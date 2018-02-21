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21 февраля 2018, 17:33
IT сельское хозяйство Сколково

Цифровизация сельского хозяйства

Выставка проектов из области точного земледелия в Технопарке «Сколково»
Выставка проектов из области точного земледелия в Технопарке «Сколково»
Фото: Sk.ru

В Технопарке «Сколково» уже в третий раз прошла ежегодная конференция «Точное земледелие 2018», на которой обсудили ключевые тренды внедрения цифровых технологий в сельском хозяйстве, а также последние научные разработки и их практическое применение в отрасли. Компании-резиденты «Сколково» ознакомили участников мероприятия со своими инновационными проектами, направленными на снижение издержек и увеличение эффективности отрасли, а также обсудили возможности привлечения инвестиций.

По данным Министерства сельского хозяйства РФ в настоящее время в России только 10% пашен обрабатываются с применением цифровых технологий. При этом неиспользование новых технологий приводит к потере до 40% урожая. Как отметил руководитель департамента развития и управления государственных и информационных ресурсов Минсельхоза Игорь Козубенко, учитывая эти цифры, доля рынка цифровых технологий в сельском хозяйстве в стране будет расти с каждым годом. «Рынок информационно-компьютерных технологий в сельском хозяйстве на данный момент составляет порядка 360 млрд рублей. К 2026 году он должен вырасти как минимум в пять раз, в том числе за счет поддержки агро-стартапов. Мы плотно работаем со «Сколково», с Фондом Бортника (Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере), с ФРИИ, всеми организациями, которые занимаются стартапами. Наша задача помочь этим Фондам и стартапам напрямую выйти на сельхозпроизводителя», - рассказал Козубенко.

Он также подчеркнул, что, начиная с прошлого года, в правительстве стали уделять больше внимания цифровым технологиям в сельском хозяйстве. Так, отрасль была внесена в перечень приоритетных при подготовке Федеральной программы цифровой экономики, а в конце 2017 года Минсельхоз предложил создать государственную подпрограмму «Цифровое сельское хозяйство». Помимо этого, в структуре министерства появился Аналитический центр, занимающийся мониторингом состояния земель сельхозназначения, а в крупнейших аграрных вузах с прошлого года открыты кафедры цифровизации сельского хозяйства, где будут готовить квалифицированные кадры в этой области. Сейчас министерство ведет переговоры с Роскосмосом и Росгидрометом о создании единой базы снимков из космоса и климатических данных.

По мнению вице-президента и исполнительного директора Кластера биологических и медицинских технологий Фонда «Сколково»Руслана Камалова, большая роль в цифровизации сельско-хозяйственной отрасли уже в скором времени будет отведена искусственному интеллекту.

«Технологии цифровизации приходят в агросектор и являются одним из основных векторов развития данного направления, - рассказывает Камалов. - Задача, которая стоит перед отраслью, и то, что интересует разработчиков, а самое главное, профессионалов, которые занимаются внедрением разработок на практике, – каким образом они будут интегрированы. Подобная интеграция невозможна без привлечения искусственного интеллекта, систематизации больших баз данных, их объемы растут в геометрической прогрессии».

Умные удобрения и беспилотники для мониторинга посевов

Первый блок конференции был посвящен практическим примерам внедрения передовых решений для точного земледелия. Резидент Фонда «Сколково» Научно-технический центр «РобоПроб» разработал автоматизированный комплекс для сбора почвенных проб, что позволяет фермерам снижать затраты на мониторинг состояния пашни.

Еще одним важный для отрасли проект представила компания «Агроноут» на базе агрохолдинга «Кубань», которая в 2017 году разработала пилотный проект внесения удобрений, учитывающего объективную оценку состояния почвы. По подсчетам разработчиков, экономический эффект от внедрения предложенной технологии может составить 50 млн рублей в год.

Облачный сервис управления эффективным растениеводством ExactFarming от еще одного сколковского стартапа, компании «Проагротех», уже используют более 4000 хозяйств в 10 странах мира. Авторы проекта национальной технологической инициативы в сфере сельского хозяйства «АгроНТИ» рассказали об опыте применения беспилотных летательных аппаратов для инвентаризации, мониторинга состояния посевов и качества выполняемых работ на полях группы компании «Зеленая долина» в Белгородской области.

Резидент Фонда «Сколково», компания «Агротерра», сотрудничающий с израильской SMART Firtilizer успешно провела индустриальный эксперимент по установке датчиков на полях общей площадью в одну тысячу гектаров в Тульской и Курской областях. Только за год применения технологии урожайность сои увеличилась на 11,5 %, пшеницы – на 6,5 %.

Другой агро-стартап «Сколково» - компания «Агросигнал» разработала систему эффективного земледелия, которая увеличивает рентабельность сельхозпроизводства на 20%. Компания стала первым стартапом «Сколково» в сфере агротехнологий, в который осенью 2017 года инвестировал Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ), что позволило компании рассчитывать на дальнейшее развитие проекта. Разработанная компанией технология уже реализована в 150 хозяйствах с общей площадью посевов в 2 млн гектаров.

Барьеры для инвестирования

Во втором и третьем блоках конференции обсуждались способы и возможные пути интеграции на рынок новых разработок, продемонстрированных в рамках конференции, а также барьеры и возможные способы привлечения инвестиций в отрасль. При этом секретность некоторых данных аэрофотосъемки, отсутствие четких правил использования беспилотников, а также сложности получения государственных субсидий на внедрение технологий точного земледелия до сих пор являются одними из основных проблем, стоящих на пути интеграции цифровых технологий в сельское хозяйство.

По мнению участников конференции, преодоление барьеров положительно отразится и на интересе инвесторов. Решить стоящие перед отраслью вызовы, а также помочь дальнейшему развитие сельскохозяйственной отрасли и ее цифровизации призваны совместные усилия Министерства сельского хозяйства, Ассоциации Интернета вещей, Высшей школы экономики, а также технологических компаний по созданию единого центра экспертизы новых разработок.

«Должна быть реальная коллаборация, - уверен руководитель аграрного направления в кластере биомедицинских технологий Фонда Роман Куликов. - Присутствующие в РФ глобальные игроки вроде Bayer, Syngenta и других создают мощные цифровые подразделения, с удовольствием знакомятся со сколковскими проектами, которые мы им показываем, и декларируют важность совместной работы. Другой вопрос - как правильно структурировать пространство для этих коллабораций и как оптимально задать вектор сотрудничества. Например, в РФ почти не производят сенсоры, которые могут использоваться в решениях для точного земледелия. Будем ли мы покупать сенсоры за границей или попытаемся делать свои? Стоит ли нам концентрироваться на софте, на железе или на том и другом? Вопросы такого порядка – предмет большой и сложной дискуссии, одной из важных площадок для которой, уверен, служит и конференция «Точное земледелие».

Начиная с первой конференции, прошедшей в 2015 году, в мероприятии поучаствовали более 700 специалистов сельскохозяйственной отрасли, и выступили более 80 ведущих российских и зарубежных экспертов. Учитывая быстрое развитие и внедрение цифровых технологий в сельское хозяйство, организаторы не исключили, что следующая конференция пройдет под новым названием «Цифровое земледелие» (Digital farming) – прежде всего, потому, что оно наиболее точно отражает приоритетное направление в развитии сельского хозяйства.

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