский комитет заявил, что проведет расследование в конце Олимпиады. По словам директора по коммуникациям МОК Марка Адамса,  проба «Б» Крушельницкого будет вскрыта вечером 19 февраля. Адамс также заявил, что не исключает возможности подмешивания допинга Крушельницкому, передает телеканал «Матч ТВ». 

«Для нас все это неприятно, если подтвердится, что обвинения были оправданными и спортсмена действительно поймали на допинге, будет досадно. Но это в очередной раз подчеркивает нашу антидопинговую работу, если будет получено подтверждение, то мы учтем и этот момент, и работу комиссии Николь Хевертц, и мнение группы по реализации решений, 24 февраля они отчитаются перед МОК, но сейчас в этом моменте очень много вопросов», – приводит информационное агентство ТАСС слова Адамса.

Адамс не подтвердил информации о том, что кто-либо из российских спортсменов покинул Олимпийскую деревню и сдал аккредитацию.

Побеседовать с «Полит.ру» о ситуации и перспективах ее развития согласился Николай Пешин, доктор юридических наук, профессор кафедры конституционного и муниципального права юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, проректор Российского международного олимпийского университета (РМОУ).

«Если проба «Б» окажется положительной, Александр Крушельницкий не сможет оправдатьсядоказав, что не принимал допинг сознательно. Такой возможности у него не будет, потому что положения Антидопингового кодекса WADA сформулированы очень жестко и однозначно: «Спортсмен несет персональную ответственность за все, что попадает в его организм.»

 
Анализ мочи
Dominic Alves/flickr.com

Не уверен, что эта бутылка воды запечатана? Не пей из нее. Не уверен в том, что за компот тебе в столовой наливают? Не пей. Ты сам несешь ответственность за все. В антидопинговом кодеке ВАДА это называется strict liability, что часто переводят как «строгая ответственность». На мой взгляд, более точным переводом было бы «объективное вменение». Этот термин обозначает ответственность, которая наступает вне зависимости от вины.

Если интересноесть любопытная параллель из нашего правового прошлого: в 1930-е годы в Советском Союзе было юридическое понятие – «член семьи врага народа». То есть человек отвечал вне зависимости от того, совершил он что-то или нет. Вот такая же норма закреплена в Антидопинговом кодексе, и здесь, конечно, надо что-то менять. Словом, если проба оказывается положительной, то это означает лишение медали и дисквалификацию.

Если проба «Б» окажется отрицательной, то надо снова тщательно исследовать пробу «А». Дело в том, что когда берутся анализы, весь взятый биологический материал делится надвое: одна часть составляет пробу «А», вторая – пробу «Б». Поэтому формально обе пробы должны быть идентичны. Если же они показывают разный результат, то этому могут быть две причины: либо различается методика проведения исследования, грубо говоря, не тем лакмусом проверили; либо в пробу «А» что-то подмешали. Словом, оба варианта – предмет самого тщательного расследования либо в спортивной организации, либо в лаборатории, которая проводила эти исследования.

Если же речь идет не о том, что мельдоний влили в баночку с пробой, а том, что препарат попал в организм, то тут персональная ответственность полностью на спортсмене, как я и говорил.

Может ли эта история повлиять на дальнейшее развитие допингового скандала в отношении российских спортсменов? Ну, даже если говорить относительно дисквалификации, давайте не будем забывать, что все эти спортивные организации – это организации общественные. И такого жесткого подхода как в случае с Уголовным кодексом тут нет: да, мы сами сегодня правила приняли, завтра сами же отменим.

 
Комната заседаний CAS
tas-cas.org

Мы же понимаем, что этот антидопинговый кейс будет рассматриваться в Федерации керлинга, и трибунал этой Федерации примет то решение, которое по политическим соображениям могут подсказать. До того же Лозаннского спортивного арбитража при этом дело может даже и не дойти. У нас полно прецедентов, когда соответствующий трибунал признавал вину незначительной.

Например, в организме спортсмена находят кокаин, а спортсмен говорит: «Да я до этого в ночной клуб зашел, там девушку поцеловал, а она, оказывается, кокаин употребляла». И вот это объяснение сочли вполне убедительным, и дисквалификация к спортсмену не была применена. То есть посчитали, что вина все равно есть, но поскольку она незначительна, то строгие санкции можно не применять. То есть и такая история может быть. Но если мы увидим развертывание этого скандала, тут вполне возможно противостояние российских спортивных структур и международного спортивного движения.

Может ли подобный скандал привести к роспуску Олимпийского комитета России? Ну, Международный олимпийский комитет не управляет национальными олимпийскими комитетами, единственное, что он может, – это признать ОКР или не признать. То есть самая жесткая санкция – это если МОК говорит: «Я больше не считаю ОКР организацией, представляющей олимпийское движение на территории России».

Допустим, признания больше нет – но это еще не значит, что что-то происходит. ОКР, если захочет, сам распустится. Если же распускаться не хочет, то так и продолжает существовать – и дальше или подает заявку на признание МОК, или не подает, но это уже совсем другие истории. Но отправить сам какой-то национальный олимпийский комитет в отставку МОК не может. Вообще единственный орган, который управляет ОКР, – это Олимпийское собрание», – объяснил Николай Пешин.

Однако Антидопинговый отдел Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS ADD) уже зарегистрировал дело Крушельницкого, сообщает пресс-служба организации. «В дополнение к просьбе Международного олимпийского комитета, CAS ADD инициировал процедуру с участием спортсмена Александра Крушельницкого (керлинг, дабл-микст, команда "Олимпийские атлеты из России")», – отмечается в сообщении.

 
Пченчхан 2018
Republic of Korea

Дата слушания не указана.

Между тем СМИ сообщили, будто в пробе Б Александра Крушельницкого обнаружены следы мельдония. Первым эту информацию распространил портал Insidethegames без ссылок на источники. Официального подтверждения ей не поступало. 

Как сообщил информагентству РБК пресс-атташе Олимпийского комитета России Константин Выборнов, проба Б была вскрыта несколько часов назад, а результаты ее исследования ожидаются либо 19 февраля вечером (по корейскому времени), либо 20 февраля утром. 

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