Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
22 февраля 2018, четверг, 12:52
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

ООО УК «Домсервис» в Тюмени оштрафовали за долги в 4 млн рублей ресурсоснабжающим организациям
Новые штрафы за браконьерство вступили в силу с 12 февраля в Тюменской области (ВИДЕО)
Как строительной фирме найти новые заказы?
Труп мужчины обнаружен на территории мебельного цеха в Тюмени
Супружеская пара из Волгограда вернула «умершего» сына благодаря счёту за алименты
Тюменцы в шоке: тушки мертвых косуль лежат на территории отделения ГИБДД (ФОТО)
Жена осужденного за педофилию тюменца устроит голодовку у администрации президента в Москве
Тюменцы протестировали новые качели на Цветном бульваре (ФОТО)
Автор лучшей истории в конкурсе «Моя тюменская семья» получит путевку в санаторий «Геолог»
Владимир Кильтау получил назначение главы Управления Калининского административного округа Тюмени
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Открытое государство
Документы
О проекте
Партнеры
22 февраля 2018, 10:02
дороги России Минтранспорта Росавтодор
Михаил Блинкин

Дороги и платные полосы

Автомобиль на эстакаде
Автомобиль на эстакаде
АГН "Москва"

Минтранс обсуждает с привлечением экспертов вопрос о ведении платных полос на автодорогах, заявил журналистам министр транспорта России Максим Соколов. Ранее о возможности создания таких полос на дорогах говорил глава Росавтодора Роман Старовойт.

О том, что в Минтрансе вопрос обсуждают на экспертном уровне, глава ведомства сообщил в интервью интернет-изданию RNS. В интервью также шла речь о ходе подготовки транспортной инфраструктуры к Чемпионату мира по футболу, который Россия должна принимать в 2018 году, а также строительстве новых станций метро в российских городах и ожидаемых сборах от «Платона». 

Сама по себе тема создания платных полос для автомобильного движения обсуждалась в профильных ведомствах и поднималась в СМИ с лета 2014 года. Как отмечала тогда газета «Коммерсантъ», подобная идея уже была реализована в США и Израиле: там платные полосы движения существуют и на них действуют гибкие тарифы, меняющиеся в зависимости от загруженности. 

В то же время опрошенные изданием эксперты тогда выразили сомнения в том, что России эта система может работать. По их оценке, сложно будет как ввести подобные полосы, так и следить за тем, как и кем эти полосы и используются.

Побеседовать с «Полит.ру» о том, есть ли в России необходимость в создании платных полос движения автотранспорта и в чем могут быть особенности реализации этой идеи в России согласился Михаил Блинкин, директор Института экономики транспорта и транспортной политики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

 
Михаил Блинкин

«Знаете, у Гамзатова в переводе Козловского было сказано:

"Пить можно всем, знать нужно только,
Когда и с кем, кому и сколько".

Вот и тут так же: нужно знать.

Практика платности на дорогах – самая разнообразная: бывают платные участки, бывают платные полосы. Вопрос тут вот какой: где можно делать платные полосы? В городах их вообще не делают. Говорю об этом не потому, что мне жалко автомобилистов – мне их вообще не жалко. А потому, что это технически очень нелегко сделать.

Вписать платную полосу движения в планировку городских улиц абсолютно нереально. Потому что с администрированием того, кто законно проехал и заплатил, а кто заехал на эту полосу, пока перестраивался, будут полнейшая путаница и конфликты. Так четыре копейки заработаешь – и на рубль скандалов огребешь.

На внегородских дорогах это технически возможно сделать. Я не говорю о том, что это справедливо, выгодно, эффективно – я говорю о технической стороне вопроса. И это можно сделать на дорогах высших технических категорий.

Что такое "дорога высших технических категорий"? Это, например, Киевское шоссе от МКАД в сторону Внуково. Но таких дорог на всю Россию – пять с мелочью тысяч километров. То есть очень мало, и в основном это – участки, примыкающие к крупным городам. А как это организуют, я искренне не понимаю. 

 
Платная автодорога / pixabay.com

То есть платные полосы на дорогах – вещь, вполне в мире принятая, в ней нет ничего неправильного или глупого. Но область внедрения этой меры в России мне абсолютно неочевидна. А вот есть ли в этом нужда? Ну, может быть, нужда как раз есть, потому что любая копеечка, которая пойдет в доход дорожным фондам, в России стопроцентно не будет лишней.

Сама по себе идея о том, что какие-то более комфортные условия автомобилист должен приплатить по сравнению с менее комфортными условиями, в мире известна. Это общепринято и не считается несправедливым. Это как эконом-класс и бизнес-класс в авиационном сообщении. Никто же не протестует против того, что лететь в эконом-классе чуть хуже и дешевле, а в бизнес-классе – чуть дороже и лучше. И в современной идеологии тарифообразования на транспорта это не считается неправильным.

И здесь вопрос не в том, справедливо это или несправедливо по отношению к автомобилистам, выгодно для кого-то или невыгодно. Для дорожных фондов выгодно. И эта ситуация не считается конфликтной. Весь вопрос в том, найдем ли мы для этого подходящую сферу применения. Ну, в принципе, этот вопрос подлежит исследованию. Массового порядка это иметь не будет, но найти какие-то участки, где это сделать можно, вполне реально.  

Такой вот умеренно оптимистический (или умеренно пессимистический, уж как знаете) комментарий.

