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21 февраля 2018, 13:00
Владимир Путин выборы Ксения Собчак
Павел Салин

Кампания Собчак. Технологичность и целеполагание

Пресс-конференция Ксении Собчак в ТАСС
Пресс-конференция Ксении Собчак в ТАСС
sobchakprotivvseh.ru

Журналист и телеведущая Ксения Собчак, являющаяся кандидатом в президенты России на выборах 2018 года, раскрыла имена спонсоров своей избирательной кампании; она также заявила, что намерена подать апелляцию в Верховный суд на решение о регистрации Владимира Путина кандидатом в президенты и что станет добиваться отставки губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко.

Все эти и другие заявления Собчак прозвучали на пресс-конференции в информационном агентстве ТАСС, которую кандидат в президенты дала вечером 20 февраля.

Что касается непосредственно кампании Собчак, то телеведущая пояснила, что среди спонсоров ее — президент издательского дома ACMG (издает Forbes, L'Officiel, SNC, OK!) Александр Федотов, основатель компании «Новые энергетические системы» Анатолий Цыбулевский, совладелец сети клубов SportLife Вадим Расковалов и искусстововед Яна Расковалова, предприниматель, совладелец Yota Devices Сергей Адоньев, бизнесмен, генеральный директор ООО «Онего Шипинг» Александр Росляков, владелец журнала Inc. Владимир Палихата.

 
Пресс-конференция Ксении Собчак 
sobchakprotivvseh.ru
 

Это не все спонсоры, а только те, которые согласились быть назваными, уточнила Собчак. Точные суммы взносов она не назвала, сказав, что пожертвования еще продолжаются и что полный отчет по финансам будет представлен позже. Собчак добавила, что сформировала костяк своего политического движения, передает ТАСС.

Кандидат в президенты также сделала ряд громких заявлений, касающихся ее ближайших планов на кампанию и ряд замечаний относительно организации выборов и предвыборного марафона. Она указала, в частности, что ее штаб обжалует отказ Верховного суда отменить регистрацию кандидата Владимира Путина.

«Уже сегодня адвокат Илья Новиков подготовил текст исковой апелляции», — приводит газета «Коммерсантъ» слова Собчак. Журналист признала, что решение Верховного суда для нее было вполне ожидаемым и что ее команда использовала суд в качестве рупора, чтобы привлечь внимание к вопросу. Напомним, Собчак утверждает, что регистрация Путина в качестве кандидата незаконна, так как тот уже два срока подряд занимает пост президента России.

Собчак также призвала Путина участвовать в теледебатах, отметив, что «то, что Владимир Путин в них не участвует, — показатель того, что выборы не совсем честные», пишет газета «Ведомости».

Кроме того, она заявила, что будет добиваться отставки губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко и сделает эту тему главной в своей кампании в этом городе. «Хватит назначать своих друзей на посты губернаторов, — воспроизводит издание ее высказывание. — Осенью у Санкт-Петербурга должен быть нормальный европейский губернатор, который будет соответствовать интересам города».

 
Губернатор Георгий Полтавченко в Законодательном собрании
gov.spb.ru

Прокомментировать для «Полит.ру» заявления Собчак на пресс-конференции согласился Павел Салин, директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве Российской Федерации. По его мнению, самые громкие заявления Собчак сделаны для того, чтобы дать дополнительные информационные поводы и повысить свою упоминаемость в СМИ.

«Если судить по наполнению кампании госпожи Собчак и исходить из сказанного на пресс-конференции, то она пыталась решить две задачи. Первая — это попытка оседлать и монополизировать какую-то резонансную протестную тему, зацепиться за уже сформировавшийся тренд в общественном мнении. И вторая — доказать серьезность своих намерений, то есть ответить на вопрос, зачем она вообще пошла на выборы.

Что касается первой задачи, то нужно смотреть по реакции общественного мнения в Петербурге. Да, действительно, господин Полтавченко в Петербурге является "аллергеном", многие против него играют. Там уже сформировался такой тренд, и Собчак пытается в него встроиться (а как максимум — и возглавить его).

Ну, здесь все будет зависеть от того, насколько ей удастся эту сюжетную линию приватизировать. Если удастся, то голосование за нее в Петербурге будет гораздо выше, чем в среднем по стране; если не удатся — ну, значит, не удастся. Пока говорить о том, что в этом вопросе у нее получается, а что нет, рано — нужно будет смотреть на ее дальнейшие действия, то есть на то, станет ли она что-то еще делать по линии отставки Полтавченко. И нужно будет смотреть на социологические замеры.

