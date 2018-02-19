«Тольяттиазот» и федеральная власть перед угрозой лихих 90-х

Всех ли предпринимателей стоит возвращать на Родину?

Не так давно был обнародован так называемый «список Титова», содержащий 17 фамилий российских бизнесменов, сейчас скрывающихся за рубежом от уголовного преследования, но выразивших желание вернуться на родину. По неофициальной информации, в докладе бизнес-омбудсмена Бориса Титова президенту Путину могло оказаться гораздо больше имен. Вернуться предприниматели готовы, если уголовные дела в отношении них будут прекращены. В условиях санкционного давления на экономику возвращение бизнесменов (а значит, и капиталов) в Россию было бы весьма уместным.

Действительно, в новейшей российской практике наверняка наберется полтора десятка случаев, когда против предпринимателей возбуждалось уголовное дело по ошибке или под давлением коррумпированных чиновников. Исправление таких ошибок пойдет на пользу и национальной экономике, и коммерсантам. Однако надо быть готовым к тому, что вместе с реально пострадавшими бизнесменами в страну могут попытаться пробраться люди, которых сложно назвать просто предпринимателями.

Одним из примеров можно назвать Владимира и Сергея Махлаев, основных владельцев крупнейшего в стране производителя аммиака «Тольяттиазот» (ТоАЗ). За последние пяти лет вокруг них формировался имидж «жертв кровавого режима», вынужденных прятаться от правоохранительных органов за рубежом, но с радостью вернувшихся бы на родину, если бы не уголовные дела. Но нужны ли нашей стране такие «предприниматели»?

Уже сама схема перехода ТоАЗа в частные руки 25 лет назад выглядела весьма подозрительно, сообщает издание «Век» (27.04.12) – бывшему «красному директору» Владимиру Махлаю удалось получить ТоАЗ с минимальными издержками, по сути, гигантский химкомбинат перешел к нему «по 3-му, упрощенному варианту приватизации», разработанному для маленьких предприятий. Часть акций тогда досталась трудовому коллективу, впрочем, вскоре рабочим так или иначе пришлось от акций избавляться. СМИ отмечали, что при странных обстоятельствах из реестра ТоАЗа пропадали акционеры – физические лица и даже компании, в том числе иностранные. «Широкую известность получил эпизод с ирландским инвестором Eurotoaz Limited. Компания вложила $20 млн в развитие ТоАЗа в обмен на 10% его акций. Впоследствии Eurotoaz Limited пропала из списка акционеров, и после нескольких допэмиссий акций ОАО «Тольяттиазот» доля ирландской компании оказалась размытой до 4,4%», - пишет «Век». Инвестор долго пытался восстановить справедливость в суде.

Истории с реестром акционеров ТоАЗа можно назвать темными страницами в и без того запутанной истории предприятия. Как отмечал Polit.ru (24.02.12), можно заметить, что с конца 90-х завод менял регистраторов с завидной регулярностью – в разное время реестр вели АОЗТ «ФИК «ТоАЗ-Инвест», ЗАО «Центральный объединенный регистратор», ЗАО «ВТБ-Регистратор». Примечательно, что «ФИК «ТОАЗ-Инвест» и ЗАО «Центральный объединенный регистратор» — возглавлял генеральный директор завода Евгений Королев», пишет Polit.ru. Королев в дальнейшем стал гендиректором завода, а потом уехал в Лондон «в служебную командировку» после обвинений в мошенничестве.

Владимир Махлай фактически стал на ТоАЗе единоличным хозяином, однако предприятию это особой пользы не принесло. Хотя ТоАЗ – один из новейших заводов в российской агрохимической отрасли, некоторые отраслевые эксперты оценивали его технический уровень без оптимизма. Ответом на вопрос «почему денег на развитие завода не хватало», можно считать ситуацию 2005 года, когда Махлая обвинили в хищениях и неуплате налогов, после чего он бежал за границу, где и находится по сей день, сообщает «Собеседник» (08.12.15).

