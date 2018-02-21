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21 февраля 2018, 17:40

Кто «хоронит» Тулеева?

Глава Кемеровской области Аман Тулеев
Глава Кемеровской области Аман Тулеев
novokuznetsk.su

Глава Кемеровской области Аман Тулеев — самый старший среди российских губернаторов (ему 73 года) и один из самых "долгоиграющих" (занимает свой пост 21-й год, уступая по этому показателю только белгородскому губернатору Евгению Савченко).

В феврале по сети прокатилась волна материалов, предрекающих Аману Гумировичу скорую и "громкую" отставку или как минимум серьёзные проблемы, в том числе санкционные. География публикаций впечатляет: Калининградская область, Костромская область, Камчатка, Краснодарский край, Воронежская область, Тамбовская область и т.д. Но привлекают внимание некоторые совпадения между ними.

Во-первых, все материалы вышли в интернет-изданиях как минимум "третьего эшелона", т.е. их аудитория не самая большая по каждому из регионов.

Во-вторых, в некоторых случаях статьи были удалены уже через несколько дней.

В-третьих, практически везде используется один и тот же аргумент со ссылкой на скандально известный телеграм-канал, давно выступающий в оппозиции к кемеровскому губернатору: якобы имеющимися в области экологическими проблемами заинтересовались в Общественной палате РФ и именно поэтому в Кемерово прилетели секретарь ОП Валерий Фадеев и глава комиссии ОП по экологии Альбина Дударева.

Кроме того, во всех этих статьях используется одинаковая уничижительная риторика: Тулеева открыто называют "политическим выживателем", "растерявшим запас политической прочности" и т.д., явно намекая на скорый конец его политической карьеры.

Всё это наводит на мысль о заказном характере публикаций, особенно тот момент, что все они основаны на одном источнике и после некоего сигнала (поступления оплаты?) часть материалов была удалена.

Вскоре последовала вторая волна материалов, упоминающих имя губернатора, авторы которых попытались переложить ответственность за "антитулеевские" информационные атаки на "угольного короля" Кузбасса, совладельца и вице-президент холдинга "Сибуглемет" Александра Щукина, который сейчас проходит главным обвиняемым в громком процессе, а конкретно - на его зятя Ильдара Узбекова и неназванных юристов.

Вторая волна, назовем ее "антищукинской", тоже прокатилась по территории всей страны - от Калининграда до Сибири - и тоже в качестве носителей были выбраны непонятные ресурсы, ссылавшиеся на единственный источник. Часть публикаций через 2-3 дня удалили.

Аман Тулеев точно поднялся в рейтинге упоминаемости в последние недели, но точно не за счет качества. Понятно, что, как у любого долго находящегося в политике человека, тем более занимающего пост главы одного из стратегических для России регионов, у Амана Гумировича хватает недоброжелателей. Да и выборы через месяц. Соответственно, версий может быть множество. О возможных причинах нападок на губернатора мы спросили у политологов.

Политолог Андрей Колядин считает, что Тулеев прекрасно знает людей, которые стоят за этими атаками. Более того, Колядин уверен, что эти люди смогут выиграть только если глава Кемеровской области добровольно покинет пост: "В любом случае эти события связаны с тем, что Аман Гумирович был в процессе лечения некоторое время. А когда Акела слабнет на какой-то промежуток времени, то поднимают голову другие персонажи, которые стараются создать ему проблемы и заменить его на его руководящем посту. Думаю, это было не первый и не последний раз в истории нашей страны. И это не является основанием, чтобы человек писал заявление об уходе, уходил и переставал руководить регионом, которым он управляет очень давно. У меня такое ощущение, что развитие, благоприятное для тех персон, которые выступают против него, может быть в двух случаях. Первое — если Аман Гумирович примет сам решение и напишет заявление об уходе. Либо примет соответствующее решение президент как основной гарант Конституции. Потому что именно он принимает решение об отставке тех или иных персон. Все остальные варианты будут находиться в режиме ожидания, в режиме некой информационной войны, которая периодически случается. Основанием для принятия решения может быть либо желание самого руководителя региона, либо первого лица государства.

 
Андрей Колядин, политолог

Интересанты этих информационных атак, я думаю, представляют одну группу. Думаю, Аман Гумирович знает, что это за группа. И каждый человек, который сталкивался с подобными событиями, в течение трёх-четырех дней сможет выяснить, кто фигурант, кто финансирует эту кампанию. Это несложно."

 
Сергей Чирун

Как считает доктор политических наук, профессор кафедры истории России Кемеровского государственного университета Сергей Чирун, очередная волна против Тулеева не даст ожидаемого эффекта: "Я помню, когда Тулеев пришёл в Кемеровскую область в 1997 году, сразу же начались эти разговоры. И возникают они постоянно. Наш политолог, профессор Коновалов, насчитал 1555 таких вот новостей о скорой отставке Тулеева. Когда он заболел, хотя даже ещё до операции, везде протрубили, что всё решено и подписано. Но ничего не случилось. И сейчас публикации у нас в местных СМИ идут на эту тему. Мол, Путин полетел в Сибирь, остановился в Новосибирске, потом очутился в Красноярске. А в Кемерово не заехал. Значит, всё, снимают. Лично у меня нет ощущения, что губернатора снимут. Возможно, это произойдёт по итогам выборов, когда явка кого-то не устроит. Но во всяком случае решение об отставке будет принимать никак не Общественная палата. Экологическая обстановка, о которой все говорят, ситуативно переживается перед каждыми выборами. И я бы посоветовал нашим экологам  не вспоминать о своей работе в период выборов, а заниматься ею постоянно, планомерно."

 
Андрей Полухин

В то же время кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории НФИ КемГУ Андрей Полухин считает информационные атаки предзнаменованием скорой отставки Тулеева и борьбы за влияние, но не связывает их напрямую с предстоящими изменениями: "Дело в том, что уже официально в бюджет текущего года заложены средства на выборы губернатора Кемеровской области. Это не секрет. Это публиковалось в СМИ. Поэтому после президентских выборов будет обязательная его почётная отставка. И, наблюдая эти подводные камни, которые формируют политику Кузбасса,  я вижу, что начинается подготовка к новым губернаторским выборам. Активизировалась политическая борьба. Есть версия, что наследники Тулеева хотят перехватить протестное движение и занять там доминирующие позиции."

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