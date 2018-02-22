Дмитрий Песков в своем стиле прокомментировал слова актера Алексея Серебрякова о том, что российская национальная идея — это сила, наглость и хамство. «Кремль не относится к его позиции», — сказал Песков в ответ на просьбу рассказать о позиции главы государства на этот счет.

В самом деле, не очень понятно, почему глава государства, пусть даже не как человек, а как институт, должен иметь обо всем мнение. Но через месяц выборы, так что каждое слово представителя Путина изучают именно через эту призму. И тут оказывается, что Песков очень тактично старается не замечать слова, на которые в иной момент отреагировал бы куда резче.