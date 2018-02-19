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В Екатеринбурге отложили снос недостроенной телебашни

Горадминистрация Екатеринбурга решила временно перенести снос недостроенной телебашни, который был запланирован на 23 февраля. Об этом сообщает ura.ru

Как сообщил пресс-секретарь мэрии Анатолий Карманов, снос телебашни переносится на неопределенный срок.

Между тем, Уральская горно-металлургическая компания (УГМК), которая является заказчиком сноса недостроенной телебашни сообщила, что все работы по сносу башни запланированы на март. Ожидается, что демонтаж начнется после президентских выборов, назначенных на 18 марта.

При этом часть жителей города не согласны с решением властей и протестуют против сноса башни, считая ее символом Екатеринбурга. На месте башни планируется построить стадион хоккейного клуба «Автомобилист».

Антиновость

Помощник главы Якутии устроил дебош на рейсе «Аэрофлота»

Помощник главы Якутии Евгений Шигапов был снят с рейса «Аэрофлота» из-за нарушения общественного порядка. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как написал глава Якутии Егор Борисов в своем инстаграм, после регистрации сотрудники аэропорта забыли передать ему и его жене посадочные талоны, которые принесли позднее с извинениями. «Но этого времени стюардессе хватило, чтобы создать напряженность и без всяких оснований снять с рейса моего помощника», - написал он.

Он отметил, что подобные случаи неподобающего поведения бортпроводников «Аэрофлота» в отношении пассажиров из Якутии случались и ранее.

Евгений Шигапов, помощник главы Якутии

По словам Борисова, после инцидента он уже поручил аппарату правительства республики дать юридическую оценку действиям экипажа, а также при необходимости подготовить исковое заявление.

Между тем, пресс-служба «Аэрофлота» официально прокомментировала инцидент, передает RT.

По словам пресс-секретаря авиакомпании Максима Фетисова, Борисов с женой и помощником пришли на посадку последними с большим количеством пакетов из дьюти-фри в ручной клади. При этом они категорически отказались предъявить посадочные талоны, выражали крайнее несогласие с правилами авиакомпании и оскорбляли проводников, добавил он. Затем Шигапов попытался войти в кабину пилотов, после чего был снят с рейса.

Непонятная новость

Саратовская компания установила около 600 некачественных дорожных знаков на 2 млн рублей

Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении саратовской компании, установившей несертифицированные дорожные знаки в Саратове на 2 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.

В 2016 году городской комитет дорожного хозяйства и ООО "Саратовтранссигнал" заключили муниципальные контракты, в том числе на установку дорожных знаков.

Дорожные знаки / flickr.com

Однако компания установила 561 несертифицированный дорожный знак, предоставив в комитет акт о приемке выполненных работ по муниципальному контракту. Акт был принят и подписан без проверки, после чего из регионального бюджета на счет компании было перечислено более 2 млн рублей за некачественно выполненные работы.

По итогам проверки в отношении подрядчика было возбуждено уголовное дело по статье 160 УК РФ «растрата в особо крупном размере».

Ассорти

Ж/д часть Крымского моста откроется в конце 2019 года

Крымский мост будет сдан в эксплуатацию в соответствии с утвержденным ранее графиком: автомобильная часть – в декабре 2018 года, железнодорожная – в конце 2019 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Крыма Сергея Аксенова.

По его словам, работы по строительству Крымского моста идут в соответствии с графиком.

Аксенов также не исключил, что мост может быть сдан в эксплуатацию раньше намеченного срока. «Если мост будет сдан раньше срока, то мы, как и вся Россия, будем только рады», - сказал он.

Строительство Крымского моста / most.life

Ранее замглавы Минэкономразвития сообщил, что к декабрю будет готова также дорожная развязка у Симферополя, и автоподходы к мосту в районе Керчи. Кроме того, со стороны Керчи до этого времени должны завершить работы, связанные с пересечением теплотрассы, которую перенесут после окончания отопительного сезона.

Длина Крымского моста составляет 19 километров. Еще сотни километров составляют автомобильные и железнодорожные подъезды с обеих сторон.

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В самарском зоопарке родились редкие котята дальневосточных леопардов

В зоопарке Самары родились двое котят дальневосточных леопардов, занесенных в Красную книгу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу зоопарка.

В настоящее время котята чувствуют себя хорошо. Детенышей содержат с мамой в питомнике зоопарка, где она продолжает кормить их молоком, постепенно в рацион добавляют мясо.

Как отметили в зоопарке, рождение дальневосточных леопардов в неволе является большой редкостью. Дальневосточный леопард является самым редким подвидом леопарда и в настоящее время вид находится на грани вымирания. Вид внесен в Красную книгу России и в Красную книгу Международного союза охраны природы. Охота на леопарда запрещена с 1956 года.

Посетители зоопарка смогут впервые увидеть детенышей 21 февраля.

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В Биробиджане порыв на водоводе оставил без воды 30 домов

В Биробиджане устранили порыв на теплотрассе, из-за которого горячее водоснабжение отключилось в нескольких домах. Об этом сообщает городская администрация.

Авария произошла утром 19 февраля. В результате от водоснабжения были отключены были многоквартирные дома, а также здания техникума.

Причиной аварии могли стать изменения температуры сетевой воды и скачок давления на тепловом пункте после поломки котла на Биробиджанской ТЭЦ.

Биробиджанская ТЭЦ является старейшей станцией в Биробиджане. С наступлением зимы отапливающая она ломалась уже много раз.

По информации «Интерфакса», после череды аварий на Биробиджанской ТЭЦ «Дальневосточная генерирующая компания» планирует в три раза увеличить расходы на ремонт оборудования теплоэлектроцентрали. На ремонт оборудования станции планируется потратить 94 млрд рублей.