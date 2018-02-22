Журнал Forbes опубликовал очередной рейтинг «Королей госзаказа». Первое место заняла компаний «1520», которая выиграла подряды у РЖД на 218,2 млрд рублей. Журналисты признают: составлять рейтинг с каждым годом все сложнее, возможно, сейчас опубликовано его последнее издание.

Компания «1520» (названа, очевидно, в честь ширины стандартной для России железнодорожной колеи) принадлежит Алексею Крапивину, ​сыну покойного Андрея Крапивина, экс-советнику бывшего главы РЖД Владимира Якунина, а также Валерию Маркелову и Борису Ушеровичу. Последние были партнерами Крапивина-старшего.

Крапивин, Маркелов и Ушерович и их деловые партнеры выиграли господряды на 218 млрд рублей. Группа компаний «1520» занимается строительством, реконструкцией и ремонтом железнодорожной инфраструктуры. После ухода Владимира Якунина с поста президента РЖД «1520» продолжила сотрудничество с монополистом.

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Второе место в рейтинге занял бизнесмен Дмитрий Пумпянский, его «Трубная металлургическая компания» (ТМК) и группа «Синара» выиграли подряды на 173,5 млрд рублей. В ТМК Пумпянский владеет 65,06%.

Следом идет Аркадий Ротенберг, его «Стройгазмонтаж» получил подряды от Газпрома на 88,1 млрд рублей. В 2017 году он поднялся в рейтинге на четыре позиции.

Кроме того, в первую пятерку рейтинга вошли совладельцы ЧТПЗ Андрей Комаров и Александр Федоров (компания получила заказы на поставку труб на общую сумму 63,9 млрд рублей) и контролирующие компанию ВАД Валерий Абрамов и Виктор Перевалов. В 2016 году их компания получила подряд на строительство автотрассы «Таврида» с выходом на Керченский мост, тогда его оценили в 128 млрд рублей. Но фактически контракт был подписан в 2017 году, причем он оказался вдвое дороже, чем предполагалось, этого хватило для того, чтобы собственники ВАД заняли пятое место.

Геннадий Тимченко и Аркадий Ротенберг kremlin.ru

В прошлом году, напомним, лидерами рейтинга были владельцы компании «Петон» Игорь Мнушкин, Олег Поляков и Владимир Зайцев, они без конкурса получили два крупных заказа от «Газпрома» общей стоимостью 176 млрд рублей на строительство комплекса по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа в Ленинградской области (126,75 млрд руб.) и на строительство установки стабилизации конденсата на Ямале (47,7 млрд руб.). В 2017 году компания «Петон» не получила госзаказов и на миллиард рублей, так что в новом рейтинге ее нет.

Также рейтинг покинули «Первая грузовая компания» Владимира Лисина (в 2016 году получила заказы на 89,4 млрд рублей и заняла восьмое место), «Балттранссервис» Рубена Варданяна (57,4 млрд и девятое место) и «Протек» Вадима Якунина (55,6 млрд и десятое​ место).

Журналисты Forbes особо подчеркивают, что в 2017 году глава правительства Дмитрий Медведев разрешил госкомпаниям скрывать данные о победителях госзакупок. Это было сделано для того, чтобы защитить компании от санкций, однако одновременно это снижает прозрачность всей системы госзакупок. «Изучая данные госзакупок, мы видим, что реальные получатели госзаказов уже скрываются», — отмечает Forbes. Из-за этого составление рейтинга по итогам 2018 года может стать просто бессмысленным.