Пресекать случаи поступления в вузы победителей олимпиад, имеющих низкий балл ЕГЭ про профильным предметам, пообещала министр образования и науки России Ольга Васильева. Она также дала оценку того, много ли в России таких абитуриентов, и заверила, что подобные случаи ведомством отслеживаются.

В прямом эфире VKLIVE (это приложение популярной социальной сети «ВКонтакте» для проведения прямых трансляций) министр заявила, что в России «огромное количество детей» прекрасно сдают экзамены, но в вузы на бесплатные места поступают вместо них победители олимпиад, хотя эти победители иногда имеют низкий балл по ЕГЭ.

«У нас есть случаи, когда человек, сдавший ЕГЭ на 60 баллов, получил призовое место на олимпиаде по этому предмету. Это даже не бьется: я занял олимпийское место, а у меня ЕГЭ сдано по этому предмету на 60 баллов, то есть ни о чем», – приводит слова министра информационное агентство РБК. Васильева пообещала «отсекать» все подобные случаи, когда результаты ЕГЭ не соответствуют заявленному олимпиадой уровню абитуриента.

В то же время министр отметила, что в среднем в России через участие в олимпиадах поступают 2,4% абитуриентов, а остальные сдают ЕГЭ. Она заверила слушателей, что в настоящее время проводится тщательная проверка, как именно поступали те, кто делал это без применения ЕГЭ.

По словам Васильевой, около 40% призеров олимпиад получают не более 60 баллов на ЕГЭ по профильным предметам. Минобрнауки будет работать над ситуацией вместе с Рособрнадзором, заявила министр в интервью информационному агентству РИА Новости.

Ольга Васильева с учителями / АГН "Москва" / фото: Терещенко Михаил

«Сорок процентов победителей и призеров олимпиад школьников не набирают на ЕГЭ по профильному предмету более 60 баллов. Над этим надо думать, размышлять… Ну, какие же это олимпийские призеры и лауреаты?" – приводит информагентство ее слова. По мнению министра, сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что то необъективное, что когда-то присутствовало в системе ЕГЭ, начало перетекать в олимпиады школьников.

Прокомментировать для «Полит.ру» ситуацию согласилась Татьяна Клячко, директор Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС . По ее мнению, министр сосредоточилась на этом вопросе не из-за масштабов проблемы, а лишь потому, что к олимпиадам, как и к ЕГЭ привлечено значительное внимание общественности.

«Олимпиадники, которые поступили в вуз в прошлом году, составили полтора процента от общей численности бюджетных студентов. Соответственно, если даже среди них 60% поступивших – люди, которые не сдали на высокие баллы ЕГЭ, то их доля, получается, составляет 0,9 процента от всех поступивших на бюджет.