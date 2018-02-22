Опубликован доклад Центра стратегических разработок, касающийся преобразований в здравоохранении. Аналитики ЦСР не предлагают радикальных мер: речь идет лишь об увеличении расходов бюджета на здравоохранение и о постепенном вытеснении участковых терапевтов врачами общей практики.

В докладе предполагается, что государственные расходы в секторе должны вырасти с 3,55% ВВП в 2018 году до 3,99% в 2024 году, причем основная часть средств должна пойти на поддержание зарплат работников отрасли на уровне, установленном майскими указами президента России, пишет газета «Коммерсантъ».

Главным же преобразованием, фигурирующем в докладе ЦСР, которое предполагается провести до 2024 года, является замещение уходящих на пенсию участковых терапевтов врачами общей практики и увеличением численности таких врачей на душу населения на 25-30%. По мнению опрошенных изданием экспертов, в этом виде идеи ЦСР уже более или менее одобрены властью и даже станут частью послания президента России Владимира Путина, которое должно быть оглашенл 1 марта.

Побеседовать с «Полит.ру» об идеях ЦСР и о возможных и желательных переменах в российском здравоохранении согласился Василий Власов, профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», президент Общества доказательной медицины.

«Ну, если кто-то пытался найти в предложениях Центра стратегических разработок и, в частности, в предложениях по здравоохранению предложение революционных реформ, то он, наверное, просто незнаком с российскими реалиями. Никакие реформы у нас сейчас не принимаются, поэтому разработчики этого доклада пошли по очевидному пути: решили сделать максимально возможное из того, что способно быть принято и реализовано.

Поэтому доклад выглядит совершенно не революционно и, подчеркну, не является революционным по существу. Но вместе с тем в нем сделаны очень важные и обоснованные выводы о том, что нужно не просто дать больше денег (все знают, что денег дать нужно больше, и будем надеяться, что их все-таки будут давать), но сделать очень важные акценты – например, на развитии первичной медицинской помощи и использовании новой для нас квалификации семейного врача, на развитие этой практики.

Подчеркну, что до сих пор это важнейшее положение у нас принимается с очень большим трудом, поскольку лобби всех узких специалистов, от проктологов до нейрохирургов, хотят, чтобы развивалась именно и только специализированная помощь. А им еще вторят педиатры, которые хотят, чтобы обязательно были многочисленные перинатальные центры, отдельные педиатрические службы, отдельные педиатрические участки, и так далее, и тому подобное.

Так что говорить о том, что все, написанное в докладе, легко воспринимается и поэтому легко будет сделано, не приходится – это просто неправда. Есть надежда, что основные положения доклада будут восприняты обществом правильно и будет сделано то, о чем идет в нем речь, но я бы подождал радоваться.

Пока, действительно, спектр вопросов, по которым можно обращаться к врачам общей практики, уже появившимся в поликлиниках, не широк. Это очевидная проблема: вместо того, чтобы удавить эту кошку сразу, у нас пока ей хвост по частям обрезают. Для того, чтобы семейный врач мог нормально работать, у него должен был расширен диапазон оказываемых услуг и одновременно уменьшено количество обслуживаемого населения.

К сожалению, у нас везде, в том числе и в Москве, на одного участкового терапевта приходится уже очень много людей. Поэтому они естественным образом многие вещи не могут делать. Кроме того, раз они не могут уделять больше внимания своим пациентам, возникает естественное желание использовать все равно существующих в поликлинике узких специалистов. И круг замыкается. В результате семейный врач все равно не может работать в этой системе как семейный врач.

Думаю, что в нашей стране в связи с этим придется еще долго ходить по этому замкнутому кругу, потому что единственный способ решить эту проблему – это решить ее радикально. Можно ли ее решить радикально или это будет слишком серьезным потрясением для системы здравоохранения? Нет, никакого потрясения не будет: наши братья в балтийских республиках сделали это, грубо говоря, в одну ночь, и ничего страшного не произошло. То есть очевидно, что это возможно.

Ситуационный центр департамента здравоохранения Москвы с системой ЕМИАС Киселев Сергей/АГН "Москва"

Что для этого требуется? Прежде всего, дееспособное правительство, которое будет настроено реально улучшить ситуацию в здравоохранении, а не создавать иллюзию прогресса. Все упирается в отсутствие решений со стороны властей: у нас, с одной стороны, все решается в центре, а с другой стороны, если возникает вопрос о здравоохранении, говорят: "Ну, а что мы можем сделать? Вы же знаете, какие у нас губернаторы, а у нас все регионах решается!". И на этом разговор заканчивается.

Как Прибалктика справилась с этим вопросом? Там больше хотели это сделать, было больше решимости порвать с неловким прошлым. А у нас этой решимости не было. У нас масса педиатров на национальной сцене определяют положение дел. Эти педиатры являются главным тормозом на пути нормального функционирования системы медицинской помощи.

Международный научно-практический форум «Российская неделя здравоохранения» в «Экспоцентре» Любимов Андрей/АГН "Москва"

Из тех стран, где реформа все же была проведена, есть информация о том, что и как изменилось – есть прекрасные работы, в которых все это описано. Опыт зафиксирован, никаких секретов тут для специалистов нет. Да и в России постепенно, пока в частной медицине, становится все более востребованной помощь семейного врача. В Москве прекрасно функционируют клиники семейной медицины, к которым люди прикрепляются семьями за очень небольшие деньги для получения медицинской помощи. То есть система работает не только в теории – она и на практике прекрасно действует там, где люди хотят, чтобы это работало», – сказал Василий Власов.