Российские спортсмены, выступающие на Олимпиаде в Пхенчхане, добились бронзовой медали во фристайле и получили серьезные шансы на две награды, в том числе золото, в женском фигурном катании. Пока в неформальном медальном зачете Олимпиады российская команда остается на 20 месте.

В настоящее время у россиян 12 медалей: три серебряных и девять бронзовых, в числе которых — выигранная 21 февраля фристайлистом Сергеем Ридзиком бронза в ски-кроссе. Что же касается «золотых» перспектив россиян, что тут в первую очередь речь идет о фигуристах Алине Загитовой и Евгении Медведевой, занявших первое и второе промежуточные места после исполнения короткой программы.

Сергей Ридзик в красном костюме

Обе девушки своими выступлениями поставили мировые рекорды по количеству набранных баллов, но результат Загитовой оказался чуть выше: 82,92 балла против 81,61 у Медведевой. Еще одна российская фигуристка, принимающая участие в турнире, Мария Сотскова заняла в короткой программе 12 место (она набрала 63,86 балла).

С произвольной программой фигуристки должны выступать 23 февраля, напоминает информационное агенство «Интерфакс».

В мужском хоккее в четвертьфинале 21 февраля команда России обыграла команду Норвегии со счетом 6:1, сообщает информационное агентство ТАСС. Не исключено также, что российские спортсмены в течение дня добьются побед и в ряде других дисциплин: в этот день также выступают конькобежцы и лыжники (командный спринт у женщин и у мужчин) и соревнуются двойки бобслеистов у женщин.

Женская хоккейная команда 21 февраля проиграла в финской в борьбе за бронзовую медаль.

Это поражение не было сенсационным — в отличие от поистине сенсационной неудачи биатлонистов и танцевальных пар в фигурном катании, соревнования которых завершились 20 февраля. Впервые в истории Олимпийских игр россияне в обоих этих видах спорта остались без медалей.

В СМИ также продолжает обсуждаться тема обнаружения мельдония, запрещенного к приему препарата, в допинг-пробах российского керлингиста Александра Крушельницкого. Напомним, Крушельницкий в паре с Анастасией Брызгаловой, его женой, завоевал бронзовую медаль в дабл-миксте.

Крушельницкий по-прежнему отрицает применение мельдония; российская делегация также заявляет, что осознанно принять препарат он не мог, передает информационное агентство ТАСС. Рассмотрение дела Крущельницкого в Спортивном арбитражном суде в Лозанне, первоначально назначенное на 20 февраля, было перенесено на 23 февраля.

Напомним, в связи с допинговым скандалом МОК уже дисквалифицировал Олимпийский комитет России, а россияне смогли отправиться на Олимпиаду не все и в статусе не национальной сборной, а «Олимпийских атлетов из России». Им также была запрещена вся российская символика, а выступают они под белым олимпийским флагом.

Первоначально МОК не исключал, что в конце Олимпиады, на церемонии ее закрытия, разрешит россиянам пройти под российским флагом и что на церемонии прозвучит российских гимн. Однако в связи с историей с Крушельницким это уже представляется не слишком вероятным.

Побеседовать с «Полит.ру» об Олимпиаде, ее российских медалях и о последствиях мельдониевого скандала с российским керлингистом согласился Николай Яременко, главный редактор газеты «Советский спорт».

Алина Загитова

«Думаю, с Медведевой и Загитовой абсолютно понятная ситуация: никаких сомнений, что там у нас будет золото. У кого из них оно будет, по большому счету неважно. Я могу быть персональным болельщиком одной из них, но когда идет Олимпиада, все мысли прикованы к общекомандному медальному зачету.

Хотя, честно говоря, только в России на него обращают особое внимание. Ну, может быть, еще в Китае. А в целом в мире за ним не очень следят — болеют за персонально каких-то спортсменов. В любом случае, в фигурном катании медаль ожидаема (хотя словосочетание "плановая медаль" и оскорбляет спортсменов, так как выходить на Олимпиаду, выдерживать гигантский прессинг со стороны зрителей, всеобщее внимание нелегко, надо быть очень стрессоустойчивым человеком, да и, к тому же, планировать подвиг нельзя).

Мои корреспонденты сегодня общались с Медведевой после ее выступления, и она честно призналась, что в прокате допустила ошибки, которые ее удручают. Так что да, планировать подвиг нельзя. Но уровень женского одиночного фигурного катания в России сейчас такой высокий, что серьезно можно рассчитывать на золото. Ну, или, по крайней мере, будут две медали, скажем так.

Сборная России по хоккею

Плюс вторая "плановая" медаль у хоккеистов. Есть такая шутка: "Если мы не выиграем в одной четвертой финала у Норвегии, то за нас это сделают в полуфинале солдаты НАТО". Ну, у Норвегии, конечно, надо выигрывать: она еле-еле в овертайме победила команду Словении, от которой мы на предварительном этапе живого места не оставили. Но плей-офф — это все-таки отдельная история, тут настраиваются на каждую отдельную игру, и "пощипать"наших она формально может. И все же с серьезными соперниками до финала нам по сетке не встречаться. Так что в любом случае мы будем в медалях и в любом случае мы — фавориты в борьбе за золото.

Что же касается безмедального дня 20 февраля, там, конечно, печально, что в биатлоне мы уезжаем без единой медали. Это случилось за всю историю в первый раз — такого прежде не происходило ни разу с 1956 года. И здесь, конечно, при разборе проблемы с себя надо будет начинать функционерам. Надо смотреть, что не так.

Все говорили: "Вот смотрите, талантливый тренер Пихлер обленился, стал работать с нашими плохо. Пихлер везде давал результат, а у нас результата не дает". А сейчас мы видим, что Пихлер работает со шведками, и эти шведки, ранее никому не известные, сразу дают результат! Значит, дело все-таки не в тренере, а в каких-то других вещах. В методике подготовки, может быть, в тренерской школе в целом, во внимании к биатлону со стороны руководителей федерации.

Вот, например, мы видим скандал в керлинге. И руководство Федерации керлинга только вчера, 20 февраля, поехало в Пхенчхан, а до того их там не было. Представляете, в двух дисциплинах — в дабл-миксте и в женском командном керлинге — мы участвуем, а руководства Федерации нет на Олимпиаде! Это очень странно.

Российские болельщики

Ну, а по поводу Крушельницкого ведь началась история с далеко идущими последствиями. Совершенно очевидно, что ему будет назначено наказание, что его ждет как минимум два, а то и четыре года дисквалификации. Ясно и то, что нашу бронзовую медаль отберут и отдадут норвежцам. Правда, на нашем положении в таблице медального зачета это не скажется: как были 20-е, так и будем (по крайней мере пока, а потом будет золото и мы окажемся где-нибудь на 13-м месте.)

Но это, конечно, все же позор. А самое главное — что если в окружении руководства МОК настроения относительно снятия бана с Олимпийского комитета России были двойственными, и шансы у нас были, судя по этим настроениям, примерно 50 на 50, то теперь баланс изменился. После этого одиознейшего мельдониевого скандала шансы на то, что нам вернут флаг и что с ОКР снимут бан, стремятся к нулю», — объяснил Николай Яременко.