Олег Дерипаска готов запустить механизм «русской рулетки» и выкупить долю Владимира Потанина для окончательного решения вопроса о контроле над «Норникелем». Если это действительно так, то судьба одной из крупнейших компаний в стране может быть решена уже в ближайшие месяцы.

Способ решения спора акционеров под условным названием «русская рулетка» (shoot-out) была предусмотрен в соглашении Дерипаски и Потанина, которое было подписано более пяти лет назад. С 2008 по 2012 год между акционерами шел постоянный конфликт, вызванный, в частности, разными взглядами на дальнейшее развитие «Норникеля» и на дивидендную политику компании. В 2012 году при посредничестве Романа Абрамовича его удалось разрешить - олигарх выкупил небольшой пакет у Дерипаски и Потанина и стал своеобразным третейским судьей в спорных моментах. У UC Rusal Дерипаски осталось 27,8% акций «Норникеля», а у «Интерроса» Потанина — 30,4%. Соглашение было заключено на пять лет, до декабря 2017 года. Помимо прочего, оно предусматривало ограничения на покупку и продажу акций «Норникеля».

Также, согласно договоренностям, один из акционеров — Потанин или Дерипаска — мог предложить другому выкупить его долю по средневзвешенной цене за полгода с премией 20%. Другой мог либо принять оферту, либо сам выкупить долю партнера за ту же цену, либо назвать более высокую цену за свой пакет. Инициатор рулетки в ответ может либо выкупить пакет партнера по новой цене, либо предъявить свой пакет к выкупу. Это и есть «русская рулетка». Отказ от продажи может трактоваться как нарушение акционерного соглашения, и пакет «нарушителя» выкупается второй стороной по цене $1 за акцию (в ADR десять акций) — то есть почти бесплатно.

Вновь отношения между Дерипаской и Потаниным обострились в начале 2018 года, тогда компания Романа Абрамовича и Александра Абрамова Crispian направила предложения «Интерросу» Потанина и UC Rusal Дерипаски выкупить у нее 4% акций «Норникеля». Crispian, в соответствии с акционерным соглашением, должна предложить обоим крупным акционерам выкупить пакет пропорционально их долям в компании. «Интеррос» предложил $1,48 млрд за весь пакет. UC Rusal также приняла предложение, но при этом отметила, что любая продажа доли Crispian в «Норникеле» не будет соответствовать акционерному соглашению. Сейчас сделка оспаривается в Высоком суде Лондона, разбирательство начнется после 5 марта.

UC Rusal готов предложить «Интерросу» выкупить акции «Норникеля» в диапазоне за 10,8-13,9 млрд долларов или продать свою долю в компании более, чем за 13,9 млрд, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к одному из акционеров UC Rusal.

У UC Rusal есть понимание, где взять деньги, уверяет один из собеседников «Ведомостей». Выкупить долю «Интерроса» UC Rusal может с привлечением финансовых и индустриальных партнеров, говорит другой. Кто они, собеседники «Ведомостей» не говорят. Лишь один подчеркнул, что это те, с кем у группы сложились хорошие отношения.

Владимир Потанин Frolzart/Wikimedia Commons

Проблема конфликта акционеров «Норникеля» даже не в том, что у компании может смениться собственник, а значит приоритеты, стратегия и т. д. Куда более заметными в краткосрочной перспективе может быть шок для банковской системы: свободными миллиардами долларов не располагает ни Дерипаска, ни Потанин, а значит придется занимать — в условиях санкций с иностранными банками договориться, вполне вероятно, не удастся.

Впрочем, у UC Rusal есть понимание, где взять деньги, уверяет один из собеседников «Ведомостей». Выкупить долю «Интерроса» UC Rusal может с привлечением финансовых и индустриальных партнеров, говорит другой.