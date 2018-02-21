Ежегодное обращение президента Владимира Путина к Федеральному собранию все-таки пройдет 1 марта. Об этом объявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Президент работает в Ново-Огарево, продолжает работать над посланием. Могу подтвердить, что послание будет оглашено президентом 1 марта, завтра будет объявлена аккредитация кремлевской пресс-службой», — рассказал Песков.

Согласно Конституции, президент ежегодно обращается к Федеральному собранию, то есть к обоим палатам парламента. При этом традиционно на этой церемонии присутствуют также члены правительства, руководители высших судов, губернаторы и другие руководители страны — то есть название скорее формальное. Также обращение транслируется в телеэфире.

Как правило обращение к Федеральному собранию содержит не только рассказ о положении дел в стране, отчет о внутренней и внешней политике, но и достаточно конкретные инициативы, которые оформляются позже в виде поручений президента профильным ведомствам — те разрабатывают законопроекты, которые правительство вносит на рассмотрение парламента.

Во время оглашения Послания Президента Федеральному Собранию / kremlin.ru

В 2017 году, несмотря на положение Конституции, президент не обращался к Федеральному собранию. В Кремле указывают, что обращение — это право, а не обязанность президента. Из-за того, что в 2017 году послание так и не был оглашено, предполагалось, что в 2018 году Путин выступит с ним не в декабре, как было раньше, а в начале года.

Интересно, что ранее о том, что обращение президента состоится 1 марта, говорил сопредседатель избирательного штаба Путина Александр Румянцев. Но сам Песков 20 февраля отказался подтвердить эту информацию, заявив, что дата проведения мероприятия будет анонсирована «своевременно». Таким образом даже формально признается, что послание будет частью предвыборной программы Владимира Путина. Впрочем, по закону президент вправе не уходить в отпуск на время выборов, так что оглашение послание за 2,5 недели до голосования не нарушает закон.

В начале февраля Путин в ходе своей поездки в Новосибирск раскрыл часть своего послания Федеральному собранию. Он отметил, что затронет в обращении к парламентариям проблемы отечественной науки. На следующий день, 9 февраля, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), он добавил, что в программном обращении уделит внимание теме создания условий для ведения бизнеса в России.

В.Путин в Новосибирске / kremlin.ru

Отметим, что президент Владимир Путин в последнее время достаточно редко появляется на публике. Если в начале зимы он регулярно совершал поездки, в том числе и по регионам, то сейчас он редко покидает столичный регион. 12 февраля Дмитрий Песков даже заявил, что Владимир Путин простудился, что, правда, по его словам, не мешает работать главе государства. Ранее информация о недомогании Путина крайне редко публиковалась официально.

Сейчас, судя по публикуемой информации, Путин не покидает свою резиденцию в Ново-Огарево. Так, 21 февраля там он встретился с председателем совета директоров «Северстали» Алексеем Мордашовым. Среди прочего, он пообещал, что правительство «будет стараться» загрузить металлургическую промышленность в страны, в том числе обеспечивая ее крупными заказами для реализации инфраструктурных проектов.