До 2011 года, когда во главе ТоАЗа его сменил сын Сергей, Владимир Махлай пытался управлять бизнесом дистанционно, при этом он жил в Лондоне, «в престижном районе Найтсбридж», отмечает «Утро.ру» (11.12.17). Смена одного Махлая на другого, если судить по публикациям СМИ, вряд ли сделала предприятие и связанную с ним инфраструктуру более надежными и современными. «В 2012 году Ростехнадзхор выявил на предприятии 550 грубых нарушений в области промышленной безопасности» и охраны труда. Годом позже – еще почти 300 таких фактов», пишет издание «Полит.ру» (29.12.17). «Вечером 21 июня в Терновском районе (Воронежская область) произошел прорыв магистрального аммиакопровода «Тольятти–Одесса», принадлежащего через офшорные структуры ОАО «Тольяттиазот». Спасатели эвакуировали 770 местных жителей, по меньшей мере один человек попал в больницу», сообщает издание «Суть событий» (24.06.15).

В том же году « проверка Самарской межрайонной природоохранной прокуратуры подтвердила факты сброса неочищенных сточных вод в Волгу и Саратовское водохранилище. В отходах были выявлены многократные превышения нормативно допустимой концентрации загрязняющих веществ по нитрат-иону, сульфатам и другим смертельно опасным для человека и природы веществам», отмечает «АиФ. Черноземье» (21.07.15). Однако по обоим случаям не известно о каких-то серьезных последствиях для руководства ТоАЗа.

Но Махлай-старший фигурирует и в более сложных историях. Например, ИА InterRight (28.07.17) сообщает, что в 2012 году отбывающий пожизненный срок в «Черном дельфине» Евгений Кутьминов признался, что нашумевшее в 1997 году убийство девушки из эскорта Елены Поваляевой в Тольятти было совершено членами печально известной в городе банды «Фантомасы». Убили ее после того, как девушка решила заняться шантажом - «она предъявила Махлаю ультиматум: либо он покупает ей двухкомнатную квартиру, либо она обнародует компрометирующие документы, которые бизнесмен додумался хранить у нее на съемном жилье», пишет издание.

При этом Сергей Махлай – фигура, может быть, едва ли не более таинственная и пугающая многих, чем его отец. «Несколько лет назад достоянием общественности стали письма Владимира Махлая губернатору Самарской области Владимиру Артякову, в котором он просил наказать «алчных мерзавцев» во главе с тогдашним исполнительным директором Евгением Королевым, - сообщает ИА «Руспрес» (10.12.15). - Также известно, что 14 марта 2011 года Махлай направил официальные письма Королеву, председателю правления ОАО «Тольяттихимбанк» Попову и председателю правления ОАО «РТС Банк» Войлокову, в которых заверяет, что не передавал своим сыновьям никаких акций ТоАЗа и денежных сумм, равно как и полномочий по управлению входящими в его структуру банками».

Из России Сергей Махлай уехал более 20 лет назад. Издание «Век» (24.11.17) сообщало, что некоторые СМИ считали его одним из ключевых спонсоров майдана на Украине, а также подозревали в работе на американские спецслужбы. «уже будучи американским гражданином, Сергей Махлай как минимум дважды менял имя – сначала на «Serge Makligh», а потом на «George Mack», - отмечал «Век» (10.07.14). Для обычных бизнесменов практика довольно нетипичная. А как насчет признаков террористической ячейки прямо на территории особо опасного производственного объекта? Как сообщал ТАСС (15.12.16), в декабре 2016 года в одном из цехов, арендуемом подрядчиком ТоАЗа ООО «МСА Строй», на территории ТоАЗа сотрудниками ОМВД Тольятти и УФСБ Самарской области были обнаружены гранатомет РПГ-18 («Муха»), приклад к автомату Калашникова, патроны различного калибра, в том числе со смещенным центром тяжести. Кроме того, обнаружена была литература экстремистского содержания как в напечатанном виде, так и на электронных носителях.