Что касается ее иска об отмене регистрации Владимира Путина, то это распространенный пиаровский прием — попытка поставить себя на один уровень с тем, кто по статусу гораздо выше тебя. Предполагается, что тем самым ты повышаешь свой статус. Ну, видимо, пиарщики Собчак сочли, что первый опыт подачи иска оказался удачным.

 
Ксения Собчак в Верховном суде
А. Бардынов/sobchakprotivvseh.ru

Действительно, публикаций в СМИ было очень много. Какое это произвело впечатление на электорат, пока неясно. Но в масс-медиа определенное паблисити, то есть общее число упоминаний вне зависимости от коннотации, Собчак было обеспечено. Видимо, она с подачи своих пиарщиков решила этот ход повторить.

Словом, понятно, какие информационные задачи стоят перед ней на старте кампании и как Собчак намерена их решать.

Есть и вторая составляющая кампании. Дело в том, что избиратели, в особенности избиратели квалифицированные, жители крупных и отчасти средних городов (а это те, к кому апеллирует Собчак), — люди достаточно подкованные в политике. И у них ко всем кандидатам есть вопрос: "А зачем вы идете на выборы?" Потому что ясно, что побеждает Владимир Путин и что побеждает он в первом туре — вопрос лишь в явке и в том, сколько голосов он получит.

Электорату крупных и средних городов это понятно; ему также понятно, что это и самим кандидатам ясно. И именно поэтому возникает вопрос о том, каких целей кандидаты добиваются в ходе избирательной кампании. Если цель — просто попиариться, как-то повысить уровень своей узнаваемости, а потом за счет этого брать больше гонораров на корпоративах, тогда избиратель решает: "Нет, вы нам не нужны, мы вам голос не отдадим!"

Так что задача Собчак — изменить эту точку зрения и обосновать свое участие в кампании какими-то долгосрочными целями. Она говорит, что намерена участвовать в партстроительстве, что не вернется в шу-бизнес и прочее. Здесь она уже конкурирует с господином Титовым, потому что он отвечает на этот вопрос точно так же. Он, правда, про партстроительство пока не особенно говорит, но утверждает, что идет на выборы для того, чтобы продвигать тезисы своей "Стратегии роста" и в дальнейшем защищать интересы тех групп избирателей, на которых опирается (а это — бизнес, городской средний класс и т.д.).

С точки зрения шагов, которые уже были предприняты кандидатами-конкурентами на этом поле (я имею в виду поездки Собчак в США и Титова в Великобританию), более убедительным и серьезно настроенным пока выглядит Титов. Потому что у него хоть и спорные, но какие-то результаты есть: встреча с уехавшими туда российскими бизнесменами, передача в Кремль списка тех, кто вроде бы хочет вернуться. Посмотрим, что будет дальше с этой сюжетной линией...

 
Ксения Собчак в Вашингтоне
Р. Махмутов/sobchakprotivvseh.ru

Результаты же поездки Собчак очень невнятны: она сама назвала присутствие на молитвенном завтраке Трампа бесполезным. Известно лишь, что она с кем-то пообщалась в кулуарах, о чем-то поговорила. Итог полностью неясен. Так что сейчас, на старте активной фазы агитационной кампании по второй задаче, то есть по задаче убедить избирателя в серьезности своих намерений на период после президентских выборов более убедительно выглядит господин Титов.

Если резюмировать, то можно сказать так: с точки зрения прикладных информационных вещей у Собчак более или менее что-то получается, ее кампания достаточно технологична, и с точки зрения привязки к сюжетной линии игры против Полтавченко, и с точки зрения формирования сюжетной линии иска против регистрации Путина. А вот с точки зрения стратегического целеполагания пока ее кампания выглядит не очень убедительно. Потому что у нее в этом вопросе есть конкурент, который в настоящее время выглядит более серьезно, чем она. 

 
Акция «Не дай украсть то, что тебе принадлежит» на Белорусском вокзале
Татьяна Хессо/sobchakprotivvseh.ru

Но, повторюсь, мы пока на старте активной фазы агитационной кампании — впереди еще несколько недель, самых насыщенных с информационной точки зрения», — сказал Павел Салин.

Ксения Собчак выдвинулась в президенты от партии «Гражданская инициатива», где ее ввели в федеральный политсовет. После этого Собчак опубликовала свою предвыборную программу, а 31 января она сдала подписи в ЦИК. 

С самого начала Собчак является одним из восьми кандидатов на выборах 2018 года; она позиционирует себя как «кандидат против всех» и призывает отдать голоса за нее тех, кого не устраивает ни один из остальных кандидатов.

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