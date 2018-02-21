Государственный департамент США в годовщину Майдана 2014 года призвал украинские власти удвоить усилия в проведении реформ. Этот призыв опубликован на сайте Госдепа. В ведомстве отметили, что Вашингтон намерен поддерживать Киев в этом процессе, поскольку Украина «противостоит агрессии России, которая унесла более 10 тысяч жизней и заставила более 1,6 млн украинцев оставить свои дома».

Отметив, что за четыре года Украина совершила ряд важных шагов, американское внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что украинским властям предстоит еще большая работа, чтобы раскрыть потенциал страны.

«Соединенные Штаты призывают лидеров Украины удвоить усилия, чтобы реализовать глубокие, всеобъемлющие и актуальные реформы, которые необходимы для строительства стабильной, демократической, процветающей и свободной страны», – говорится в заявлении официального представителя Госдепа Хизер Науэрт.

Ускорить процесс перемен международное сообщество надеются в сфере урегулирования в Донбассе. Снова поднимается вопрос о возможности введения миротворцев в регионе, что на деле сопряжено с серьезными сложностями в связи с достаточно жесткими позициями сторон. Представители разных стран уже высказали принципиальное согласие участвовать в миротворческой операции ООН.

Военная техника ВСУ в поле / flickr.com

Так, Белорусския заявила, что готова обсуждать размещение ее миротворческого контингента в зоне конфликта. Соответствующие слова глава МИД страны Владимира Макея приводит украинский телеканал СТВ. Это предложение Киев отверг: как заявила заместитель министра иностранных дел Украины по европейской интеграции Елена Зеркаль в украинского эфире «Пятого канала», Белоруссия не может принимать участие в миротворческой миссии ООН, потому что входит в Организацию Договора о коллективной безопасности.

По словам замминистра, в вопросе о миротворцах в Донбассе играть по правилам России (которая, напомним, негативно относится к идее миротворцев из стран НАТО), никто не станет. «Насколько я знаю, Белоруссия не вышла из ОДКБ и является членом этой организации. А если мы исключаем НАТО, то очень логично, чтобы мы не говорили, что страны ОДКБ тоже участвуют в миссии», – цитирует слова Зеркаль телеканал «112 Украина».

Киев также отказался обсуждать вопрос о миротворцах с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает информационное агентство РБК. Что касается России, то она еще в конце 2018 года выражала надежду на конкретные шаги по созданию миротворческой миссии в регионе, но никаких конкретных предложений по этому поводу пока не выдвигала.

Между тем принципиальное согласие направить свои войска для участия в миротворческой миссии ООН в Донбассе выразила Швеция, передает телеканал «Царьград ТВ». Возможно, шведские военнослужащие устроили бы все заинтересованные стороны.

Шведский военнослужаший с манекеном / flickr.com

Побеседовать с «Полит.ру» о переменах, происходящих в Украине, согласился Георгий Чижов, вице-президент, руководитель украинского бюро фонда «Центр политических технологий». По его словам, реформы на Украине в самом деле происходят достаточно медленно, причем с наибольшими сложностями и сопротивлением сталкивается реформа государственного управления.

Георгий Чижов

«В двух словах по поводу украинских реформ сказать очень трудно. О том, как идут эти реформы, пишут огромное количество аналитических статей специалисты в самых разных отраслях. Если говорить совсем уж общими словами, конечно, реформы эти идут гораздо медленнее, чем хотелось бы. И в то же время я бы не согласился с теми, кто считает, будто они в нужном направлении не идут вообще.

Происходит то, с чем мы сталкивались из-за низкого качества политических и политэкономических элит, которые не хотят терять своих преференций, полученных в прежней жизни. Да, конечно, реформы тормозятся, но, тем не менее, какая-то политическая воля к их проведению все же присутствует у власти, есть внешнее стимулирование со стороны Запада, и есть запрос общества – он тоже никуда не делся, и это важно.

Вот что можно сказать в общих чертах, а оценивать по пятибалльной шкале, насколько хорошо идут реформы, я бы не решился. В какой области они вызывают самые большие сложности? Пожалуй, в сфере госуправления – как раз из-за тех самых интересов и схем людей, которые хотели бы по-прежнему контролировать финансовые потоки. Да, очень многое по-прежнему управляется "в ручном режиме", на разных постах по-прежнему находятся какие-то "свои люди". Сделать это более технократическим не удается, и это, безусловно, тормозит дело.

