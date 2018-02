Топ новостей 19 февраля

Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня СМИ сообщили об обнаружении мельдония в пробе Б российского керлингиста, СК назвал теракт возможной причиной стрельбы в Кизляре, а фармакологи сообщили об угрозе закрытия аптек в небольших российских городах.

В пробе Б российского керлингиста Александра Крушельницкого найден мельдоний, сообщает источник. Проба Б вскрыта сегодня утром. Официально итоги вскрытия опубликуют сегодня вечером, либо завтра утром. Между тем антидопинговый отдел Спортивного арбитражного суда в Лозанне зарегистрировал дело керлингиста. Между тем Федерация керлинга РФ попросила Следственный комитет расследовать эпизод с мельдонием.

What happens next? If #OAR athletes test positive for #doping in #PyeongChang2018 for the next #Olympics will they be called OAFOAR? (Olympic Athletes From Olympic Athletes From Russia) #ioc pic.twitter.com/bRmPiV8PGp

СК назвал теракт одной из версий нападения в дагестанском Кизляре у местного храма. «В ходе расследования устанавливаются мотивы нападавшего, отрабатываются все возможные версии. Среди этих версий — совершение террористического акта», — заявили в СК.

Дмитрий Песков заявил, что стрелка из Кизляра проверяют на причастность к экстремистским организациям. «Вы знаете, что продолжается борьба с экстремистскими организациями в регионе, она идет весьма целенаправленно и последовательно. Действительно, скажем так, продолжается деструктивная деятельность ряда подобных организаций, в том числе, которые имеют связи и с международным терроризмом», — отметил он.

Генсек НАТО обвинил Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Он считает, что это провоцирует новую ядерную гонку. «США, как один из подписантов Договора о ликвидации ракет, установили, что Россия нарушает его и собирается разработать, а также испытать новую ракету средней дальности. Все партнеры по НАТО встревожены» — отметил Столтенберг.

Госсекретарь США допустил, что Вашингтон пополнит санкционный список новыми именами россиян. «Мы уже предприняли шаги, которые в соответствии с законом предотвратили ряд российских военных поставок. И мы рассматриваем кого дополнительно из представителей подвергнуть санкциям», — отметил Рекс Тиллерсон.

