Топ новостей 21 февраля

Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня фигуристка Алина Загитова установила новый мировой рекорд на Олимпиаде, в ЕС договорились о продлении санкций против России, а Росгвардии разрешили охранять губернаторов и иных лиц.

Российская фигуристка Алина Загитова победила в короткой программе на Олимпийских играх с результатом в 82,92 балла, который является рекордным. Второе место заняла россиянка Евгения Медведева с результатом в 81,61 балла, который также стал рекордным до выступления Загитовой.

Алина Загитова: «Очень рада мировому рекорду. Ни для кого не секрет, что у меня самая сложная программа в мире. Если ее откатать чисто, будут хорошие баллы. Сегодня у меня это получилось. Конкуренция с Медведевой? Хочу сказать, что мы с Женей, в первую очередь, подруги». pic.twitter.com/mf35qP7365 — Olympic Russia (@Olympic_Russia) 21 февраля 2018 г.

Сегодня также российский фристайлист в дисциплине ски-кросс Сергей Ридзик выиграл бронзовую медаль, а российские хоккеисты победили норвежскую команду со счетом 6:1 и вышли в полуфинал ОИ. Еще одну медаль в копилку россиян принесли лыжники Денис Спицов и Александр Большунов в командном спринте. Они завоевали серебро.

Поздравляю фристайлиста Сергея Ридзика с бронзой в ски-кроссе – первой олимпийской наградой нашей страны в этом виде спорта. #PyeongChang2018 #Olympics — Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) 21 февраля 2018 г.

Заседание Европарламента / flickr.com

Послы Евросоюза договорились о продлении сроком на полгода ограничительных мер в отношении 150 граждан и 38 компаний России на шесть месяцев. Уже известно, что Совет ЕС одобрит это решение 12 марта.

На пресс-конференции в резиденции посла Швейцарии Ива Розье спросил его, влияют ли санкции на отношения его страны с РФ. Он ответил: «Прямой эффект от санкций ограничен. Но неопределенность влияет на бизнес, не столько из-за ЕС, сколько из-за событий в США». (1/1) — Konstantin v. Eggert (@kvoneggert) 21 февраля 2018 г.

Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин огласит свое послание к Федеральному собранию 1 марта.«Вчера стало известно, и я могу это подтвердить, что послание, действительно, будет оглашено президентом 1 марта», — сказал он. 22 февраля будет объявлена аккредитация кремлевской пресс-службой.

Кадеты Росгвардии / rosgvard.ru

Госдума наделила Росгвардию полномочиями по обеспечению безопасности губернаторов. Ее предполагается осуществлять исключительно на договорной основе. Мера будет приниматься по решению президента. Перечень чиновников и «иных лиц», которым предоставляется охрана, также будет утверждать президент.

Госдума РФ разрешила Росгвардии охранять губернаторов



Ну, вы понимаете...от народа! — Женни Шаден (@ShadenFM) 21 февраля 2018 г.

Кирилл Серебренников / АГН "Москва" / фото: Кардашов Антон

Мосгорсуд оставил под арестом режиссера Кирилла Серебренникова, генпродюсера Алексея Малобродского и гендиректора Юрия Итина. Режиссер заявил, что у него нет возможности полноценно работать под арестом. Он рассказал, что смог побывать на кремации матери. По словам Серебренникова, нет никаких оснований для его ареста, так как его «Седьмая студия» тратила бюджетные деньги по назначению.

В Мосгорсуде на апелляции по мере пресечения для Кирилла Серебренникова.

Фото: Асхат Бардынов pic.twitter.com/meQbBWpsbo — Рустем Адагамов (@adagamov) 21 февраля 2018 г.

Судья зачитывает материалы дела, согласно которым «на иждивении Серебренникова находятся пожилые родители». Она то ли специально не стала поправляться, то ли не в курсе, что обстоятельства несколько изменились. — Snegov (@stay___free) 21 февраля 2018 г.

Банкоматы Промсвязьбанка

Бывшие владельцы «Промсвязьбанка» братья Алексей и Дмитрий Ананьевы могли обналичить средства со своих счетов в банке «Возрождение» перед Новым годом. Они могли вывести около 4,5 млрд рублей. Деньги были сняты со счетов в долларах и евро, а вывозить их из банка пришлось в «тележках». Алексей Ананьев назвал эту информацию бредом.

После санации Промсвязьбанка его владельцы сняли 4,5 миллиарда рублей наличными в другом банке



900 000 купюр номиналом 5 000 рублей

9 000 пачек

900 кг веса

108 м высотой, если выстроить одной пачкой — эчпочмак и комбикорм (@kocizum) 21 февраля 2018 г.

Ананьевы успели таки вывести со счётов своих офшоров в кипрском филиале Промсвязьбанка порядка 500 млн евро. Арест ЦБ опоздал из-за утечки инфы из самого ЦБ.

Поэтому Набиуллина на них оч зла. Им теперь нет места в России — Константин Дип (@deeeeep_z) 2 февраля 2018 г.

ФСБ раскрыла мошенническую схему хищения бюджетных средств, выделенных на строительство новой сцены Академического малого драматического театра - Театра Европы в Петербурге. Было похищено не менее 45 млн рублей. В рамках уголовного дела задержан ряд фигурантов. Средства могли быть потрачены на недвижимость и предметы роскоши. Владимир Мединский сообщил, что инициатором дела был Минкульт.

Судвынес приговор в отношении четырех фигурантов дела о хищении 1,3 млрд рублей при строительстве космодрома Восточный. Обвинение просило 8 лет колонии для экс-гендиректора Волго-Вятской строительной компании Евгении Дегтяревой, для ее отца, Сергея Дегтярева, 10 лет, а для двух бывших менеджеров компании Александра Базанкова и Мурата Матуева — по 7 лет колонии. Прокуратура также требовала назначить для всех фигурантов штрафы от 1 млн до 1,5 млн рублей.

Баня на даче / pixabay.com

Госдума в первом чтении приняла законопроект о продлении дачной амнистии до 1 марта 2020 года, так как первая завершится 1 марта 2018 года. Существенных отличий от сегодняшней «дачной амнистии» в новом законе не будет.

Министр финансов Антон Силуанов поддерживает налог на бани и сараи, но не поддерживает повышение подоходного налога на богатых. У самого Силуанова годовой доход больше 100 миллионов рублей. pic.twitter.com/pLg3ziKJaU — распад и неуважение (@VictorKvert2008) 20 февраля 2018 г.

Из-за аномальных морозов, когда среднесуточная температура понизится на 7-10 градусов ниже нормы, в Москве объявлен «оранжевый уровень» погодной опасности. «В ночь на четверг и пятницу температура воздуха в Москве будет опускаться до 20-22 градусов мороза, днем около минус 10 градусов. В ночь на субботу морозы окрепнут до 20-22 градусов, днем - минус 12-14 градусов», — говорится в заявлении Росгидромета. Потом температура еще упадет. В Центральной России она достигнет -35°С.