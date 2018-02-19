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19 февраля 2018, 13:20
банковский сектор Сулейман Керимов Центробанк
Симон Жаворонков

Заказ из Франции

Сулейман Керимов
Сулейман Керимов
Hlebushek/Wikomedia Commons

Сенатор Сулейман Керимов, который сейчас находится под следствием во Франции, договорился с братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми о приобретении принадлежащего им пакета акций банка «Возрождение». Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на трех источников, близких к сделке.

Как отмечает агентство, сделка может быть, по факту, безденежной, акции братьев Ананьевых перейдут Керимову в счет их обязательств перед структурами сенатора.

Банк «Возрождение» входит в группу Промсвязьбанка, который санируется через контролируемый ЦБ фонд. В рамках этого механизма ЦБ вложит средства в Промсвязьбанк и станет его основным собственником вместо Ананьевых. После начала санации регулятор предписал Ананьевым сократить свою долю в акционерном капитале «Возрождения» в течение 90 дней. При этом газета «Ведомости» в конце января писала, что бизнесмены, владевшие 52,7% «Возрождения» через компанию «Промсвязькапитал», с 18 декабря имеют право голоса только по 10% акций банка.

 
Алексей Ананьев
youtube.com

На 1 октября 2017 года «Возрождение» занимал 28-е место в России по объему активов. На 1 декабря 2017 года кредитный портфель банка составлял 151 млрд рублей, примерно две трети этого портфеля — корпоративные кредиты, в основном малому и среднему бизнесу. Среди активов банка — ценные бумаги на 42 млрд рублей, высоколиквидные активы объемом на 23 млрд рублей, недвижимость — на 10 млрд рублей, подсчитали аналитики. На 1 октября 2017 года ROE (уровень рентабельности капитала) «Возрождения» в годовом выражении составляет 14,4%. Это достаточно хорошие показатели.

Сулейман Керимов находится во Франции с ноября 2017 года под подпиской о невыезде и залог в 40 млн евро. Он должен регулярно отмечаться в полиции Ниццы — однако власти Франции уже дважды позволяли ему посещать Россию. Французские следователи подозревают Керимова в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. По их данным, ряд лиц, действуя в интересах Керимова, покупали дорогостоящую недвижимость на Лазурном берегу. Стоимость сделок в документах занижалась, в результате французский бюджет недополучил налоги.

О том, что Керимов собирается приобрести банк «Возрождение» сообщалось и ранее. Источники различных изданий говорили, что в числе возможных покупателей были ВТБ, член совета директоров «Возрождения» и бывший его акционер Отар Маргания и НПФ «Благосостояние».

 
Офис банка "Возрождение"
vbank.ru

В любом случае, будущего покупателя должен будет одобрить Центральный банк. Решение ЦБ должен принять на следующей неделе. «Регулятор тщательно проверяет всех кандидатов, включая Сулеймана Керимова, опасаясь, что некоторые из них не собираются быть конечными собственниками», — пояснил один из собеседников «Коммерсанта». Он имеет в виду, что регулятор опасается сохранения фактического интереса в банке братьями Ананьевыми. «В связи с этим не исключено, что регулятор предпочтет схему, при которой ни у одного акционера в "Возрождении" не будет контроля», — заключил источник издания.

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