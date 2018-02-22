Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) лишил российского керлингиста Александра Крушельницкого бронзовой медали, которую он завоевал в паре с супругой Анастасией Брызгаловой на Олимпиаде -2018 в Пхенчхане. Крушельницкий дисквалифицирован, исключен из числа участников Игр, а его аккредитация аннулирована.

Это решение суд принял потому, что в обеих допинг-пробах спортсмена были обнаружены следы мельдония, запрещенного к применению на международных спортивных соревнованиях.

Крушельницкий с Брызгаловой выиграли на Олимпиаде бронзу в дисциплине дабл-микст. Эта награда стала первой олимпийской медалью России в керлинге. 22 февраля российские спортсмены лишились ее; общее число бронзовых медалей команды теперь составляет восемь.

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Спортивный арбитраж CAS возбудил дело в отношении Крушельницкого, как только стало известно, что его первая допинг-проба оказалась положительной. Спортсмен отрицал прием мельдония и заявлял даже, что ему могли подсыпать препарат в еду или питье на сборах. Предполагалось, что 22 февраля CAS проведет слушания дела, однако утром 22 февраля стало известно, что слушания отменены.

Как сообщает информационное агентство «Интерфакс», CAS сослался на то, что об этом попросили все стороны, включая самого Крушельницкого. Действительно, тот 21 февраля выступил с заявлением, в котором признал, что не видит смысла в проведении слушаний, отметив, что в рамках действующих антидопинговых правил это бесполезно.

Что касается антидопинговых правил, то, как пояснил «Полит.ру» Николай Пешин, доктор юридических наук, профессор кафедры конституционного и муниципального права юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, проректор Российского международного олимпийского университета (РМОУ), они достаточно жестки и предусматривают ответственность спортсмена за результаты его допинг-проб.

Лаборатория

«Положения Антидопингового кодекса WADA сформулированы очень жестко и однозначно: "Спортсмен несет персональную ответственность за все, что попадает в его организм"», — сказал Николай Пешин. По его словам, возможности оправдаться при условии положительного результата обеих допинг-проб у спортсмена не будет.

С учетом принципа личной ответственности спортсмена и его просьбы вместо слушаний суд пообещал рассмотреть все представленные документы, включая письменные доводы сторон, вынести решение и обнародовать его в течение дня 22 февраля.

И решение это оказалось вполне ожидаемым. Пресс-секретарь Федерации керлинга России Валентина Паринова еще 21 февраля в эфире телеканала «Россия 1» подтвердила, что бронзовую медаль придется вернуть. «В любом случае, даже если бы был суд, принято было бы решение о заборе медалей, но, поскольку мы действительно признаем и не можем не признать тот факт, что у него проба — мельдоний, мы как бы подписали заявление о том, что он действительно у него есть», — приводит слова Париновой радиостанция «Говорит Москва».

Сам Крушельницкий по сию пору признал лишь, что в пробах действительно обнаружен мельдоний, но сознательный прием этого средства по-прежнему категорически отрицал. В своем заявлении 21 февраля он подчеркнул, что «никогда не нарушал спортивных правил и не употреблял допинг». «Мы пришли к бронзовой олимпийской медали через тяжелый труд и постоянные тренировки. Со своей стороны я признаю факт формального нарушения действующих антидопинговых правил», — цитирует его слова информационное агентство РБК.

По сообщению информационного агентства ТАСС, разбирательство в отношении Крушельницкого далее будет вести Всемирная федерация керлинга. При этом перераспределение медалей остается за Международным олимпийским комитетом (МОК) и Всемирной федерацией керлинга. МОК предстоит до конца Игр передать бронзовые медали норвежцам Кристин Скаслиен и Магнусу Недреготтену.

В Федерации керлинга России журналистов заверили, что намерены добиваться разбирательств в деле Крушельницкого. «Мы не остановим следствие и будем добиваться разбирательств, чтобы вернуть честное имя Саше. Медаль в таких условиях все равно бы забрали. Факт мельдония в пробе невозможно отрицать. Но мы будем вести серьезную кампанию по выявлению виновных», — сообщили РБК в пресс-службе организации.

Историю с Крушельницким прокомментировал российский боксер Александр Поветкин, уже отбывший дисквалификацию за применение мельдония. «Могли ли Крушельницкого подставить? Вообще спокойно допускаю. Опять-таки, если вспомнить мои случаи с мельдонием и остарином, это препараты, которые выводятся из организма годами.

Я сдавал несколько тестов задолго до боя со Стиверном. Результаты пришли отрицательные. Сдавал после боя тоже ничего не нашли. И только один тест — прямо перед поединком — выявил наличие каких-то нанограммов остарина в крови. Как такое возможно?», — приводит слова Поветкина интернет-издание «Чемпионат.com».

Денис Спицов

Между тем, согласно сообщениям ряда СМИ, спортсмены других стран стали высказывать подозрения относительно прочих российских призеров Олимпиады-2018. В частности, такие подозрения якобы были высказаны по поводу лыжника Дениса Спицова, получившего три медали Игр. Издание Expressen.se, в частности, привело мнение французского лыжника Мориса Манифика о том, что Спицов «был силен в последние несколько недель», и замечание: «Посмотрим, всплывут ли какие-нибудь истории через четыре года».

Сам Спицов, впрочем, не поверил в подлинность цитаты. «Нам кажется, что это просто провокация либо ошибка в переводе. Но я не думаю, что Морис мог что-то подобное сказать», — воспроизводит слова россиянина сайт телеканала RT.

Зимняя Олимпиада-2018 в Пхенчхане (Южная Корея) проходит с 9 февраля. Последний день Игр — 25 февраля.