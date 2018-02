«Коммерсантъ»: «Сначала вылечим врачей». ЦСР предлагает подождать с радикальными реформами здравоохранения.

«Реновацию решили переждать»: москвичи сняли с продажи половину квартир.

«ЕГЭ уйдет в виртуальную реальность»: Минобрнауки вновь готово к масштабной реформе единого госэкзамена.

«ЦБ рекомендовал банкам активнее следить за операциями мелкого бизнеса»: подозрительным компаниям могут заблокировать счета.

«"Ростех" снизит долю в "Камазе" до 43%»: после этого госкорпорация перестанет быть контролирующим акционером компании.

«Госдуму закроют до президентских выборов»: депутаты уйдут на каникулы, чтобы не мешать информационной ­повестке.

РБК: «"Интеррос" прибегнул к санкциям». Компания Потанина оценила ущерб от затягивания сделки с акциями «Норникеля».

«Санаторы решили выйти в плюс»: наблюдательный совет «ФК Открытие» утвердил бизнес-план на 2018 год.

«Медицина должна стать полуплатной»: Центр стратегических разработок представил план развития здравоохранения.

«Известия» в материале «Война за мир» пишут, почему Турция наращивает свое присутствие в Сирии.

В статье «Мечта о русском Голливуде» рассказывается история создания знаменитой Ялтинской киностудии.

Как обвиненный в аморальном поведении учитель борется за свое честное имя, рассказывается в материале «Физрук вон».

«Газета.ru»: «Несите деньги. Банкам разрешат не выдавать вклады». Россиянам предложат копить на ипотеку с помощью безотзывных вкладов.

«ПРО США: деньги на ветер». Неудача американских военных обошлась налогоплательщикам в $130 млн.

The Economist: «Крошечная новая партия, у которой, возможно, есть ключ к итальянским выборам» (The tiny new party that may hold the key to Italy’s election). Итальянские парламентские выборы могут привести к тому, что страна обратится вправо.

Bloomberg: «Не двигается ли Корбин "извилистым путем" ко второму референдуму по Brexit'у?» (Is Corbyn Moving ‘Crab-Like’ Toward a Second Brexit Referendum?). Как подозревают некоторые однопартийцы Джереми Корбина, лидера британских лейбористов, он постепенно склоняется к мысли, что хорошо бы провести повторный референдум о членстве Британии в ЕС.

The Wall Street Journal: «Южноафриканский новый бюджет направлен на компенсацию экономического ущерба, нанесенного Зумой» (South Africa’s New Budget Aims to Repair Zuma’s Economic Damage). ЮАР впервые за 25 лет повысила НДС, чтобы можно было обеспечить бесплатное высшее образование для бедных студентов и студентов среднего класса, несмотря на значительный бюджетный дефицит.

The Washingtom Post: «Трамп, ссылаясь на "злодейское убийство" во Флориде, начал говорить о контроле над огнестрельным оружием» (Trump, citing ‘evil massacre’ in Florida, starts talking about gun control). Президент США Дональд Трамп пока еще не вступил в прямую конфронтацию с американской Национальная стрелковая ассоциация, главным огнестрельным лоббистом, но в частном порядке уже начал высказывать идеи, которые могут привести к такой конфронтации.

The Guardian: «Эммануэль Макрон раскрыл планы по ужесточению иммиграционной политике» (Emmanuel Macron unveils plans to crack down on immigration). Французский президент Эммануэль Макрон, по мнению правозащитников, покусился на права беженцев, ищущих убежища во Франции.

Al Jazeera: «Взлет и падение Михаила Саакашвили» (The rise and fall of Mikheil Saakashvili). История Саакашвили показывает на примере, как легко человек может сместиться от демократических обещаний к полуавторитарному популизму.