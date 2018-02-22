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22 февраля 2018, 19:38
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Виктория Дмитриева

#Россия 22.02 Главное

Пассажиры в вагоне метро
Пассажиры в вагоне метро
АГН "Москва"

Главная новость

В Петербурге построят кольцевую линию метро

В Санкт-Петербурге планируют построить кольцевую линию метрополитена. Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» сообщил губернатор города Григорий Полтавченко. 

Сейчас ведутся подготовительные работы по станциям участка кольцевой линии от «Большого проспекта» до «Лесной», которые завершатся уже в текущем году. В скором времени начнутся работы по участку от «Лесной» до «Ладожской».

Примерная стоимость строительства кольцевой линии составит 300 млрд рублей. Сроки строительства кольцевой линии метрополитена пока неизвестны.

Ранее в феврале Полтавченко назвал строительство новых станций метро ключевой задачей городского правительства в сфере развития транспортной инфраструктуры. В 2018 году на развитие петербургского метрополитена планируется потратить 26,3 млрд рублей.

На сегодняшний день петербургский метрополитен включает 67 станций, которые расположены на пяти линиях. 

Антиновость

 В Иркутске завершено следствие по делу о гибели людей от «Боярышника»

Следственный комитет РФ завершил следствие по делу об отравлении настойкой «Боярышника» 62 человек в Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба СКР, передает РИА Новости.

По версии следствия, с ноября по декабрь 2016 года обвиняемые купили в Иркутске около 160 литров метилового спирта, и изготовили из нее кустарным способом спиртосодержащее средство, которое стали продавать жителям области под видом косметического лосьона «Боярышник». 

В результате 62 человек погибли, еще 15 жителям Иркутска причинен вред здоровью различной степени тяжести.

Также продолжается расследование в отношении 12 обвиняемых, чьи действия по продаже «Боярышника» не повлекли человеческих жертв. Один из обвиняемых был объявлен в розыск.  


Непонятная новость

«Магнит» добился права вернуть мусор свердловским властям

Торговая сеть «Магнит» через суд добилась отмены штрафов за выбрасывание бытовых отходов в неположенных местах, указав на противоречивость формулировок в областном законе. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

 
Переработка мусора / АГН "Москва" / фото: Ведяшкин Сергей

«Магнит» подал иск к заксобранию и губернатору региона Евгению Куйвашеву с требованием отменить статью закона 15-1 «об административных правонарушениях на территории Свердловской области». В соответствии с данной статьей один из магазинов сети в Нижнем Тагиле был оштрафован на 100 тысяч рублей.

По мнению истца, спорная статья является противоречивой и допускает привлечение к двойной ответственности по федеральному и региональному законодательству.

Как отмечает представитель сети «Магнит» Александр Клементьев, федерального законодательства достаточно, чтобы привлекать субъекты к административной ответственности. В ходе заседание он пояснил, что региональный законодатель нигде не раскрывает значение термина «выбрасывание».

Представители заксобрания в свою очередь утверждали, что правонарушения по двум статьям не совпадают, так как объект правонарушения по статье 15-1 регионального закона относится к сфере благоустройства территории, а в статье 8.2 КоАП РФ – к сфере производства и потребления. Так, если в первом случае выбрасывание мусора и иных предметов является одномоментным действием, то в федеральном законе – это постоянное несоблюдение экологических и санитарных требований.

Несмотря на доводы ответчика, суд встал на сторону «Магнита». Решение суда вступит в силу через месяц после принятия.

Ассорти 

Автоподход к Крымскому мосту готов на 77 процентов

Работы по подготовке автоподхода к Крымскому мосту выполнены на 77 процентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета дорожного хозяйства.

 
Строительство моста в Крым / most.life

Работы на автоподходе идут в соответствии с графиком. Как сообщили в ведомстве, движение по нему будет запущено одновременно с пуском движения по Крымскому мосту в декабре 2018 года.

В нем уточняется, что на участке автодороги завершено снятие растительного слоя грунта, а также переустроены сети связи и подготовлены к врезке сети газоснабжения и практически завершено устройство насыпи земляного полотна.

Работы по строительству дорожной части автоподхода к транспортному переходу между Крымом и остальной частью России были начаты в конце февраля 2017 года. Протяженность дороги, включающей три путепровода,  составляет 8,6 километра.



В Кабардино-Балкарии обезвредили авиабомбу времен ВОВ

 
МЧС на месте происшествия

В Прохладненском районе Кабардино-Балкарии обезвредили фугасную бомбу времен Великой Отечественной войны. Об этом передает «Интерфакс» со ссылкой на ГУ МЧС России по республике.

Бомба весом 100 килограммов была обезврежена в 11:34 в безопасном месте путем подрыва.

Бомба была обнаружена 19 февраля при проведении земляных работ в поле в районе поселка Учебный. Для обезвреживания бомбы из Ростова-на-Дону прибыли специалисты Донского спасательного центра МЧС России.

Как пояснили в ведомстве, авиабомба, предположительно, пролежала в земле более 70 лет - со времен Великой Отечественной войны.


В Приамурье обманутые дольщики получат 23 млн рублей из областного бюджета

Власти Приамурья выделят из бюджета дополнительные средства для обманутых дольщиков. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщили председатель по бюджетам, налоговой и финансовой политике региона Татьяна Фарафонтова, из бюджета будет выделен дополнительный транш 23 млн рублей на поддержку дольщиков.

По ее словам, средства будут направлены только тем дольщикам, которые не имеют на сегодня жилья и относятся к категории социально незащищенных граждан.

В областном бюджете на 2018 год на финансовую помощь обманутым дольщикам было заложено 105 млн рублей. К настоящему моменту поддержку получили 103 человека. Всего за получением помощи обратились около 400 дольщиков.

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