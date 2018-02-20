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20 февраля 2018, 10:00
вузы ЕГЭ Минобрнауки образование Ольга Васильева Рособрнадзор школа
Татьяна Клячко

Олимпиады и ЕГЭ: новая необъективность

Сдача ЕГЭ
Сдача ЕГЭ
АГН "Москва"

Пресекать случаи поступления в вузы победителей олимпиад, имеющих низкий балл ЕГЭ про профильным предметам, пообещала министр образования и науки России Ольга Васильева. Она также дала оценку того, много ли в России таких абитуриентов, и заверила, что подобные случаи ведомством отслеживаются.

В прямом эфире VKLIVE (это приложение популярной социальной сети «ВКонтакте» для проведения прямых трансляций) министр заявила, что в России «огромное количество детей» прекрасно сдают экзамены, но в вузы на бесплатные места поступают вместо них победители олимпиад, хотя эти победители иногда имеют низкий балл по ЕГЭ.

«У нас есть случаи, когда человек, сдавший ЕГЭ на 60 баллов, получил призовое место на олимпиаде по этому предмету. Это даже не бьется: я занял олимпийское место, а у меня ЕГЭ сдано по этому предмету на 60 баллов, то есть ни о чем», – приводит слова министра информационное агентство РБК. Васильева пообещала «отсекать» все подобные случаи, когда результаты ЕГЭ не соответствуют заявленному олимпиадой уровню абитуриента.

В то же время министр отметила, что в среднем в России через участие в олимпиадах поступают 2,4% абитуриентов, а остальные сдают ЕГЭ. Она заверила слушателей, что в настоящее время проводится тщательная проверка, как именно поступали те, кто делал это без применения ЕГЭ. 

По словам Васильевой, около 40%  призеров олимпиад получают не более 60 баллов на ЕГЭ по профильным предметам. Минобрнауки будет работать над ситуацией вместе с Рособрнадзором, заявила министр в интервью информационному агентству РИА Новости.

 
Ольга Васильева с учителями / АГН "Москва" / фото: Терещенко Михаил

«Сорок процентов победителей и призеров олимпиад школьников не набирают на ЕГЭ по профильному предмету более 60 баллов. Над этим надо думать, размышлять… Ну, какие же это олимпийские призеры и лауреаты?" – приводит информагентство ее слова. По мнению министра, сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что то необъективное, что когда-то присутствовало в системе ЕГЭ, начало перетекать в олимпиады школьников.

Прокомментировать для «Полит.ру» ситуацию согласилась Татьяна Клячко, директор Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС . По ее мнению, министр сосредоточилась на этом вопросе не из-за масштабов проблемы, а лишь потому, что к олимпиадам, как и к ЕГЭ привлечено значительное внимание общественности.

«Олимпиадники, которые поступили в вуз в прошлом году, составили полтора процента от общей численности бюджетных студентов. Соответственно, если даже среди них 60% поступивших – люди, которые не сдали на высокие баллы ЕГЭ, то их доля, получается, составляет 0,9 процента от всех поступивших на бюджет.

То есть получается, что тут не проблема велика, а сама ситуация резонансна, поскольку к ЕГЭ и олимпиадам привлечено большое внимание. Соответственно, если в вузы на бюджет поступают люди, которые не могут хорошо сдать ЕГЭ, но почему-то хорошо написали олимпиады, встает вопрос о качестве этих олимпиад.
 
Есть ли еще какие-то основания сомневаться в качестве таких олимпиад? Дело в том, что если речь идет об олимпиадах вузов, то там могут быть не вполне корректные принципы отбора победителей. Если это, так сказать, «домашняя» олимпиада, то всем тем детям, которым нужно получить высокий балл, просто помогают это сделать.
 
Подобные олимпиады можно отследить, выявить недобросовестные – в том числе это можно сделать и за счет разницы в результатах в ЕГЭ и олимпиаде. Хотя всегда будут попытки списать эту разницу на то, что здесь человек собрался, а там – расслабился, считая, что уже поступил, не старался.
 
Есть ли вообще вероятность того, чтобы без помощи абитуриент показал такой результат, когда ЕГЭ сдают плохо, а олимпиаду – хорошо? В принципе, такое бывает. Допустим, на олимпиаде ребенок был нацелен на результат, а во время сдачи ЕГЭ, например, нездоров или чем-то отвлечен. Но поскольку речь идет о почти 50 процентах тех, кто поступает по олимпиаде, но имеет низкие баллы ЕГЭ, то, скорее всего, имеет место может и небольшой, но мухлеж.
 
 
Студент МГУ / АГН "Москва" / фото: Любимов Андрей
Откажутся ли от олимпиад как от средства поступления в вузы? Думаю, надо четко отобрать те олимпиады, по которым дети идут в вузы без результатов ЕГЭ. От некоторых из них могут отказаться. Понятно, что можно принимать призеров международных олимпиад; понятно, что можно принимать и по всероссийским олимпиадам. А дальше надо решать.
 
Например, республиканские олимпиады мы допускаем, а вузовские – пока разрешаем проводить  только тем вузам, которые имеют право устанавливать собственные стандарты. То есть вузам, которые имеют репутацию. По остальным высшим учебным заведениям надо будет провести проверку, чтобы понять, насколько олимпиада соответствует требованиям», – сказала Татьяна Клячко.
 
Надо отметить, что, в соответствии с приказом Минобрнауки, на 2016/2017 учебный год было утверждено 88 олимпиад школьников, которые гарантировали поступление без экзаменов. В то же время для подтверждения результатов олимпиады требовалось набрать не менее 75 баллов ЕГЭ.

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