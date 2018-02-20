Росстат, ведомство, на основе данных которого принимаются важнейшие политические решения, опять обвинили в том, что он «не так считает». Репутация у статистической службы уже давно была не очень хорошая, новый скандал ситуацию явно не улучшил.

Публикация последнего пакета данных от Росатата, на первый взгляд, должна радовать: в январе 2018 года впервые с октября 2014 года реальные располагаемые доходы населения перестали падать. Это действительно важно: нельзя забывать, что сейчас идет президентская кампания, и некоторые удивляются сочетанию высокого рейтинга президента и постоянному снижению реальных располагаемых доходов россиян.

Но объясняются столь радужные данные, оказывается, очень просто. «В целях сопоставимости данных» Росстат исключил из базы сравнения объем единовременной выплаты пенсионерам (около 240 млрд рублей), которая была сделана в январе 2017 года. Тогда, напомним, несмотря на высокую инфляцию, правительство решило не индексировать пенсию, а вместо этого раздало всем пенсионерам по 5 тысяч рублей. Если бы не поправка Росстата, то годовое падение доходов составило бы примерно 5%.

В принципе, можно и не считать эти 5 тысяч рублей в качестве дохода, такой подход тоже существует. Но проблема не в этом, а в том, что ранее Росстат их учитывал, и благодаря этой единоразовой выплате в 2017 году падение доходов населения оказалось не таким резким, как могло бы быть (1,7% вместо 2,1%). Более того, резкий рост доходов в январе 2017 года был отдельным предметом для гордости. И правда, согласно данным Росстата тогда доходы выросли на 8,8%, хотя если не учитывать единовременную выплату, результат был бы куда менее приятным, всего-то прибавление 1,3%.

Напомним, в 2018 году правительство прогнозирует рост реальных доходов населения на уровне 2,3%.

При этом россияне, как показывает статистика, начинают больше тратить, не обращая внимание на падение или слишком медленный рост доходов. Аналитики Центрального банка в бюллетене «О чем говорят тренды» отмечают, что потребительский спрос подпитывается не только ростом зарплат, но и усиленным ростом кредита. На связанные с этим риски указывает физический рост импорта в IV квартале 2017 года на 15% в годовом выражении. На эти же риски указывало на прошлой неделе в мониторинге и Минэкономразвития, объясняя в значительной мере ростом кредита увеличение потребительского импорта.

Министр экономического развития Максим Орешкин в начале февраля говорил, что потребительское кредитование растет даже слишком быстро, уже на 20% с учетом сезонности. В связи с этим он призвал не повторять ошибок 2011–2012 гг., когда необеспеченное кредитование росло быстрее 50% в год и ЦБ пришлось вводить ограничения.

Другие данные Росстата показывают, что россияне стали тратить больше денег на еду вне дома. В прошлом году они оставили в кафе и ресторанах 1,4 триллиона рублей. По сравнению с 2016 годом прирост составил 2,5%. До этого два года подряд рынок общепита только падал.