Деятельность Махлаев давно была бы пресечена компетентными органами, если бы они, находясь за рубежом, не располагали целой группой поддержки в России. В ее состав можно включить, например, экс-сенатора от Марий Эл Александра Торшина. Например, как только появилась информация о выведенных с ТоАЗа десятках миллиардов рублей, Торшин тут же написал письмо в защиту Махлаев главе СК РФ Александру Бастрыкину, отмечает «Век» (08.12.14). Также «Век» (26.05.14), пишет, что «в защиту «Тольяттиазота» уже успели высказаться «депутаты Госдумы от фракции КПРФ Тамара Плетнева и Андрей Андреев, также им вторил директор НИИ коррупции Сергей Сапронов». А директор Центра политической информации Алексей Мухин, написал на эту тему целое «социологическое исследование».

Благосклонные Махлаям люди временами обнаруживают себя и в российских судах. Так, когда налоговики доначислили ТоАЗу налоги, которые не выплатил завод, как пишет «Общая газета» (31.10.13), «Федеральный арбитражный суд Московского округа под председательством судьи Веры Черпухиной по всей видимости решил освободить ОАО «Тольяттиазот» от уплаты налогов».

Наконец, еще одним из «доверенных лиц Махлаев» на родине СМИ называли Игоря Листова, сына министра химической промышленности СССР Владимира Листова. «Обналичивая доходы от продажи части продукции ТоАЗа через свою фирму «Кеминтек Лимитед», он внимательно следит, чтобы всем «добровольным помощникам» вовремя платили. А те, в свою очередь, исправно писали свои обращения и принимали «верные» решения», - пишет «Век» (08.12.14).

В том, что касается экономики производства, у Сергея Махлая тоже были проблемы. Как сообщает РБК (28.12.17), генеральная прокуратура направила в Комсомольский районный суд Тольятти уголовное дело о хищении 85 млрд руб. у компании - «руководители «Тольяттиазота» с 2008 по 2011 год заключили соглашение с Nitrochem Distribution AG на поставку удобрений. «Платить по контрактам соучастники не собирались, ими они прикрывали хищения продукции», — отметили в ведомстве. Всего компании было передано 5,5 млн т аммиака и 1,8 млн т карбамида, которые были проданы. Доход от продажи в размере 85 млрд руб. был присвоен членами организованной группы», сообщало издание.

Кроме того, руководство ТоАЗа и его швейцарских трейдеров подозревали в выводе под видом продажи наиболее ликвидных активов из ОАО «Тольяттиазот», в первую очередь, оборудования для производства метанола вместе с земельным участком, на котором оно расположено. Как сообщал Forbes (15.01.13). «по мнению заявителя, сумма сделки была занижена на 13,389 млрд рублей — аналогичная установка по производству метанола, запущенная на ОХК «Щекиноазот», обошлась в 13,543 млрд рублей ($440 млн)».

При этом, как пишет ИА «Роспрес» (06.12.16) «до сих пор не дан ход собранным Росфинмониторингом материалам о хищение и отмывание средств ТОАЗ посредством фиктивным договоров на строительные работы с ООО «МСА Строй». Блокируются материалы оперативников, где говорится, что: «Гендиректор ЗАО «Корпорация «Тольяттиазот» Суслов Вячеслав Валерьевич, замгендиректора Гришин И.В. совместно с другим заместителем гендиректора ЗАО корпорация «Тольяттиазот» Неплюевым Н.В., директором по аудиту Межеедовым Д.В. вступили в сговор с мажоритарным акционером ОАО «Тольяттиазот» и председателем совета директоров гражданином США Махлаем С.В., направленный на уклонение от уплаты налогов группой лиц, в особо крупном размере и легализацию доходов полученных преступным путем».

«Забыты материалы о выводе средств предприятия под предлогом строительных работ в порте Тамань», - пишет «Роспрес».

В свете всего сказанного выше необходимо помнить, чем предприниматель, пусть даже где-то отступивший от буквы закона, отличается от уголовников, бандитов, убийц и пособников террористов. Хотя пока в «списке Титова» фамилии Махлай не значилось, но кто знает, на какие меры они готовы пойти, чтобы войти, скажем, в одно из его будущих изданий. Правоохранительным органам лучше быть начеку, так как подобным бизнесменам видимо, лучше навсегда остаться в «лихих 90-х».