Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
22 февраля 2018, четверг, 19:39
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

ТОП-3: утечка данных на почте, микрофоны в поликлиниках и авиакатастрофа ATR-72
Все сиротские дома УрФО подвергнутся проверке после ЧП в челябинскои интернате
ВКонтакте проведет чемпионат по программированию с призовым фондом 2,5 млн рублей
Директор строительной компании «Стройконструкция"задолжал сотрудникам более 3 миллионов рублей
Куда сходить в праздничные выходные в Тюмени: 23, 24 и 25 февраля
Тюменские архитекторы создадут новые современные города
Ишимская прокуратура ограничила доступ к хакерской программе по взлому паролей WI-FI
Сотрудницы транспортной полиции Тюмени поздравили мужчин с Днем защитника Отечества (ФОТО)
Средний долг тюменцев по кредитным картам превысил 60 тысяч рублей
SpaceX запустила «глобальный интернет»
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Открытое государство
Документы
О проекте
Партнеры
22 февраля 2018, 14:55
допинг керлинг Олимпийские игры Россия
Ольга Зайцева

Дело Крушельницкого. Вердикт CAS и медаль

Александр Крушельницкий
Александр Крушельницкий
youtube.com

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) лишил российского керлингиста Александра Крушельницкого бронзовой медали, которую он завоевал в паре с супругой Анастасией Брызгаловой на Олимпиаде -2018 в Пхенчхане. Крушельницкий дисквалифицирован, исключен из числа участников Игр, а его аккредитация аннулирована.

Это решение суд принял потому, что в обеих допинг-пробах спортсмена были обнаружены следы мельдония, запрещенного к применению на международных спортивных соревнованиях.

Крушельницкий с Брызгаловой выиграли на Олимпиаде бронзу в дисциплине дабл-микст. Эта награда стала первой олимпийской медалью России в керлинге. 22 февраля российские спортсмены лишились ее; общее число бронзовых медалей команды теперь составляет восемь. 

 
Милдронат
youtube.com

Спортивный арбитраж CAS возбудил дело в отношении Крушельницкого, как только стало известно, что его первая допинг-проба оказалась положительной. Спортсмен отрицал прием мельдония и заявлял даже, что ему могли подсыпать препарат в еду или питье на сборах. Предполагалось, что 22 февраля CAS проведет слушания дела, однако утром 22 февраля стало известно, что слушания отменены.

Как сообщает информационное агентство «Интерфакс», CAS сослался на то, что об этом попросили все стороны, включая самого Крушельницкого. Действительно, тот 21 февраля выступил с заявлением, в котором признал, что не видит смысла в проведении слушаний, отметив, что в рамках действующих антидопинговых правил это бесполезно. 

Что касается антидопинговых правил, то, как пояснил «Полит.ру» Николай Пешин, доктор юридических наук, профессор кафедры конституционного и муниципального права юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, проректор Российского международного олимпийского университета (РМОУ), они достаточно жестки и предусматривают ответственность спортсмена за результаты его допинг-проб.

 
Лаборатория

«Положения Антидопингового кодекса WADA сформулированы очень жестко и однозначно: "Спортсмен несет персональную ответственность за все, что попадает в его организм"», — сказал Николай Пешин. По его словам, возможности оправдаться при условии положительного результата обеих допинг-проб у спортсмена не будет.

С учетом принципа личной ответственности спортсмена и его просьбы вместо слушаний суд пообещал рассмотреть все представленные документы, включая письменные доводы сторон, вынести решение и обнародовать его в течение дня 22 февраля.

И решение это оказалось вполне ожидаемым. Пресс-секретарь Федерации керлинга России Валентина Паринова еще 21 февраля в эфире телеканала «Россия 1» подтвердила, что бронзовую медаль придется вернуть. «В любом случае, даже если бы был суд, принято было бы решение о заборе медалей, но, поскольку мы действительно признаем и не можем не признать тот факт, что у него проба — мельдоний, мы как бы подписали заявление о том, что он действительно у него есть», — приводит слова Париновой радиостанция «Говорит Москва».

Сам Крушельницкий по сию пору признал лишь, что в пробах действительно обнаружен мельдоний, но сознательный прием этого средства по-прежнему категорически отрицал. В своем заявлении 21 февраля он подчеркнул, что «никогда не нарушал спортивных правил и не употреблял допинг». «Мы пришли к бронзовой олимпийской медали через тяжелый труд и постоянные тренировки. Со своей стороны я признаю факт формального нарушения действующих антидопинговых правил», — цитирует его слова информационное агентство РБК

По сообщению информационного агентства ТАСС, разбирательство в отношении Крушельницкого далее будет вести Всемирная федерация керлинга. При этом перераспределение медалей остается за Международным олимпийским комитетом (МОК) и Всемирной федерацией керлинга. МОК предстоит до конца Игр передать бронзовые медали норвежцам Кристин Скаслиен и Магнусу Недреготтену.

В Федерации керлинга России журналистов заверили, что намерены добиваться разбирательств в деле Крушельницкого. «Мы не остановим следствие и будем добиваться разбирательств, чтобы вернуть честное имя Саше. Медаль в таких условиях все равно бы забрали. Факт мельдония в пробе невозможно отрицать. Но мы будем вести серьезную кампанию по выявлению виновных», — сообщили РБК в пресс-службе организации. 

 
Александр Поветкин
Przemek Garczarczyk/Wikimedia Commons

Историю с Крушельницким прокомментировал российский боксер Александр Поветкин, уже отбывший дисквалификацию за применение мельдония. «Могли ли Крушельницкого подставить? Вообще спокойно допускаю. Опять-таки, если вспомнить мои случаи с мельдонием и остарином, это препараты, которые выводятся из организма годами.

