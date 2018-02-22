В последние годы отношение к армии в обществе радикально изменилось. Еще 12 лет назад 60% опрошенных фондом «Общественное мнение» (ФОМ) называли положение в армии плохим, 24% — удовлетворительным и только 5% — хорошим. А по данным проведенного сейчас опроса 56% респондентов т. е. почти такая же доля респондентов, какая 12 лет назад считала ее плохой, считают ситуацию в армии хорошей; удовлетворительной — 27%, плохой — 7%.

В том числе и изменение в обществе отношения к армии позволяет вновь переосмысливать день 23 февраля. В 1990-е и 2000-е годы этот праздник постепенно терял свой милитаристский дух и становился своеобразным днем мальчиков и мужчин — полным аналогом 8 марта. Сейчас военные отыгрывают ситуацию обратно, это заметно хотя бы из расписания праздничных мероприятий.

Так, например, на ВДНХ в павильоне №2 с 23 по 25 февраля жители и гости Москвы смогут сразиться с роботом-гладиатором. «Робот-гладиатор высотой 170 см оснащен пятью специальными манипуляторами, которые имитируют руки и ноги спарринг-партнера. Они двигаются или вращаются в зависимости от алгоритма, который задается программой. Управляет роботом оператор при помощи сенсорного дисплея», — сказано в сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Кадр из фильма "Офицеры"

Также в некоторых столичных кинотеатрах можно будет бесплатно посмотреть фильмы о войне. «К 23 февраля у нас будут бесплатная программа фильмов о войне. Для этого мы выбрали фильмы: "Офицеры", "Солдаты", "На войне как на войне", "В зоне особого внимания" и другую классику жанра. Из относительных новинок — "Белый тигр" Карена Шахназарова, редкий для российского кино пример военной мистики», — сообщили в пресс-службе сети «Московское кино». Чтобы попасть на бесплатный показ, необходимо пройти регистрацию на сайте.

В Москве, кстати, продажа крепкого спиртного, слабоалкогольных напитков и прохладительных напитков в стеклянной таре будет ограничена рядом с местами проведения массовых мероприятий.

Другие регионы не отстают. В четверг, 22 февраля, во всех школах Волгоградской области прошли «уроки мужества». 23 февраля в музее-заповеднике «Старая Сарепта» в 11:00 начнется экскурсия для всей семьи «Папа может…» — но мастер-классы будут посвящены, например, не традиционно мужским профессиям, а военной тематике: разборке-сборке оружия, играх на развитие памяти, вязании узлов, создании военной карты, кулинарном конкурсе и т. д.

Полевая кухня / mskagency.ru

В Ростове-на-Дону 23 февраля в 12 часов на площадке перед торговым центром «Золотой Вавилон» начнет свою работу «Большая полевая кухня» — гостям предложат армейскую кашу с тушенкой и чаем, а также можно будет посмотреть на выставку современной и раритетной военной техники.

В Твери на 23 февраля намечено несколько митингов, возложений цветов и праздничных концертов — естественно, с военным уклоном. Также для жителей Твери подготовлен показ вооружения, военной и специальной техники.

Так что если кто-то не хочет думать 23 февраля об армии и войне — придется не выходить из дома и, тем более, не включать телевизор.