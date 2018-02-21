Изъятие средств в особо крупном размере
Братья Алексей и Дмитрий Ананьевы после того, как Центробанк ввел временную администрацию в принадлежавшем им Промсвязьбанку (ПСБ), решили изъять средства со своих счетов в другом своем банке «Возрождение». Причем наличными браться получили около 4,5 млрд рублей в долларах и евро — анонимные собеседники «Коммерсанта» говорят, что деньги вывозились в тележках.
Против «Возрождения» никаких санкций ЦБ не вводил — единственное, Ананьевы должны резко сократить свою долю в банке, так как закон запрещает собственникам кредитной организации, в отношении которой введена процедура санации, владеть каким-либо другим банком, пусть и успешным. Однако, сама сумма все-таки вызывает подозрения.
Впрочем, по мнению Алексея Ананьева, информация об экстренном снятии наличных — «полный бред, комментировать который не имеет никакого смысла», пишет «Коммерсантъ». Хотя о том, что Ананьевы после ввода временной администрации в ПСБ обналичили свои вклады в «Возрождении», изданию рассказали три независимых источника, знакомых с деталями операции. По этим сведениям, деньги были сняты со счетов накануне Нового года.
Напомним, братья Ананьевы владели в Промсвязьбанке 50,03% акций. После введения временной администрации 15 декабря 2017 года банк был передан в Фонд консолидации банковского сектора, в результате доли бывших собственников были обнулены. Теперь на базе ПСБ правительство собирается создать банк для обслуживания предприятий ВПК.
В «Возрождении» Алексей и Дмитрий Ананьевы владеют более 52,7% акций. Сейчас ЦБ уже ограничил их право распоряжаться голосующими акциями в размере более 10% на каждого в связи с ситуацией в Промсвязьбанке. Братья Ананьевы категорически не согласны с решением ЦБ о санации Промсвязьбанка и уже подали два иска к регулятору, чтобы обжаловать решение о вводе временной администрации.
Между тем, как пишут «Ведомости», близкий к сенатору Сулейману Керимову фонд Bonum Capital, главный претендент на покупку банка «Возрождение», был держателем крупного пакета бессрочных субординированных евробондов Промсвязьбанка. Эти бумаги на 500 млн долларов были выпущены в июле 2017 года, Bonum Capital купил их примерно на 100 млн.
В январе, когда ЦБ списал капитал ПСБ до 1 рубля, вышло предупреждение, что все его субординированные обязательства также будут списаны. Всего их у Промсвязьбанка 1,2 млрд долларов и 36 млрд рублей, из них 30 млрд рублей — долг перед АСВ по программе докапитализации банков.
Какие именно облигации ПСБ держит Bonum Capital, бессрочные или обычные, неизвестно.
Вполне вероятно, что именно наличие этих облигаций стало одним из стимулов для Керимова задуматься о покупке «Возрождения» ради этого он даже приезжал из Франции в России.
18 февраля Reuters сообщил, что находящийся под следствием во Франции сенатор Сулейман Керимов договорился с братьями Ананьевыми о приобретении у них пакета акций банка «Возрождение». При этом агентство уточнило, что соглашение может не предусматривать реального движения денежных средств, поскольку доля Ананьевых может быть передана под контроль сенатора в счет обязательств собственников перед структурами Керимова.