По регулированию предпринимательства есть большие вопросы. Хотя Украина вроде бы и поднимается постепенно в рейтинге Doing Business, но, опять же, это происходит не так быстро, как хотелось бы. Ну, и что касается социально чувствительных реформ, они все еще в начальной стадии. У населения сложилось негативное отношение ко всем социальным реформам – к медицинской, к образовательной. Если анализировать поддержку их населением, то баланс всюду будет отрицательным. Но это происходит так не потому, что люди хорошо понимают, в чем заключается реформа, а из-за большого шума в прессе.

Жители Киева / flickr.com

Некоторые свое неудовлетворительное положение склонны связывать с результатами реформ (хотя те еще и не начинались толком). То есть в обществе царят скептические настроения просто потому, что ждали большего. Кто-то ждал большего, так как не понимает, как все работает; кто-то, даже будучи вполне информированным, все равно ждал большего. Тем не менее, я думаю, Украина по многим позициям продвинулась в отношении того, что было до 2014 года», – сказал Георгий Чижов.

Говоря о реформах в области госуправления, он добавил, что аналогичная ситуация сложилась с судебной реформой, где также не удается избавиться сразу от всех значимых фигур прежней системы.

«Примерно то же самое, что и с реформой госуправления, получилось с судебной реформой, когда провели многочисленные конкурсы – и все равно часть судей из прежнего судейского корпуса пробилась туда, несмотря на неоднозначную репутацию. То есть тут приходится говорить о КПД, который достаточно низок. Повыше, может быть, чем у классического паровоза (коэффициент полезного действия обычного паровоза составлял от 4 до 8% – прим.ред.), но небольшой.

Опять же, нельзя сказать, чтобы судебная реформа не состоялась – она состоялась. Но говорить о том, что судейский корпус полностью очистился и изменился, пока рано. Как рано и говорить о том, что судьи стали полностью независимыми от каких-то коррупционных предложений и от указаний власти. Хотя некоторое оздоровление налицо. Как и в любой другой сфере.

Понятно, что главная проблема заключается в том, что транзит происходит при прежней элите. Да, в Грузии в свое время всю ее выкидывали залпом. В Украине так очевидно не получится по ряду причин. Ну, значит, изменения обречены быть медленными. Тут главное – чтобы они продолжались. Большой скорости тут не приходится ожидать; ну, надо только отслеживать, чтобы движение шло в здравом направлении», – объяснил Георгий Чижов.

Отвечая на вопросы об урегулировании ситуации в Донбассе, он признал, что наконец возникло впечатление, что дело движется.

ВСУ на Луганской области / flickr.com

«Миротворцы – это, практически, тема из разряда вечных. Хотя все же есть ощущение, что все заинтересованные стороны очень медленно, но идут в сторону достижения договоренности о вводе миротворцев. Пока еще позиции сторон выглядят абсолютно несближаемыми, но думаю, что процесс пошел.

То есть все еще поспорят, и, конечно, представителей ДНР и ЛНР в качестве отдельной стороны Украина не допустит, но все же возможно изменение модальности. Если их называть не ДНР и ЛНР, а, например, администрацией отдельных районов, то это уже не будет так болезненно восприниматься.

Что касается миротворцев из Швеции, в принципе, это хорошие кандидаты. Потому что, с одной стороны, это не страна НАТО (а Россия будет стоять против НАТО до последнего), а с другой стороны, Швеция – страна Евросоюза. То есть Украину тоже заведомо устраивает. С этой страной у Украины не имеется никаких разногласий.

Думаю, этот торг будет еще очень долгим, но есть все же ощущение, что движение пошло. Есть даже ощущение, что и Россия понемногу начинает уступать. Хотя, конечно, она еще будет ершиться. Тем более, что Украине уступать особо нечего, у нее небольшое пространство для маневра. А у России это пространство – колоссальное, потому что она формально в ситуации даже не участвует. И про ее неформальные уступки можно считать, будто из не делали – потому что России же там и не было.

Словом, тут движение тоже есть, и тоже небыстрое. Возможно, после президентских выборов в России мы получим какую-то другую динамику в этом вопросе. Но это только предположение. Если в повестке четвертого срока президента Путина, которая пока еще в головах у руководителей, есть представление о том, что надо нормализовывать отношения со внешним миром, тогда это может случиться. То есть до выборов будет звучать патриотическая риторика, а дальше пойдут все же некоторые уступки Западу.

Если же такой идеи у руководства страны нет и нынешняя ситуация его более или менее устраивает, тогда другой динамики, конечно, не будет. Но как оно повернется, пока понять невозможно – в силу специфики избирательной кампании в России, где основные приоритеты вслух не называют. То есть очевидно, что до выборов никаких уступок не будет, потому что это могло бы изменить ход избирательной кампании. Но после это все же могло бы быть», – считает Георгий Чижов.