Я сдавал несколько тестов задолго до боя со Стиверном. Результаты пришли отрицательные. Сдавал после боя тоже ничего не нашли. И только один тест — прямо перед поединком — выявил наличие каких-то нанограммов остарина в крови. Как такое возможно?», — приводит слова Поветкина интернет-издание «Чемпионат.com».

 
Денис Спицов

Между тем, согласно сообщениям ряда СМИ, спортсмены других стран стали высказывать подозрения относительно прочих российских призеров Олимпиады-2018. В частности, такие подозрения якобы были высказаны по поводу лыжника Дениса Спицова, получившего три медали Игр. Издание Expressen.se, в частности, привело мнение французского лыжника Мориса Манифика о том, что Спицов «был силен в последние несколько недель», и замечание: «Посмотрим, всплывут ли какие-нибудь истории через четыре года».

Сам Спицов, впрочем, не поверил в подлинность цитаты. «Нам кажется, что это просто провокация либо ошибка в переводе. Но я не думаю, что Морис мог что-то подобное сказать», — воспроизводит слова россиянина сайт телеканала RT.

Зимняя Олимпиада-2018 в Пхенчхане (Южная Корея) проходит с 9 февраля. Последний день Игр — 25 февраля.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Стадион «Большой»
Альтернативные Играм соревнования стартуют на этой неделе
Убийство Бориса Немцова
Власти Москвы разрешили установить памятную доску Немцову
Форма россиян на Играх в Пхенчхане
Российская сборная на Играх опустилась на 21-е место
Санкт-Петербург
В Петербурге задержали планировавшего теракт мигранта
Старт Falcon 9 со спутниками для раздачи интернета
SpaceX запустила на орбиту спутники для раздачи интернета
19:28 ЦИК сообщил о тратах кандидатов в президенты на свои кампании
19:03 Синоптики предупредили о морозах до -35 градусов в Центральной России
18:49 Для поиска средства против паразитического червя ученые заражают им добровольцев
18:36 Штраф за показ «Смерти Сталина» вырос до 280 тысяч рублей
18:21 ФСБ сообщила о задержании планировавшего теракт в Петербурге мигранта

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Александр Печерский
Александр Аронович Печерский
22 февраля 1909 года родился Александр Печерский, организатор восстания в лагере смерти Собибор.
18:06 SpaceX запустила на орбиту первые спутники для раздачи интернета
17:51 Американская коалиция признала гибель 840 мирных жителей в Сирии и Ираке
17:28 Альтернативные Играм российские соревнования стартуют на этой неделе
17:14 «Открытие» объединят с «Трастом» и Бинбанком
16:52 Российская сборная на Играх опустилась на 21-е место
16:30 Власти Москвы разрешили установить памятную доску Немцову
16:19 Зоологи научились различать самцов и самок королевского пингвина
16:14 В Петербурге задержан забивший до смерти водителя маршрутки
15:58 Шестеро таджиков осуждены за попытку взорвать маршрутку в Люберцах
15:31 Греция выдала России участника банды убийц 60 человек
15:14 Навальному вручили административный протокол и отпустили из полиции
15:01 Facebook и Instagram оказались частично недоступны для пользователей
14:43 Amnesty International раскритиковала ситуацию с правами человека в России
14:25 Кинотеатр «Пионер» оштрафован на 100 тысяч рублей за «Смерть Сталина»
14:12 Суд увеличил срок участнику убийства Немцова
14:06 Для обезьян-носачей размер носа имеет значение
13:54 СКР назвал мотив совладельца «дочки» «Газпрома» при организации покушения
13:51 Алексей Навальный сообщил о своем задержании
13:34 Суд продолжил производство по делу показа «Смерти Сталина» в «Пионере»
13:08 В Кремле подтвердили перенос места оглашения послания Путина
12:55 Генштаб Украины переименовал АТО в Донбассе
12:50 В США назвали Россию одной из «хакерских держав»
12:30 Дума приняла закон о передаче Промсвязьбанка государству
12:09 Госдума обязала банки уведомлять о долге после каждой операции по карте
11:57 Федерация керлинга России пообещала вернуть Крушельницкому медаль
11:43 МИД объявил об отстранении дипломатов США от наблюдения за выборами в РФ
11:28 Опрошенные россияне стали благосклоннее относиться к КГБ и ВЧК
11:23 На российскую базу в Сирии вернулись истребители пятого поколения Т-50
11:04 В Лондоне состоялось вручение музыкальной премии Brit Awards
10:58 CAS лишил Крушельницкого олимпийской медали
10:52 МЧС предупредило о похолодании в Москве до -25‍
10:40 Совбез ООН проведет открытое заседание по ситуации в Восточной Гуте
10:36 СМИ сообщили о запуске Telegram второй секретной волны ICO
10:17 Forbes перечислил российских «королей госзаказа»
09:51 Силуанов направил Путину письмо о легализации частной криптовалюты
09:29 Трамп предложил вооружить учителей после стрельбы в школе во Флориде‍
09:23 В России вступили в силу новые правила прохождения техосмотра
09:13 CAS отменил слушания по делу Крушельницкого
09:05 Рособрнадзор решил ввести в ЕГЭ моделирование виртуальной реальности
09:05 Госдуму закроют до президентских выборов
08:48 Постпред РФ при ООН потребовал не называть российскую власть режимом
08:32 Российским офицерам выдали отечественные защищенные мобильники
08:15 СМИ допустили обращение Путина к Федсобранию не из Кремля
07:58 Российские керлингисты вернут бронзовые медали ОИ-2018
21.02 21:06 Кириенко призвал отказаться от бюрократии в добровольческом движении в РФ
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Яндекс.Метрика
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.