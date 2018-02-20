Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предлагает создать в России министерство новых технологий и виртуальной реальности. Письмо с соответствующей инициативой, как сообщает RT, он направил федеральному правительству.

Депутат в письме поясняет, что сегодняшние технологии виртуальной реальности вышли за рамки компьютерных игр и позволяют полностью погрузить человека в другой мир. Поэтому их можно успешно использовать в образовании, туризме, торговле, военной подготовке, медицине, психологии и спорте. Рынок технологий виртуальной реальности становится одним из самых перспективных на мировом рынке, говорится в письме. При этом парламентарий отчего-то уверен, что создание отдельного министерства поможет России совершить прорыв и стать передовой страной в этой сфере.

Борис Чернышов ldpr.ru

«Нельзя упускать подобный шанс и оставаться в стороне от развития технологий, способных совершить революцию в науке и обществе… Виртуальная реальность — это новое пространство человеческих возможностей, способное вывести развитие образования, науки, медицины, промышленности и многого другого на более высокий уровень… Цель ведомства будет состоять в поддержке, разработке и изучении отрасли виртуальной и дополненной реальности в нашей стране с использованием новых технологий для получения дополнительных доходов», — пояснил Чернышов.

Вынесение на публику в предвыборный период достаточно странных идей, в принципе, нормально, как раз сейчас общество готово к дискуссиям как никогда. Но предложение организовать министерство новых технологий все-таки показательно даже на этом фоне.

Дело даже не в том, что новое ведомство будет собою подменять многие существующие структуры, внесет свою толику хаоса в государственное управление и, по хорошему, просто не нужно. Проблема в самой идее организации государственного ведомства для решения каждой конкретной проблемы.

Казалось бы, депутаты должны понимать, как строится современная система государственного управления, но получается, что многие из них мыслят в парадигме чуть ли не XVIII века, когда во многих европейских странах учреждения центрального правительства постепенно стали отвечать не за территории, а за направления деятельности. Классический пример — Великобритания, где постепенно Северный и Южный департаменты стали министерствами иностранных и внутренних дел соответственно. Но то же самое переосмысление функций учреждений центрального правительство происходило и при Петре I в России, и в других ведущих государствах.

В Советском Союзе эта система, можно сказать, была доведена до логического финала, когда работали отдельные наркоматы резиновой промышленности, строительства предприятий тяжелой промышленности и т.д. Министерство виртуальной реальности отлично вписалось бы в эту структуру.

Демо-зал виртуальной реальности в центре информационных технологий «Крок» Никеричев Андрей/АГН "Москва"

Проблема в том, что система, которая была эффективна для достаточно небольших экономик, оказалась неспособна управлять огромными современными странами. И сейчас это понимают настолько хорошо, что есть конкретные идеи реформирования правительства — отсюда предложения по формированию проектного офиса внутри правительства и прочие идеи, которые так или иначе составляют костяк «программы Кудрина» — документа, который считается президентской программой Владимира Путина.

И тут депутат Борис Чернышов предлагает создать новое министерство. Отрадно, конечно, что парламентарий заботится о развитии информационных технологий. Но, в тоже время, не может не радовать, что ведомств такого рода в ближайшей перспективе в структуре российского правительства не будет.