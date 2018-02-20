Россия не исключает провокации в истории с обнаружением мельдония с допинг-пробе керлингиста Александра Крушельницкого, в паре с Анастасией Брызгаловой завоевавшего бронзовую медаль в дабл-миксте. Федерация керлинга РФ выразила намерение разобраться в ситуации.

О том, что российская сторона допускает возможность провокации в отношении спортсмена, сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, участвующий в разработке линии защиты Крушельницкого. В связи с этим Россия, по его сведениям, рассматривает варианты, что мельдоний могли подмешать Крушельницкому еще до Игр, на сборах в Японии; и что это случилось уже в Южной Корее.

Россия намерена настаивать на том, что сами спортсмены и тренеры не могли бы провезти допинг в Пхенчхан, так как на Играх ввели жесткие проверки.

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Федерация керлинга России в связи со случившимся запросила записи видеокамер со сборов из Японии из Южной Кореи. По мнению первого вице-президента Федерации Андрея Созина, Крушельницкий не мог принять мельдоний намеренно, так как его нет ни в аптечке у врача, ни у него самого.

«Все пробы до этого были абсолютно чистыми, все, что показывается, — это одноразовый прием. Он гарантирует, что мельдоний не употребляет, готов на любое исследование, мы ему верим», — приводит информационное агентство ТАСС пояснения Созина.

Между тем российские спортсмены, и прежде находившиеся под пристальным наблюдением допинг-офицеров Всемирного антидопингового агентства WADA, ощущают еще более усиливающееся давление. Так, 19 февраля в прессе появились сообщения о срыве представителями допинг-контроля тренировки российской фигуристки Алины Загитовой. Как объяснили журналистам в МОК, такое «иногда случается», передает информационное агентство РИА Новости.

Алина Загитова

На фоне этого никого уже не удивило, что в десятый день Олимипиады Россия осталась без медалей: в парном фигурном катании российские спортсмены не поднялись выше шестого места.

Побеседовать с «Полит.ру» о происходящем, о том, были ли у спортсмена резоны для принятия допинга, и о том, какие последствия может иметь случившееся, согласился Никита Белоголовцев, главный редактор портала «МЕЛ». По его мнению, здесь против России и российских спортсменов сработала уже та репутация, которую Россия создала себе за последние годы. И, по-видимому, ни о какой российской символике даже на церемонии закрытия Олимпиады после случившегося не стоит и мечтать.

«Нелепость и даже некоторый трагизм ситуации в том, что запрещенное вещество могло попасть в организм более или менее любым способом. Вплоть до того, что до сих пор не до конца понятно, как ведет себя мельдоний в организме после длительного употребления. Но здесь, к сожалению, мы имеем классическое проявление поговорки про репутацию, которая начинает с какого-то момента работать на тебя после того, как ты на нее поработал.

Что тут сказать? К сожалению, Россия очень долго зарабатывала себе определенный имидж, определенный образ. Зарабатывала его как поступками, так и реакцией на поступки, зарабатывала его тем, что не отстаивала свои права. Тем, что в ситуации с мельдонием повела себя максимально странно: когда можно было хотя бы попробовать пояснить миру, что это за препарат, в чем суть его действия (а с точки зрения общественного мнения ситуация тогда не выглядела нерешаемой), Россия сразу решила ткнуть голову в песок и сдаться. Сейчас, к сожалению, мы пожинаем плоды этой истории.

Управление марионеткой pixabay.com

Абсолютно понятно, что мельдоний в керлинге де факто не может давать никакого преимущества. Так как мельдоний спортсмены, как они сами признавались, как аскорбинку ели, вполне возможно, что в том или ином виде когда-то Крушельницкий его и употреблял. А дальше... тут можно только проговаривать некий набор прописных истин. Да, увы, так сложилось, что спортсмен сам отвечает за все, что попадает ему в организм. Да, нужно быть внимательнее. Да, могли что-то подмешать.

Причем я не удивлюсь, если окажется, что имело место какая-нибудь абсолютно идиотская история с розыгрышем, что кто-нибудь, выпив, пошутил так. В нашей жизни полно каких-то нелепых трагических случайностей. Помимо того, что есть конкуренты, что могла быть некакая "месть", что кого-то Крушельницкий мог обидеть даже случайно. Но в результате приятный человек (я не знаком с Александром Крушельницким, но то, что видел, слышал, читал, смотрел в Instagram про него и его супругу, говорит, что это, судя по всему, хорошие люди и хорошие спортсмены) оказался заложником такой кривой ситуации, сложившейся в российском спорте.

И, к сожалению, это будет еще довольно долго происходить. И тут без каких-то радикальных изменений, без работы над ошибками, без долгой системной планомерной работы не обойтись. Но мне кажется, очень важно тут сделать правильный вывод. С моей точки зрения он в том, что теперь, благодаря нашим "косякам" (не только им, на деле, еще и благодаря не самому справедливому отношению, но "косяки" все же были первопричиной), под ударом находятся абсолютно все спортсмены и в самых непредсказуемых ситуациях. Включая керлинг и мельдоний.

Вот этот вывод, по-моему, очень важно сделать. И важно, чтобы этот вывод не был спрятан за рассуждениями о том, кто что подмешал, какое это дает преимущество и какой вообще была система допинга. Главное тут — что Россия и ее спортсмены будут получать по полной и репутационно, и дисциплинарно даже за керлинг с мельдонием.

Да, уже сейчас приходят на тренировки с требованием срочно сдать анализы на допинг. Да, это мешает тренировкам. Да, внимание к российским спортсменам повышенное. Думаю, это особенно бросается всем в глаза после режима благоприятствования, который был на Олимпиады в Сочи. Тогда для российских спортсменов были созданы абсолютно все и гораздо больше условия. И после этого, конечно, сейчас иное отношение смотрится контрастом. Ну, вот такова "жизнь под санкциями", как говорится сейчас в других сферах.

Думаю, что сейчас уже ясно: никакого флага России на закрытии Игр у нас не будет. Ни флага, ни гимна — ничего. Случившееся закрывает все вопросы по флагу, гимну и всему остальному», — сказал Никита Белоголовцев.