Во время празднования Масленицы в дагестанском городе Кизляр на мирных жителей — прихожан православного храма Георгия Победоносца — было совершено вооруженное нападение.

«Погибло четверо мирных граждан, столько же человек получили ранения», — сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Еще несколько человек были ранены, в том числе трое сотрудников Росгвардии и жители Кизляра. Одна из пострадавших скончалась в больнице позднее.

Погибли Надежда Терлиян, Ирина Мелькомова, Людмила Щербакова, Вера Моргунова и врач-кардиолог Людмила Леудкина, пострадали Надежда Кушнарева, Наталья Плетухина, Вера Блинникова, старший сержант и сотрудник Росгвардии Хизрие Солтансаид и сержант полиции Магомед Рамазанов, передает РБК со ссылкой на информацию МВД и МЧС.

Председатель Совета ветеранов войны, тружеников тыла и ветеранов труда Кизлярского района Вера Гавриловна Моргунова (слева) и заслуженный врач Республики Дагестан Людмила Георгиевна Щербакова pravoslavie.ru

«Состояние еще двух из четверых остающихся в больнице раненых — тяжелое», — передал телеканал «Вести» со ссылкой на региональный минздрав.

Инцидент произошел на территории храма, у входа в него. В пресс-службе администрации Кизляра сообщили, что преступнику преградили дорогу прихожане, закрыв перед ним дверь внутрь.

«Когда молодой человек с охотничьим ружьем пытался войти в храм, где проходила вечерняя служба перед постом, те, кто увидели его, сразу же поняли, что он начнет стрелять, и закрыли двери. Тогда он стал стрелять по женщинам, которые оказались снаружи», — рассказал РИА Новости один из очевидцев.

Было обнародовано видео, которые сняли очевидицы трагедии. На нем хорошо слышны звуки выстрелов. Снимавшая просила другую женщину не идти в сторону, откуда шли хлопки, потому что «он заметит». Также женщины, судя по записи, вызвали скорую.

«Было много народу в храме: с детьми, беременные женщины. Неизвестный человек с бородой бежал к храму с криками «Аллаху акбар» и смертельно ранил четырех, ранил еще трех людей, а также двух сотрудников полиции. Мы успели закрыть двери. Он пытался прорваться в храм, а потом вышел с территории. Были слышны звуки выстрелов», — приводит телеканал РЕН ТВ слова настоятеля церкви отца Павла.

«По имеющимся у следствия данным, мужчина открыл стрельбу по женщинам, в результате чего четыре из них погибли, три пострадали и в тяжелом состоянии были доставлены в больницу, где позже одна из пострадавших скончалась. При попытке задержания нападавшего последний ранил двух сотрудников правоохранительных органов и был уничтожен. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Личность нападавшего уже установлена. Им оказался местный житель 1995 года рождения», — сообщили в пресс-службе СКР.

Информированный источник сообщил «Интерфаксу», что стрелял 22-летний житель села Кидеро Цунтинского района Дагестана Халил Халилов. По данным СМИ, в прошлом году он присоединился к запрещенной в России террористической группировке «Исламское государство». Она уже взяла на себя ответственность за случившееся, передает Reuters со ссылкой на информационные каналы террористов.

«Расстрел был приурочен к христианскому празднику. В доме родителей в селе Кидеро проходят обыски, также оперативники проверяют связи Халилова», — рассказали РБК в полиции. Установлено, что он не значился в списках предполагаемых участников радикальных организаций и не был включен в базу данных спецслужб как участник незаконных вооруженных формирований.

СМИ сообщали, что стрелявшего сопровождала женщина — вероятно, супруга. «Она попыталась скрыться, но не успела. Также предварительно сама женщина не стреляла, стрелял только мужчина, который был в последующем уничтожен ответным огнем силовиков», — передавал «Интерфакс» со ссылкой на свои источники. «Задержанных нет», — цитировал при этом ТАСС официальное сообщение пресс-службы МВД.

В МВД заявили, что проводятся оперативно-следственные мероприятия, опрашиваются очевидцы, а также рассказали об обнаружении автомобиля, на котором Халилов приехал к месту преступления.

В регионе работают и представители других ведомств, включая психологов МЧС. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нападения в Кизляре по ч.2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц» и ст. 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Дело взял на контроль глава ведомства Александр Бастрыкин.

О том, что нападение на жителей Кизляра имело целью разжечь межконфессиональную вражду, сказала первый зампред комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. «Я не исключаю, что это преступление было заранее спланировано, чтобы подорвать спокойствие в республике, межнациональное и межконфессиональное согласие», — сказала она РИА Новости.

«Преступник не является мусульманином или христианином! Он не имеет никакого отношения ни к какой религии. Верующий человек никогда не посягнет на жизнь ни в чем не повинных людей. Уверенно можно говорить, что бандит и его покровители, если таковые были, не имеют ни прямого, ни косвенного отношения к исламу», — написал в своем телеграме глава Чечни Рамзан Кадыров.

Также в Совфеде не исключили вариант того, что преступники хотели дестабилизировать обстановку в регионе в связи с предстоящими выборами президента России, которые пройдут 18 марта. Об этом «Газете.Ru» сказал сенатор, ветеран СВР Игорь Морозов.

Свято-Гергиевский храм в г. Кизляр Аксянов/Wikimedia Commons

Свои соболезнования дагестанцам по поводу трагедии выразили представители разных конфессий.

«Святейший Патриарх Кирилл глубоко потрясен сегодняшними кровавыми событиями у храма в Кизляре. Он передает свои самые искренние соболезнование родным и близким погибших от рук убийцы, молится об их упокоении в селениях праведных. Предстоятель Русской церкви расценивает это чудовищное преступление в канун Великого поста как провокацию, направленную на то, чтобы вызвать противостояние между православными и мусульманами, которые веками живут в мире на Кавказе», — написал пресс-секретарь патриарха Александр Волков в телеграме.