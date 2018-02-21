СМИ обсуждают развитие скандала вокруг латвийской банковской системы. Специфика этого случая в том, что скандал распространяется далеко за ее пределы и доходит до уровня Европейского центробанка (ЕЦБ).

Илмар Римшевич возглавлял латвийский центробанк в течение последних 17 лет, пишет The Economist. Планировалось, что в следующем году он оставит свой пост, но теперь его призывают уйти в отставку немедленно. Его обвинили в том, что он принял взятку в размере не менее 100 тысяч евро. Независимо от справедливости этих обвинений они настолько серьезны, что серьезно затрудняют пребывание Римшевича на посту. Сам Римшевич, впрочем, пока не поддается давлению: он отрицает свою вину и настаивает на том, что его оклеветали.

Специфика истории с Римшевичем в том, что совсем недавно вокруг финансовых институтов Латвии разгорелся еще один скандал, напрямую с центробанком не связанный. Американское министерство финансов предложило ввести против одного из крупнейших банков Латвии ABLV санкции за «институализированное отмывание денег» и оказание Северной Корее помощи в транзакциях, в то время как Северная Корея сама находится под санкциями, и помогать ей нельзя. После этого клиенты банка начали стремительно забирать из него свои средства и успели забрать около 600 млн. евро, прежде чем ЕЦБ заморозил счета ABLV.

Банк ABLV

В недалеком прошлом, напоминает автор, уже были эпизоды с отмыванием денег, запятнавшие репутацию латвийской банковской системы. Несколько латвийских банков обвинялись в том, что они в 2008 г. помогали отмывать средства, украденные у инвестиционного фонда Hermitage Capital Management. Эта история обсуждалась в связи со свидетельствами Сергея Магнитского. В 2014 г. имела место утечка документов, которые указывали на то, что латвийские банки играли значительную роль в российской системе теневых финансовых транзакций.

Эти скандалы мало затрагивали Римшевича: основное их бремя принимали на себя крупные банки, но не центробанк и не его руководство. В нынешнем комплексном скандале ЦБ оказался в одной из главных ролей. А так как Римшевич с 2014 г. (когда Латвия перешла на евро) входил в управляющий совет ЕЦБ, эта история затрагивает и главный финансовый институт ЕС. В частности, ЕЦБ уже предъявляют претензии, что он подозрительно медленно реагировал на обвинения против ABLV (ему потребовалось шесть дней, чтобы потребовать замораживания счетов).

Офис банка ABLV

Financial Times пишет, что нынешняя история с латвийскими банками ставит под сомнение устойчивость финансовой системы Латвии. Закономерным образом, руководство страны в лице ее премьер-министра и министра финансов настаивает на том, чтобы Римшевич срочно ушел в отставку. Руководитель центробанка — это такой пост, который олицетворяет собой весь финансовый сектор страны. Когда репутация фигуры такого статуса оказывается под сомнением, ее лучше отстранить от должности хотя бы на время судебного разбирательства.

Латвийским властям в этой ситуации можно вменить, что они недостаточно пристально следят за порядочностью своих банков. Репутационный ущерб для ЕЦБ состоит в том, что он плохо справлялся со своей ролью главного банковского надсмотрщика в ЕС. Кроме того, в очередной раз подтвердилось подозрение, что прозрачность работы ЕЦБ оставляет желать лучшего и что его руководство стремится как можно больше скрывать подробности своей деятельности.