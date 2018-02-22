Минтранс обсуждает с привлечением экспертов вопрос о ведении платных полос на автодорогах, заявил журналистам министр транспорта России Максим Соколов. Ранее о возможности создания таких полос на дорогах говорил глава Росавтодора Роман Старовойт.

О том, что в Минтрансе вопрос обсуждают на экспертном уровне, глава ведомства сообщил в интервью интернет-изданию RNS. В интервью также шла речь о ходе подготовки транспортной инфраструктуры к Чемпионату мира по футболу, который Россия должна принимать в 2018 году, а также строительстве новых станций метро в российских городах и ожидаемых сборах от «Платона».

Сама по себе тема создания платных полос для автомобильного движения обсуждалась в профильных ведомствах и поднималась в СМИ с лета 2014 года. Как отмечала тогда газета «Коммерсантъ», подобная идея уже была реализована в США и Израиле: там платные полосы движения существуют и на них действуют гибкие тарифы, меняющиеся в зависимости от загруженности.

В то же время опрошенные изданием эксперты тогда выразили сомнения в том, что России эта система может работать. По их оценке, сложно будет как ввести подобные полосы, так и следить за тем, как и кем эти полосы и используются.

Побеседовать с «Полит.ру» о том, есть ли в России необходимость в создании платных полос движения автотранспорта и в чем могут быть особенности реализации этой идеи в России согласился Михаил Блинкин, директор Института экономики транспорта и транспортной политики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

Михаил Блинкин

«Знаете, у Гамзатова в переводе Козловского было сказано:

"Пить можно всем, знать нужно только,

Когда и с кем, кому и сколько".

Вот и тут так же: нужно знать.

Практика платности на дорогах – самая разнообразная: бывают платные участки, бывают платные полосы. Вопрос тут вот какой: где можно делать платные полосы? В городах их вообще не делают. Говорю об этом не потому, что мне жалко автомобилистов – мне их вообще не жалко. А потому, что это технически очень нелегко сделать.

Вписать платную полосу движения в планировку городских улиц абсолютно нереально. Потому что с администрированием того, кто законно проехал и заплатил, а кто заехал на эту полосу, пока перестраивался, будут полнейшая путаница и конфликты. Так четыре копейки заработаешь – и на рубль скандалов огребешь.

На внегородских дорогах это технически возможно сделать. Я не говорю о том, что это справедливо, выгодно, эффективно – я говорю о технической стороне вопроса. И это можно сделать на дорогах высших технических категорий.

Что такое "дорога высших технических категорий"? Это, например, Киевское шоссе от МКАД в сторону Внуково. Но таких дорог на всю Россию – пять с мелочью тысяч километров. То есть очень мало, и в основном это – участки, примыкающие к крупным городам. А как это организуют, я искренне не понимаю.

Платная автодорога / pixabay.com

То есть платные полосы на дорогах – вещь, вполне в мире принятая, в ней нет ничего неправильного или глупого. Но область внедрения этой меры в России мне абсолютно неочевидна. А вот есть ли в этом нужда? Ну, может быть, нужда как раз есть, потому что любая копеечка, которая пойдет в доход дорожным фондам, в России стопроцентно не будет лишней.

Сама по себе идея о том, что какие-то более комфортные условия автомобилист должен приплатить по сравнению с менее комфортными условиями, в мире известна. Это общепринято и не считается несправедливым. Это как эконом-класс и бизнес-класс в авиационном сообщении. Никто же не протестует против того, что лететь в эконом-классе чуть хуже и дешевле, а в бизнес-классе – чуть дороже и лучше. И в современной идеологии тарифообразования на транспорта это не считается неправильным.

И здесь вопрос не в том, справедливо это или несправедливо по отношению к автомобилистам, выгодно для кого-то или невыгодно. Для дорожных фондов выгодно. И эта ситуация не считается конфликтной. Весь вопрос в том, найдем ли мы для этого подходящую сферу применения. Ну, в принципе, этот вопрос подлежит исследованию. Массового порядка это иметь не будет, но найти какие-то участки, где это сделать можно, вполне реально.

Такой вот умеренно оптимистический (или умеренно пессимистический, уж как знаете) комментарий.

Разворот на автодороге / mskagency.ru

Как это может быть сделано, если такие участки найдут? Полагаю, какие-то уже существующие полосы дорог будут объявлены платными. На них будет установлен электронный (и только электронный, никаких шлагбаумов поставить невозможно) контроль. И речь идет о free float, свободном потоке: автомобили не надо останавливать ни у какого турникета – просто снимаются реквизиты автомобиля (либо снимается радиометка, либо просто делается фото номера машины), и с транспортной карты владельца машины или с иного платежного инструмента списываются средства за проект по этой полосе.

Технологически это будет именно так. Чтобы кто-то специально построил платную полосу, это маловероятно. Ну, может, когда-то кто-то и построит, но пока я таких перспектив не вижу. И не то чтобы у нас их некому было строить – в России, например, строят платные путепроводы через железную дорогу. Строят за частные деньги; это разрешено по закону и уже есть такая практика. Их немного, таких путепроводов, но они уже есть.

То есть в принципе ничего в этом ни абсурдного, ни неправильного нет, все совершенно нормально. Я говорю лишь о наличии перспективы, той или иной», – объяснил Михаил Блинкин.