 
Разворот на автодороге / mskagency.ru

Как это может быть сделано, если такие участки найдут? Полагаю, какие-то уже существующие полосы дорог будут объявлены платными. На них будет установлен электронный (и только электронный, никаких шлагбаумов поставить невозможно) контроль. И речь идет о free float, свободном потоке: автомобили не надо останавливать ни у какого турникета – просто снимаются реквизиты автомобиля (либо снимается радиометка, либо просто делается фото номера машины), и с транспортной карты владельца машины или с иного платежного инструмента списываются средства за проект по этой полосе. 

Технологически это будет именно так. Чтобы кто-то специально построил платную полосу, это маловероятно. Ну, может, когда-то кто-то и построит, но пока я таких перспектив не вижу. И не то чтобы у нас их некому было строить – в России, например, строят платные путепроводы через железную дорогу. Строят за частные деньги; это разрешено по закону и уже есть такая практика. Их немного, таких путепроводов, но они уже есть.

То есть в принципе ничего в этом ни абсурдного, ни неправильного нет, все совершенно нормально. Я говорю лишь о наличии перспективы, той или иной», – объяснил Михаил Блинкин.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий
CAS лишил Крушельницкого олимпийской медали
Forbes
Forbes перечислил российских «королей госзаказа»
Техосмотр
В России вступили в силу новые правила ТО
Сергей Рябков, заместитель министра иностранных дел
Дипломатам США не разрешат наблюдать за выборами в РФ
Малозаметный многоцелевой истребитель Т-50, серийное производство планируется в 2016 году.
На базу РФ в Сирии вернулись истребители пятого поколения Т-50
12:50 В США назвали Россию одной из «хакерских держав»
12:30 Дума приняла закон о передаче Промсвязьбанка государству
12:09 Госдума обязала банки уведомлять о долге после каждой операции по карте
11:57 Федерация керлинга России пообещала вернуть Крушельницкому медаль
11:43 МИД объявил об отстранении дипломатов США от наблюдения за выборами в РФ

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Александр Печерский
Александр Аронович Печерский
22 февраля 1909 года родился Александр Печерский, организатор восстания в лагере смерти Собибор.
11:28 Опрошенные россияне стали благосклоннее относиться к КГБ и ВЧК
11:23 На российскую базу в Сирии вернулись истребители пятого поколения Т-50
11:04 В Лондоне состоялось вручение музыкальной премии Brit Awards
10:58 CAS лишил Крушельницкого олимпийской медали
10:52 МЧС предупредило о похолодании в Москве до -25‍
10:40 Совбез ООН проведет открытое заседание по ситуации в Восточной Гуте
10:36 СМИ сообщили о запуске Telegram второй секретной волны ICO
10:17 Forbes перечислил российских «королей госзаказа»
09:51 Силуанов направил Путину письмо о легализации частной криптовалюты
09:29 Трамп предложил вооружить учителей после стрельбы в школе во Флориде‍
09:23 В России вступили в силу новые правила прохождения техосмотра
09:13 CAS отменил слушания по делу Крушельницкого
09:05 Рособрнадзор решил ввести в ЕГЭ моделирование виртуальной реальности
09:05 Госдуму закроют до президентских выборов
08:48 Постпред РФ при ООН потребовал не называть российскую власть режимом
08:32 Российским офицерам выдали отечественные защищенные мобильники
08:15 СМИ допустили обращение Путина к Федсобранию не из Кремля
07:58 Российские керлингисты вернут бронзовые медали ОИ-2018
21.02 21:06 Кириенко призвал отказаться от бюрократии в добровольческом движении в РФ
21.02 20:59 Чайка раскритиковал следователей за незнание законов
21.02 20:15 В России заблокирован сайт «МБХ медиа»
21.02 19:54 Крушельницкий отказался от слушаний по делу о допинге
21.02 19:39 В ФСБ назвали подрядчиков строительства для МДТ виновниками хищения
21.02 19:10 SpaceX отложила запуск ракеты со спутниками для раздачи интернета
21.02 18:56 В «Возрождении» ответили на слухи о вывезенных на тележках миллиардах
21.02 18:32 «Аэрофлот» уменьшил допустимый вес ручной клади
21.02 18:12 Умер Билли Грэм
21.02 17:52 Сбербанк сообщил о работе над открытием окон исламского банкинга
21.02 17:30 Интерпол отказал России в объявлении в розыск Родченкова
21.02 17:09 Фигурантам дела о хищениях на Восточном вынесен приговор
21.02 17:05 В интернете появилось видео обыска по делу МДТ
21.02 17:04 Песков опроверг причастность российской армии к гибели мирных жителей в Сирии
21.02 16:38 Испания выдала России обвиняемого в хищениях у ФСБ бизнесмена
21.02 16:17 CAS объявил дату рассмотрения дела керлингиста Крушельницкого
21.02 16:10 Памфилова потребовала не привлекать школьников к предвыборным мероприятиям
21.02 15:54 В Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности
21.02 15:33 В Кремле подтвердили дату послания Путина Федеральному собранию
21.02 15:16 Мединский назвал инициатора дела о хищении в МДТ
21.02 15:11 Опознали голову кушитского царя VI века до нашей эры
21.02 14:54 Послы ЕС одобрили продление санкций против России
21.02 14:35 Мосгорсуд сохранил меру пресечения для Серебренникова
21.02 14:17 Лыжники из РФ взяли серебро Олимпиады в спринте
21.02 13:56 Forbes составил топ-20 самых дорогих компаний Рунета
21.02 13:27 В США нашли прядь волос Джорджа Вашингтона
21.02 13:26 Российские хоккеисты вышли в полуфинал Олимпиады
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Яндекс.Метрика
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.