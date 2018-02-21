Мосгорсуд решил не продлевать срок домашнего ареста бывшему главе «Роснано» Леониду Меламеду и бывшему финансовому директору организации Святославу Понурову. Они смогут покинуть свои дома уже в полночь.

Одновременно Мосгорсуд признал законным решение о возврате в прокуратуру уголовного дела в отношении Меламеда.

В целом никто не удивится, если дело развалится в суде прямо сейчас, не дожидаясь собственно начала процесса — тем более, что слишком многое указывало на то, что преследование Меламеда и других руководителей «Роснано» организовано из рук вон плохо.

Теперь интересно, будут ли сделаны какие-то выводы — если основываться на прошлом опыте, то можно сделать прогноз: нет, ничего не изменится.