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20 февраля 2018, вторник, 14:20
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20 февраля 2018, 08:46
банковский сектор Дональд Трамп ЖКХ Олег Дерипаска РЖД Росстат
Илья Карпюк

Заголовки утра. 20 февраля

Логотипы Коммерсант, Блумберг, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru
Логотипы Коммерсант, Блумберг, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru

«Коммерсантъ»: «Банки защитят от капитала». При передаче кредитов по гособоронзаказу в Промсвязьбанк банкам придется поделиться капиталом.

«Мошенники переходят всякие границы»: гражданам предлагают вернуть деньги из-за рубежа от имени АРБ.

«У доходов населения выбора нет»: Росстат придумал, как остановить их падение.

«Ведомости» в материале «Как на самом деле идет война между "Норникелем" и UC Rusal» пишет, что Роман Абрамович и Александр Абрамов могут поделиться никелем с Владимиром Потаниным и Олегом Дерипаской.

«РЖД собирается удвоить парк "Сапсанов" на маршруте Москва — Санкт-Петербург». К изменению расписания это не приведет — «Сапсаны» поедут сдвоенными поездами.

«Минстрой вычистит рынок ЖКХ от псевдоконцессий»: таких, по оценке ведомства, – до 8% соглашений.

РБК: «Профицит в большинстве». Опубликованы доходы субъектов Федерации в 2017 году.

«Премьер-лига вышла в плюс»: PwC и РФПЛ оценили финансовую деятельность ведущих футбольных клубов.

«Опорный банк готовится к обороне»: ПСБ начал оценку рисков запрета на операции с долларами.

«Известия»: «Финразведка изучит соцсети». Росфинмониторинг разработал новые критерии для блокировки счетов и операций.

«Полусухой закон мундиаля»: регионы готовятся ограничить продажу спиртных напитков в дни чемпионата мира.

«Квартирный вопрос решат по кадастру»: Госдума готовит поправки, которые позволят добросовестным покупателям квартир вернуть деньги до задержания мошенников.

«Газета.ru» в материале «Путь в тупик: русский след не вывел к Трампу» рассказывает, как республиканцы и демократы используют обвинения по делу о «российском вмешательстве».

«Нехотеевка не пропускает. Украинские фуры не видно на просвет»: Госпогранслужба Украины заявила об очереди в 100 фур на границе с Россией.

The Economist: «Рост городов меняет фермерство» (How the growth of cities changes farming). Рост спроса на белок подталкивает маленькие и средние фермерские предприятия к профессионализации.

Bloomberg: «Почему связи с Северной Кореей заморозили прибалтийский банк» (Why Alleged North Korean Links Froze a Baltic Bank). Латвийский банк столкнулся с кризисом, после того как США намекнули, что этот банк, возможно, используется КНДР для отмывания денег.

The Wall Street Journal: «Почему было так легко захватить Facebook?» (Why Was Facebook So Easy to Hijack?). По мере развития соцсети обретают иерархическую структуру, в который отдельные индивидуумы накапливают все больше влияния.

Reuters: «Трамп заявил, что ФБР пропустило сигналы, связанные со стрельбой во Флориде, из-за российского следствия, чем вызвал критику в свой адрес» (Trump says FBI missed signs on Florida shooting due to Russia probe, draws criticism). Президент США Дональд Трамп обругал ФБР за то, что оно слишком много уделяет истории о предполагаемом вмешательстве России в американские президентские выборы, в результате чего теряет способность предотвращать преступления.

BBC: «Трамп "поддерживает" усовершенствование огнестрельного контроля» (Trump 'supportive' of improved gun checks). Президент США Дональд Трамп выразился в поддержку двухпартийной инициативы по усовершенствованию системы, регулирующий приобретение огнестрельного оружия.

Al Jazeera: «Иран и Индия заключили сделку, углубляющую их отношения» (Iran and India sign deal to deepen relations). Во время визита иранского президента Хасана Рухани в Индию между Тегераном и Нью-Дели было подписано девять соглашений.

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