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В интернете появилось видео получения посадочного талона помощником главы Якутии

В интернете появилось видео, на котором помощник главы Якутии Евгений Шигапов получает посадочные талоны от работников авиакомпании «Аэрофлот», что не соответствует версии инцидента, ранее озвученной Егором Борисовым. Об этом сообщает РИА Новости.

19 февраля Шигапов был снят с рейса за неподобающее поведение на борту. Глава Якутии Егор Борисов после инцидента написал в своем инстаграме, что работники авиакомпании якобы забыли выдать ему, его жене и его помощнику посадочные талоны, что и стало причиной конфликта на борту самолета.

Как сообщили в авиакомпании, он грубо отреагировал на просьбу бортпроводников предъявить посадочные талоны, а также оскорблял членов экипажа. При этом вместо посадочных талонов пассажиры зачем-то показали бортпроводникам свои служебные удостоверения. Шагипов также пытался войти в кабину пилотов, после чего по решению командира воздушного судна пассажир был снят с рейса и передан полиции. В связи с данным инцидентом вылет рейса пришлось задержать более чем на час.

Между тем, в авиакомпании заявили, что «Аэрофлот» собирается подать на Шагипова в суд, и взыскать с него расходы, связанные с задержкой рейса, а также дополнительным обслуживанием в аэропорту.

В отношении Шагипова уже открыто административное дело по статье 11.17 КоАП «нарушение правил поведения пассажира на воздушном транспорте».



Антиновость



На Кубани произошло землетрясение

На Кубани в поселке Свободный Приморско-Ахтарского района произошло землетрясение магнитудой 3,8 баллов, в результате никто не пострадал. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУМЧС по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, жертв среди населения и разрушений нет, эвакуация населения не производилась.

Землетрясение произошло около 11:00 мск. По данным спасателей, толчки ощущались в поселках Свободный, Ахтарский и Приморский.

Информацию о землетрясении также подтвердили в ФГБУН геофизической службе РАН города Обнинск.

Непонятная новость



В Хабаровском крае установят памятник ждавшей хозяина собаке

В Комсомольске-на-Амуре установят памятник собаке, которая 12 лет ждала хозяина на остановке после его гибели. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию города.

Памятник собаке

Как рассказали в администрации города, хозяина собаки в 2005 году на автобусной остановке сбила машина. После этого на протяжении 12 лет собака приходила на остановку и ждала. Местные жители подкармливали собаку и установили для нее будку. В 2017 году животное погибло под колесами машины.

Средства на памятник собирали с помощью краудфандинга. К работе над памятником уже приступил художник-скульптор Евгений Попов из Комсомольска-на-Амуре.

Бронзовую скульптуру планируется установить в Комсомольске-на-Амуре ко Дню города, который пройдет 12 июня.





Ассорти



Керченская паромная переправа возобновила работу

Керченская паромная переправа возобновила работу после вынужденного закрытия из-за тумана. Об этом сообщает ТАСС.

Как говорится в сообщении «Морской компании», отвечающей за работу переправы, работа на переправе осуществляется в соответствии с погодными условиями.

Паромная переправа / YouTube.com

Керченская переправа, с помощью которой осуществляется транспортировка грузов и пассажиров, является основной транспортной артерией, связывающей Крым с остальной Россией.

Работа переправы нередко прерывается из-за неблагоприятных погодных условий.

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Суд в Чувашии заставил заключенного удалить татуировки

Суд в Чебоксарском районе Чувашии потребовал от заключенного одной из колоний самостоятельно удалить татуировки с нацисткой символикой. Об этом сообщается на сайте Чебоксарского районного суда.

Мужчина был также оштрафован судом на тысячу рублей.

Заключенный в столовой / АГН "Москва" / фото: Любимов Андрей

Суд признал заключенного виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.3 КоАП РФ «Публичное демонстрирование атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой».

Решение было принято в соответствии с законом «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов».

Делом также заинтересовались правозащитники, которые указывают незаконность предписания суда об удалении татуировок.

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Родителей подростков-поджигателей из Старого Оскола обязали погасить ущерб в 4 млн рублей

Суд в Старом Осколе Белгородской области обязал родителей троих подростков, поджегших нежилое здание, погасить ущерб в размере 4 млн рублей. Об этом сообщает «Интерфакс».

В апреле 2017 года в одном из микрорайонов города 13-летние подростки подожгли строительный мусор в подвале нежилого здания. После того, как начался пожар, они отошли на безопасное расстояние и стали наблюдать за тем, как горит здания, не позвонив при этом в пожарную службу.

Действия подростков были зафиксированы камерой видеонаблюдения, что помогло установить их личности.

Несмотря на то, что несовершеннолетние признались в совершении поджога, суд отказал в возбуждении уголовного дела, поскольку подростки не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности. Организация-собственник здания обратилась в суд с иском, потребовав взыскать c родителей подростков убытки, причиненные пожаром, а также стоимость ремонта. Требование истца было удовлетворено судом.