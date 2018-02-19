Топ новостей 19 февраля

Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня СМИ сообщили об обнаружении мельдония в пробе Б российского керлингиста, СК назвал теракт возможной причиной стрельбы в Кизляре, а фармакологи сообщили об угрозе закрытия аптек в небольших российских городах.

В пробе Б российского керлингиста Александра Крушельницкого найден мельдоний, сообщает источник. Проба Б вскрыта сегодня утром. Официально итоги вскрытия опубликуют сегодня вечером, либо завтра утром. Между тем антидопинговый отдел Спортивного арбитражного суда в Лозанне зарегистрировал дело керлингиста. Между тем Федерация керлинга РФ попросила Следственный комитет расследовать эпизод с мельдонием.

Надо дисквалифицировать МОК за то, что у спортсмена под его флагом нашли допинг. — La Russie parle (@Russia_calls) 19 февраля 2018 г.

..Решил провести маленький эксперимент..Достал из домашней аптеки первое что попалось- диклофенак. Это широко распространенное противовоспалительное средство..Проверил по базам, оказалось, тоже запрещенный в спорте препарат.,Вобщем, на олимпиаде меня тоже бы выгнали за допинг.. — деревня Счастливое (@willi_rusland) 19 февраля 2018 г.

Спортивный арбитраж открыл дело в отношении российского кёрлингиста, бронзового призера Олимпиады в Пхёнчханеhttps://t.co/VTunIOJg1s



Выходит, даже в кёрлинге без мельдония никак pic.twitter.com/awuZwXpfQx — Лентач (@oldLentach) 19 февраля 2018 г.

Кизляр. Тела погибших около церкви

СК назвал теракт одной из версий нападения в дагестанском Кизляре у местного храма. «В ходе расследования устанавливаются мотивы нападавшего, отрабатываются все возможные версии. Среди этих версий — совершение террористического акта», — заявили в СК.

Дмитрий Песков заявил, что стрелка из Кизляра проверяют на причастность к экстремистским организациям. «Вы знаете, что продолжается борьба с экстремистскими организациями в регионе, она идет весьма целенаправленно и последовательно. Действительно, скажем так, продолжается деструктивная деятельность ряда подобных организаций, в том числе, которые имеют связи и с международным терроризмом», — отметил он.

Пятеро убитых. И это спящая ячейка. А если они проснутся? — Тётя Роза (@Anakoyher) 19 февраля 2018 г.

Йенс Столтенберг / flickr.com

Генсек НАТО обвинил Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Он считает, что это провоцирует новую ядерную гонку. «США, как один из подписантов Договора о ликвидации ракет, установили, что Россия нарушает его и собирается разработать, а также испытать новую ракету средней дальности. Все партнеры по НАТО встревожены» — отметил Столтенберг.

Госсекретарь США допустил, что Вашингтон пополнит санкционный список новыми именами россиян. «Мы уже предприняли шаги, которые в соответствии с законом предотвратили ряд российских военных поставок. И мы рассматриваем кого дополнительно из представителей подвергнуть санкциям», — отметил Рекс Тиллерсон.

Regardless of whether IRA's activities were audience building through pandering to communities or whether a hare-brained Russian government plan to "heighten the differences" existed, its activities are clearly strategically insignificant compared to the other forces at play. — Julian Assange ⌛ (@JulianAssange) 18 февраля 2018 г.

Офисная доскав штабе В.Путина / АГН "Москва" / фото: Кардашов Антон

Основными темами агитроликов в поддержку Путина станут целостность и укрепление страны, улучшение жизни граждан и социальная справедливость, дальнейшее движение России вперед, уважение традиций, укрепление обороноспособности. Президент отказался от съемок и записи реплик для предвыборных роликов. Главным их лозунгом остается тезис «Сильный президент — сильная Россия».

вместо Путина в предвыборных роликах снимутся его доверенные лица: Леонид Якубович, Владимир Винокур и др — недруги за бугром (@Lndcalling) 19 февраля 2018 г.

Аптечная вывеска / flickr.com

Минпромторг предложил продовольственным магазинам продажу безрецептурных средств, в связи с чем крупнейшие аптечные сети могут закрыть до половины своих аптек. В небольших городах аптечные сети могут закрыться полностью. Это подтвердили в сетях «Ригла» и «Неофарм». Само ведомство заявило, что пока изучает поступившие предложения.

Олег Дерипаска / kremlin.ru

Олег Дерипаска хочет уйти с поста президента в компаниях «Русал» и En+ Group, но остаться в совете директоров обеих компаний в качестве неисполнительного директора. Его место в «Русале» займет Владислав Соловьев, а в En+ Group - Максим Соков. Решение Дерипаски связано с публикацией «кремлевского доклада». В Кремле не увидели связи между этими событиями.

Владимир Путин подписал пакет законов о проведении второго этапа амнистии капиталов, который начнется с первого марта и продлится до 28 февраля 2019 года. При этом для тех граждан, кто подаст декларации в ходе второго этапа амнистии, сохранятся те же гарантии, что и на первом этапе в 2015-2016 годах.

Первая рабочая версия единой биометрической системы, позволяющей гражданам стать клиентом банка без явки в отделение, заработает с 1 июля 2018 года. В «Ростелекоме» заявили, что кредитным организациям придется платить по 200 рублей за доступ к персональным данным. Запланировано расширение системы на госуслуги, здравоохранение, образование и ритейл.

Владимир Верхошинский, #ВТБ: В ВТБ уже сейчас доля продаж через цифровые каналы доходит до 40%. Создание Единой биометрической системы – абсолютно логичный шаг, соответствующий тренду глобальной диджитализации услуг. Ее работа откроет новые возможности для обслуживания клиентов". pic.twitter.com/481iIJiRaN — Rostelecom (@Rostelecom_News) 19 февраля 2018 г.

Мать режиссера Кирилла Серебренникова Ирина Литвин скончалась в Ростове-на-Дону после продолжительной и тяжелой болезни. Мать режиссера скончалась 17 февраля. Прощание с ней прошло 19 февраля.

У Кирилла Серебренникова умерла мать. Она болела, но следователи так и не разрешили ему съездить к ней. — Tikhon Dzyadko (@tikhondzyadko) 19 февраля 2018 г.

«Три билборда на границе Эббинга, штат Миссури»

Кинокартина Мартина Макдонаха «Три билборда на границе Эббинга, штат Миссури» победил в номинации «Лучший фильм» на церемонии вручения наград BAFTA. Он также получил премию BAFTA как лучший британский фильм, лучший оригинальный сценарий и лучший фильм года. Кинокартина Макдонаха была номинирована в девяти категориях.