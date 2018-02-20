Екатерина Андреева, один из символов «Первого канала» и современного российского телевидения вообще, по крайней мере в ближайшие недели не будет вести выпуски программы «Время» для Москвы, при этом ее все еще будут смотреть на «орбитах», то есть в восточных регионах страны.

Вроде бы такое решение связано с конфликтом между Екатериной Андреевой и Константином Эрнстом, но это, если подумать, мало кого интересует.

Намного, пожалуй, важнее то, что звезда эфира может так запросто исчезнуть с экрана по решению одного человека. Интересна ли она другому каналу? А если она сделает свое шоу в интернете, как Леонид Парфенов, будут ли ее смотреть? Вряд ли.