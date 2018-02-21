Братья Алексей и Дмитрий Ананьевы после того, как Центробанк ввел временную администрацию в принадлежавшем им Промсвязьбанку (ПСБ), решили изъять средства со своих счетов в другом своем банке «Возрождение». Причем наличными браться получили около 4,5 млрд рублей в долларах и евро — анонимные собеседники «Коммерсанта» говорят, что деньги вывозились в тележках.

Против «Возрождения» никаких санкций ЦБ не вводил — единственное, Ананьевы должны резко сократить свою долю в банке, так как закон запрещает собственникам кредитной организации, в отношении которой введена процедура санации, владеть каким-либо другим банком, пусть и успешным. Однако, сама сумма все-таки вызывает подозрения.

Впрочем, по мнению Алексея Ананьева, информация об экстренном снятии наличных — «полный бред, комментировать который не имеет никакого смысла», пишет «Коммерсантъ». Хотя о том, что Ананьевы после ввода временной администрации в ПСБ обналичили свои вклады в «Возрождении», изданию рассказали три независимых источника, знакомых с деталями операции. По этим сведениям, деньги были сняты со счетов накануне Нового года.

Напомним, братья Ананьевы владели в Промсвязьбанке 50,03% акций. После введения временной администрации 15 декабря 2017 года банк был передан в Фонд консолидации банковского сектора, в результате доли бывших собственников были обнулены. Теперь на базе ПСБ правительство собирается создать банк для обслуживания предприятий ВПК.

В «Возрождении» Алексей и Дмитрий Ананьевы владеют более 52,7% акций. Сейчас ЦБ уже ограничил их право распоряжаться голосующими акциями в размере более 10% на каждого в связи с ситуацией в Промсвязьбанке. Братья Ананьевы категорически не согласны с решением ЦБ о санации Промсвязьбанка и уже подали два иска к регулятору, чтобы обжаловать решение о вводе временной администрации.

Между тем, как пишут «Ведомости», близкий к сенатору Сулейману Керимову фонд Bonum Capital, главный претендент на покупку банка «Возрождение», был держателем крупного пакета бессрочных субординированных евробондов Промсвязьбанка. Эти бумаги на 500 млн долларов были выпущены в июле 2017 года, Bonum Capital купил их примерно на 100 млн.

В январе, когда ЦБ списал капитал ПСБ до 1 рубля, вышло предупреждение, что все его субординированные обязательства также будут списаны. Всего их у Промсвязьбанка 1,2 млрд долларов и 36 млрд рублей, из них 30 млрд рублей — долг перед АСВ по программе докапитализации банков.

Какие именно облигации ПСБ держит Bonum Capital, бессрочные или обычные, неизвестно.

Сулейман Керимов и Сергей Собянин На открытии Московской соборной мечети после реконструкции kremlin.ru

Вполне вероятно, что именно наличие этих облигаций стало одним из стимулов для Керимова задуматься о покупке «Возрождения» ради этого он даже приезжал из Франции в России.

18 февраля Reuters сообщил, что находящийся под следствием во Франции сенатор Сулейман Керимов договорился с братьями Ананьевыми о приобретении у них пакета акций банка «Возрождение». При этом агентство уточнило, что соглашение может не предусматривать реального движения денежных средств, поскольку доля Ананьевых может быть передана под контроль сенатора в счет обязательств собственников перед структурами Керимова.