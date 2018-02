«Коммерсантъ»: «Генерал срочной службы». Главком ВКС Сергей Суровикин может быть вновь переброшен в Сирию.

«С деньгами на выход»: собственники «Возрождения» могли забрать из банка свои вклады на 4,5 млрд рублей.

«Дачную амнистию растянут еще на два года»: Госдума рассмотрит вопрос о ее очередном продлении.

«На участки бросят атеистов»: штабы кандидатов обещают активизировать своих сторонников к 18 марта.

«Ведомости»: «Избирательные участки Москвы украсят ради повышения явки». Ощущение праздника, по идее, должно способствовать лояльному голосованию.

«Близкий к Керимову фонд инвестировал около $100 млн в бонды Промсвязьбанка»: этим может объясняться интерес Bonum Capital к банку «Возрождение» братьев Ананьевых.

«Россияне все чаще не платят за квартиру»: рост задолженности за жилищно-коммунальные услуги отражает явное социальное неблагополучие.

«Собчак назвала некоторых своих спонсоров»: имен самых крупных из них мы все равно не узнаем.

РБК «Норильская рулетка». Олег Дерипаска и Владимир Потанин готовятся к крайним мерам.

В статье «Казус Крушельницкого» задается шесть вопросов о новом допинговом скандале.

«Дональд Трамп идет на поправку»: президент США согласился на ужесточение контроля за продажей оружия.

«Известия» в материале «Истребительный базар» пишут, на чем будут летать ВВС Индии.

Почему водитель-лихач Александр Ломов избежал максимального наказания за убийство пешехода, объясняется в статье «Вырулил на минималках».

«Газета.Ru» посвятила статью «Памятник Найде: дворняга ждала хозяина 12 лет» собаке, которой в Комсомольске-на-Амуре хотят поставить памятник.

The Economist: «Германия по-прежнему не спешит утверждать свое влияние в мире» (Germany remains reluctant to pull its weight in the world). Государство, проводившее Мюнхенскую конференцию по безопасности, предпочитает действиям риторику.

Bloomberg: «Драги продолжает молчать по поводу Латвии, ЕЦБ в это время пытается прояснить ситуацию» (Draghi Stays Silent on Latvia as ECB Seeks Clarity). Европейский центробанк (ЕЦБ) воздерживается от публичных комментариев по поводу обвинений одного из его игроков во взяточничестве.

The Wall Street Journal: «США стремятся к саудовской ядерной сделке, несмотря на сопротивление ограничениям» (U.S. Pursues Saudi Nuclear Deal, Despite Resistance to Limits). Американская президентская администрация хочет заключить с Саудовской Аравией сделку по продаже ядерных реакторов, несмотря на то, что Саудовская Аравия противится жестким требованиям, направленным на ограничение распространения ядерного оружия.

The Telegraph: «Джереми Корбин в порядке очередной атаки на Сити угрожает превратить банки в "слуг промышленности"» (Jeremy Corbyn threatens to make bankers 'servants of industry' in fresh attack on City). Лидер британских лейбористов Джереми Корбин пообещал сделать из финансовых институтов «слуг промышленности», если станет премьер-министром.

The New York Times: «Как они получили свое огнестрельное оружие» (How They Got Their Guns). В большинстве случаев огнестрельное оружие, использовавшееся в 19 последних массовых расстрелах в США, приобреталось легально и с применением федеральной проверки.

Reuters: «Новые коррупционные дела обступают помощников Нетаньяху» (New corruption cases entangle Netanyahu aides). Израильская полиция приступила к атакам на окружение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Его бывшего спикера обвинили в попытке подкупить судью.