Число российских регионов, у которых доходы превышают расходы, то есть имеется профицитный бюджет, достигло 45, свидетельствуют данные Минфина. Столько же было только в 2008 году, то есть до начала кризиса.

Сводный дефицит региональных бюджетов по итогам 2017 года составил 15,5 млрд рублей, а дефицит консолидированных бюджетов регионов (с учетом бюджетов муниципалитетов) составил 51,9 млрд рублей.

В 2016 году профицитных регионов было 27, а за год до этого — всего девять. Лидером по уровню профицита бюджета является Кемеровская область, где он составил 22,6 млрд руб. (20,1% собственных доходов). «Благодаря высоким ценам на уголь бюджет Кемеровской области получил более 50 млрд рублей поступлений по налогу на прибыль, хотя в начале 2017 года региональные власти планировали получить по налогу на прибыль только 24,4 млрд», — объяснил РБК старший аналитик группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Александр​ Шураков.

Также в пятерку регионов с наиболее высоким профицитом относительно поступлений вошли Дагестан (15,8%), Вологодская область (14,7%), Рязанская область (11,4%) и Воронежская область (10,7%).

Городской рынок / flickr.com

Лидером по уровню дефицита 2017 года является Мордовия 43,2% (9,6 млрд). Мордовия также является лидером по уровню госдолга к собственным доходам, он более чем вдвое превышает размер доходов. Среди других наиболее «дефицитных» регионов — Кабардино-Балкария (27,4%), Севастополь (20,9%), Томская (13,7%) и Орловская (13%) области.

До сих пор считалось, что финансы в российских регионах находятся в крайне плачевном состоянии. Агентство S&P Global Ratings в своем отчете предупреждало, что в 2018 году положение российских регионов может еще ухудшиться — профицит бюджетов субъектов может сократиться вдвое или больше, а дефицит с учетом капитальных расходов увеличиться. Это произойдет из-за замедления роста собственных доходов (примерно на 5,5% по сравнению с 2017 годом), а также новых схем поддержки из федерального центра.

С 2018 года в управлении финансами появилась новация: Минфин получил право вводить в регионах, где долговая нагрузка достигает 140% собственных доходов, казначейское сопровождение. Сейчас эта схема применяется в Костромской области (111,07%) и Хакасии (122,55%).

Профицитным в этом году впервые за семь лет может стать и федеральный бюджет: эксперты Минэкономразвития считают, что доходы могут привесить расходы на 1% ВВП. Министр финансов Антон Силуанов еще оптимистичней: на форуме в Сочи он заявил, что при нынешних ценах на нефть профицит может достичь 2% ВВП.

Антон Силуанов, министр финансов РФ / АГН "Москва" / фото: Никеричев Андрей

Отметим, что сейчас подводит итоги года не только Министерство финансов. Аналитическое агентство «ТурСтат» составило рейтинг самых популярных российских регионов среди путешественников. Оказалось, что, если не брать в расчет Москву (21 млн посетителей) и Петербург (7,5 млн), самый популярные регионы среди туристов — Краснодарский край (15,8 млн), Московская область (14,1 млн) и Крым (5,4 млн).

Далее в рейтинге идут Приморье (более 4 млн), Владимирская (более 4 млн) и Ярославская области (3,6 млн), Татарстан (3,1 млн), Вологодская (2,9 млн), Тюменская (2,8 млн) и Калужская области (2,5 млн).