Топ новостей 20 февраля

Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня стала известна дата выступления Владимира Путина с посланием к Федеральному собранию, допинг-проба Б российского керлингиста Александра Крушельницкого показала наличие мельдония, МИД РФ признал ранение в Сирии десятков россиян.

Президент РФ Владимир Путин обратится с традиционным ежегодным посланием к Федеральному собранию 1 марта. Дату подтвердил сопредседатель избирательного штаба кандидата в президенты России и действующего главы государства Александр Румянцев.

Химическая лаборатория / pixabay.com

Допинг-проба Б российского керлингиста Александра Крушельницкого показала наличие мельдония, сообщает делегация Олимпийских атлетов из России на ОИ-2018 в Пхёнчхане. Делегация атлетов из России выражает искреннее сожаление по факту данного инцидента, однако отмечает: «Вместе с тем обстоятельства случившегося не дают сейчас ответа на вопросы, каким образом и когда мельдоний мог попасть в организм спортсмена».

ФСБшный канал 338 заявляет, что мельдоний в организм Крушельницкого попал после распыления аэрозоля коварным западным шпионом.

В конце поста - угрозы западным партнёрам, которым предлагается "вспомнить постосочинский отрезок". pic.twitter.com/WHcjciJWOr — Ехидные новости (@_U_R_I_c) 20 февраля 2018 г.

МИД России прокомментировал «недавнее военное столкновение» в Сирии с участием россиян: «В ходе недавнего военного столкновения, в котором никаким образом не участвовали военнослужащие Российской Федерации и не применялись штатные технические средства, есть погибшие граждане России и стран СНГ, об этом уже говорилось, есть и раненые — их несколько десятков».

Смартфон с доступом к YouTube / pixabay.com

Роскомнадзор (РКН) на данный момент не намерен блокировать YouTube в связи с иском миллиардера Олега Дерипаски. Об этом заявил глава ведомства Александр Жаров. По его словам, диалог РКН с YouTube «говорит о том, что уровень принятия решения поднимается все выше и выше».

Коллегия Верховного суда России «обсуждает вопрос» гуманизации статьи УК, предусматривающей уголовное наказание за репост экстремистских и запрещенных материалов. Об этом заявил глава Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Под гуманизацией понимается смягчение наказания, в том числе перевод его в категорию уголовного проступка, за который не предусмотрено тюремное заключение.

Ну слава богу. Теперь за репост надолго не посадят. Того и гляди, еще и Конституцию разрешат соблюдать! pic.twitter.com/mViTAo0Xah — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 20 февраля 2018 г.

Египет, туристка у пирамид / pixabay.com

Возобновление авиасообщения между Россией и Египтом перенесено на апрель в связи с низкими продажами авиабилетов. Об этом сообщает египетская авиакомпания EgyptAir.

На территории российских военных баз в Сирии будет организовано подавление сигналов сотовой связи 2G и 3G. Такое распоряжение подписал начальник 8-го управления Генштаба российской армии генерал-лейтенант Юрий Кузнецов. Согласно документу от 2 февраля 2018 года, «глушилки» на авиабазе Хмеймим должны появиться до 30 марта, а на базе ВМФ Тартусе и на остальной территории, где находятся российские военные, — до 1 июля.

какой смысл глушить сеть сотовой связи 3G, если всем известно, что беспилотник обнаруживает российскую базу по запаху боярышника — недруги за бугром (@Lndcalling) 20 февраля 2018 г.

На российских военных базах в Сирии начнут глушить сотовую связь..А еще можно к каждому бойцу приставить работника Роскомнадзора, чтобы он отнимал телефон, когда боец попытается брякнуть домой о потерях.. — деревня Счастливое (@willi_rusland) 20 февраля 2018 г.

Майдан. Плюшевый медведь в каске / flickr.com

Президент Украины Петр Порошенко обратился к украинскому народу с поздравительным обращением по случаю Дня героев Небесной Сотни. В обращении Порошенко говорится: «Подвиг бесстрашных рыцарей, вооруженных лишь брусчаткой и любовью к Украине, четыре года назад сплотил весь цивилизованный мир в поддержку нашего выбора и в настоящее время продолжает вдохновлять миллионы украинских патриотов на решительную борьбу против гибридных вызовов "русского мира"».

Девушка в программе дополненной реальности / pixabay.com

Зампред думского комитета по образованию и науке Борис Чернышов направил правительству предложение создать в России министерство новых технологий и виртуальной реальности. По мнению парламентария, виртуальную реальность можно успешно использовать во многих сферах, в частности, в образовании, медицине, психологии, военной подготовке, спорте. Создание отдельного министерства, по мысли депутата, поможет России совершить прорыв в этой сфере.

Похоже, других министерств, где чиновники получают космические деньги за виртуальную работу, нам недостаточно pic.twitter.com/91P9xoDijG — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 20 февраля 2018 г.

Российский закон о блокировке VPN-сервисов и анонимайзеров оказался невостребованным, несмотря на вступление в силу три месяца назад. В Роскомнадзоре сообщили, что пока ведомство не направило ни одному VPN-сервису требование блокировать для пользователей доступ к сайтам, которые внесены в реестр запрещенной информации.