Стрельба на Масленицу
Во время празднования Масленицы в дагестанском городе Кизляр на мирных жителей — прихожан православного храма Георгия Победоносца — было совершено вооруженное нападение.
«Погибло четверо мирных граждан, столько же человек получили ранения», — сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Еще несколько человек были ранены, в том числе трое сотрудников Росгвардии и жители Кизляра. Одна из пострадавших скончалась в больнице позднее.
Погибли Надежда Терлиян, Ирина Мелькомова, Людмила Щербакова, Вера Моргунова и врач-кардиолог Людмила Леудкина, пострадали Надежда Кушнарева, Наталья Плетухина, Вера Блинникова, старший сержант и сотрудник Росгвардии Хизрие Солтансаид и сержант полиции Магомед Рамазанов, передает РБК со ссылкой на информацию МВД и МЧС.
«Состояние еще двух из четверых остающихся в больнице раненых — тяжелое», — передал телеканал «Вести» со ссылкой на региональный минздрав.
Инцидент произошел на территории храма, у входа в него. В пресс-службе администрации Кизляра сообщили, что преступнику преградили дорогу прихожане, закрыв перед ним дверь внутрь.
«Когда молодой человек с охотничьим ружьем пытался войти в храм, где проходила вечерняя служба перед постом, те, кто увидели его, сразу же поняли, что он начнет стрелять, и закрыли двери. Тогда он стал стрелять по женщинам, которые оказались снаружи», — рассказал РИА Новости один из очевидцев.
Было обнародовано видео, которые сняли очевидицы трагедии. На нем хорошо слышны звуки выстрелов. Снимавшая просила другую женщину не идти в сторону, откуда шли хлопки, потому что «он заметит». Также женщины, судя по записи, вызвали скорую.
«Было много народу в храме: с детьми, беременные женщины. Неизвестный человек с бородой бежал к храму с криками «Аллаху акбар» и смертельно ранил четырех, ранил еще трех людей, а также двух сотрудников полиции. Мы успели закрыть двери. Он пытался прорваться в храм, а потом вышел с территории. Были слышны звуки выстрелов», — приводит телеканал РЕН ТВ слова настоятеля церкви отца Павла.
«По имеющимся у следствия данным, мужчина открыл стрельбу по женщинам, в результате чего четыре из них погибли, три пострадали и в тяжелом состоянии были доставлены в больницу, где позже одна из пострадавших скончалась. При попытке задержания нападавшего последний ранил двух сотрудников правоохранительных органов и был уничтожен. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Личность нападавшего уже установлена. Им оказался местный житель 1995 года рождения», — сообщили в пресс-службе СКР.
Информированный источник сообщил «Интерфаксу», что стрелял 22-летний житель села Кидеро Цунтинского района Дагестана Халил Халилов. По данным СМИ, в прошлом году он присоединился к запрещенной в России террористической группировке «Исламское государство». Она уже взяла на себя ответственность за случившееся, передает Reuters со ссылкой на информационные каналы террористов.
«Расстрел был приурочен к христианскому празднику. В доме родителей в селе Кидеро проходят обыски, также оперативники проверяют связи Халилова», — рассказали РБК в полиции. Установлено, что он не значился в списках предполагаемых участников радикальных организаций и не был включен в базу данных спецслужб как участник незаконных вооруженных формирований.
СМИ сообщали, что стрелявшего сопровождала женщина — вероятно, супруга. «Она попыталась скрыться, но не успела. Также предварительно сама женщина не стреляла, стрелял только мужчина, который был в последующем уничтожен ответным огнем силовиков», — передавал «Интерфакс» со ссылкой на свои источники. «Задержанных нет», — цитировал при этом ТАСС официальное сообщение пресс-службы МВД.
В МВД заявили, что проводятся оперативно-следственные мероприятия, опрашиваются очевидцы, а также рассказали об обнаружении автомобиля, на котором Халилов приехал к месту преступления.
В регионе работают и представители других ведомств, включая психологов МЧС. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нападения в Кизляре по ч.2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц» и ст. 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Дело взял на контроль глава ведомства Александр Бастрыкин.
О том, что нападение на жителей Кизляра имело целью разжечь межконфессиональную вражду, сказала первый зампред комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. «Я не исключаю, что это преступление было заранее спланировано, чтобы подорвать спокойствие в республике, межнациональное и межконфессиональное согласие», — сказала она РИА Новости.
«Преступник не является мусульманином или христианином! Он не имеет никакого отношения ни к какой религии. Верующий человек никогда не посягнет на жизнь ни в чем не повинных людей. Уверенно можно говорить, что бандит и его покровители, если таковые были, не имеют ни прямого, ни косвенного отношения к исламу», — написал в своем телеграме глава Чечни Рамзан Кадыров.
Также в Совфеде не исключили вариант того, что преступники хотели дестабилизировать обстановку в регионе в связи с предстоящими выборами президента России, которые пройдут 18 марта. Об этом «Газете.Ru» сказал сенатор, ветеран СВР Игорь Морозов.
Свои соболезнования дагестанцам по поводу трагедии выразили представители разных конфессий.
«Святейший Патриарх Кирилл глубоко потрясен сегодняшними кровавыми событиями у храма в Кизляре. Он передает свои самые искренние соболезнование родным и близким погибших от рук убийцы, молится об их упокоении в селениях праведных. Предстоятель Русской церкви расценивает это чудовищное преступление в канун Великого поста как провокацию, направленную на то, чтобы вызвать противостояние между православными и мусульманами, которые веками живут в мире на Кавказе», — написал пресс-секретарь патриарха Александр Волков в телеграме.